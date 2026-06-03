29. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali başladı

Bu yıl 29'uncusu düzenlenen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, film gösterimleri ve görkemli açılış töreniyle Ankara'da kapılarını sinemaseverlere açtı. 2-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, kadınların sinemadaki üretimini görünür kılarken, kültürel çeşitlilik, dayanışma ve toplumsal cinsiyet eşitliği mesajlarıyla da öne çıktı.

Festivalin ilk gününde Kült Kavaklıdere'de gerçekleştirilen film gösterimlerinin ardından Ankara Devlet Opera ve Bale Sahnesi'nde açılış töreni düzenlendi. Şenay Gürler ve Yetkin Dikinciler'in sunuculuğunu üstlendiği geceye diplomatik temsilciler, sanatçılar, sinema yazarları, yönetmenler, yapımcılar ve yerel yönetim temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

Açılış törenine Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilčinskas, Fransa Kültür Merkezi Müdürü Pascale Boeglin-Rodier, Kanada Büyükelçisi Larisa Galadza, Brezilya Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ın yanı sıra çok sayıda sinema emekçisi katıldı.

Festivalin 29 yıllık yolculuğuna vurgu

Açılış konuşmalarında festivalin kültürel ve toplumsal önemine dikkat çekildi. Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Uçan Süpürge'nin ilk yıllarında Mamak'ta düzenlenen açık hava gösterimlerini hatırlatarak, belediyenin yıllar sonra yeniden festivale ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu ise Başkan Mansur Yavaş'ın mesajını paylaşarak kadınların sanat ve toplumsal yaşamda görünürlüğünü artıran festivalin önemine vurgu yaptı. Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da festivali "29 yıllık bir çığlık" olarak tanımlayarak, etkinliğin ifade özgürlüğü ve demokratik değerler açısından önemli bir platform haline geldiğini söyledi.

Kadın sinemacılara uluslararası destek

Festivalin uluslararası konukları da sinemanın toplumlar arasında köprü kuran gücüne dikkat çekti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilčinskas, sinemanın insanları ortak duygularda buluşturan dönüştürücü etkisine vurgu yaparken, festivalin kadın yönetmenler ve sinema emekçileri için açtığı alanın önemine değindi.

Kanada Büyükelçisi Larisa Galadza, sinemanın farklı deneyim ve hikâyeleri görünür kıldığını belirterek festival kapsamında hazırlanan "Odak Kanada" seçkisinin bu açıdan önemli olduğunu ifade etti. Brezilya Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves ise festivalde yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Lucia Murat'tan dayanışma mesajı

Festivalin onur konuklarından Brezilyalı yönetmen Lucia Murat, aldığı ödülün kendisi için büyük anlam taşıdığını belirterek Türkiye'de kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi veren kadınlara destek mesajı verdi.

Kadın mücadelesinin otoriterleşme, aşırı sağ politikalar ve faşizme karşı verilen mücadeleden ayrı düşünülemeyeceğini söyleyen Murat, Brezilya ve Türkiye'deki kadınların ortak bir direniş deneyimine sahip olduğunu ifade etti.

Ödüller sahiplerini buldu

Festival kapsamında verilen ödüller de geceye damga vurdu.

Genç Cadı Ödülü'nü alan genç oyuncu Ece Bağcı, ödülünü oyuncu Cengiz Orhonlu'nun elinden aldı. Ankara'da büyüdüğünü belirten Bağcı, "cadı" kavramını güçlü ve özgür kadınları tanımlayan bir ifade olarak gördüğünü söyledi.

Bağımsız sinemaya katkıları nedeniyle ödüle layık görülen yapımcı Dilde Mahalli ise ödülünü tüm görünmeyen sinema emekçilerine ithaf etti. Törene katılamayan oyuncu Melisa Sözen'in ödülü ise adına Özge Mumcu tarafından teslim alındı.

Onur Ödülü'nü alan usta oyuncu Emel Göksu'ya ödülü, kızı Fadik Sevin Atasoy tarafından verildi. Göksu, gençlik yıllarında sahne aldığı aynı mekânda ödül almanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Gece, kadın hareketinin simge eserlerinden biri haline gelen "Kadınlar Vardır" şarkısı eşliğinde çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.

Festival boyunca film gösterimleri ve söyleşiler sürecek

Festivalin ilk gününde Judit Elek'in "Maria'nın Günü", Eliza Capai'nin "Muhteşem Zaman Makinesi", Bingöl Elmas'ın yönettiği "Yeni Han" ve uluslararası kısa film seçkilerinden yapımlar sinemaseverlerle buluştu.

Festival programında ayrıca ustalık sınıfları, yönetmen söyleşileri, paneller ve ilçelerde gerçekleştirilecek özel gösterimler yer alıyor. Brezilyalı yönetmen Lucia Murat'ın katılımıyla düzenlenecek masterclass etkinliği ve ödüllü filmlerin gösterimleri festivalin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor.

Kadınların hikâyelerini merkezine alan onlarca film, yönetmen buluşmaları ve söyleşilerle Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali, 7 Haziran'a kadar Ankara'nın farklı noktalarında sinemaseverleri ağırlamayı sürdürecek.

(EMK)