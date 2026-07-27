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YT: Yayın Tarihi: 27.07.2026 10:17 27 Temmuz 2026 10:17
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.07.2026 10:23 27 Temmuz 2026 10:23
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31 yıllık hasta tutuklu 14 gün sonra tahliye olacaktı: Bir yıl ertelendi

Nidai Tezer, 31 yıllık tutukluluğunun ardından 14 gün sonra tahliye olmasını beklerken, bir yıl ertelendiğini öğrendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
31 yıllık hasta tutuklu 14 gün sonra tahliye olacaktı: Bir yıl ertelendi
Fotoğraf: MA
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Samsun Kavaklı S Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan ve 31 yıldır tutuklu olan Nidayi Tezer’in (51) tahliyesi bir yıl ertelendi. 28 Temmuz’da tahliyesi beklenen Tezer, 14 Temmuz Salı günü Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu’na çıktı. Cezaevinden çıkmayı beklerken tahliyesinin bir yıl daha ertelendiğini öğrenen Tezer’e, gerekçeye ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

"Anemi ve astım hastası”

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre aile, avukat ve milletvekillerinin gerekçeye ilişkin bilgi edinme yönündeki talepleri de cezaevi yönetimi tarafından reddedildi. 1995’in Aralık ayında Adana’da gözaltına alınan Tezer, 28 günlük gözaltı sonrası Adana Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) tarafından müebbet hapis cezası verilerek, cezaevine gönderildi. İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) hasta tutuklu listesinde yer alıyor.

“Bir an önce tahliye olması gerekiyor”

Tezer’in kardeşi Ramazan Tezer şunları söyledi:

 “Abim telefon açıp bir yıllık erteleme olduğunu söyledi. Gerekçeyi sorduğumuzda gerekçenin belirtilmediğini söyledi. Abimden aldığım bilgilere göre, iki ay içerisinde abimle beraber 30 yıllı dolan 5 tutuklunun tahliyesi gerçekleştirilmiyor. Bu karar sonrası milletvekilleri, aile ve avukatlar olarak görüştüğümüz cezaevi idaresi gerekçeyi bize iletmedi. İHD ve TUAYDER’e başvurduk. Abim bacağı ve kolundan rahatsız. Böbreğinden de rahatsız. Astım ve kansızlık da var. Bir an önce tahliye olması gerekirken, hiçbir gerekçe sunmadan erteleme verildi. Bunu kabul etmiyoruz. Hukuki haklarımızı kullanacağız."

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
insa hakları hasta tutuklu ceza infaz kurumu
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