31 yıllık hasta tutuklu 14 gün sonra tahliye olacaktı: Bir yıl ertelendi

Samsun Kavaklı S Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan ve 31 yıldır tutuklu olan Nidayi Tezer’in (51) tahliyesi bir yıl ertelendi. 28 Temmuz’da tahliyesi beklenen Tezer, 14 Temmuz Salı günü Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu’na çıktı. Cezaevinden çıkmayı beklerken tahliyesinin bir yıl daha ertelendiğini öğrenen Tezer’e, gerekçeye ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Tezer’in kardeşi Ramazan Tezer şunları söyledi:

“Abim telefon açıp bir yıllık erteleme olduğunu söyledi. Gerekçeyi sorduğumuzda gerekçenin belirtilmediğini söyledi. Abimden aldığım bilgilere göre, iki ay içerisinde abimle beraber 30 yıllı dolan 5 tutuklunun tahliyesi gerçekleştirilmiyor. Bu karar sonrası milletvekilleri, aile ve avukatlar olarak görüştüğümüz cezaevi idaresi gerekçeyi bize iletmedi. İHD ve TUAYDER’e başvurduk. Abim bacağı ve kolundan rahatsız. Böbreğinden de rahatsız. Astım ve kansızlık da var. Bir an önce tahliye olması gerekirken, hiçbir gerekçe sunmadan erteleme verildi. Bunu kabul etmiyoruz. Hukuki haklarımızı kullanacağız."