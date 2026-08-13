ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 13.08.2026 08:05 13 Ağustos 2026 08:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.08.2026 08:12 13 Ağustos 2026 08:12
Okuma Okuma:  2 dakika

27 yıl sonra bir ilk: Avrupa’da tam Güneş tutulması

Avrupa’da 27 yıl sonra gerçekleşen ilk tam Güneş tutulması milyonlarca kişiyi gökyüzüne çevirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
27 yıl sonra bir ilk: Avrupa’da tam Güneş tutulması
Fotoğraf: Anadolu Ajansı
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Avrupa’da 1999’dan bu yana ilk kez gerçekleşen tam Güneş tutulması milyonlarca kişi tarafından izlendi. Tutulmanın en uzun sürdüğü İzlanda’nın batısında Güneş yaklaşık 2 dakika 18 saniye boyunca Ay’ın arkasında kaldı.

İzlanda’dan İspanya’ya uzanan tam tutulma hattında insanlar meydanlarda, gözlemevlerinde ve belirlenen gözlem alanlarında bir araya geldi. Bilim insanları da gök olayını incelemek ve kayıt altına almak için uçaklar ile gözlem sistemlerinden yararlandı.

Tutulmanın tam evresi Kuzey Kutbu çevresi ve Grönland’dan başlayarak İzlanda’nın batısı üzerinden Atlas Okyanusu’na, oradan İber Yarımadası’na ulaştı. Grönland, İzlanda ve İspanya’nın yanı sıra Portekiz’in küçük bir bölümü ile Rusya’nın kuzey kesimlerinde tam tutulma görüldü. Türkiye ise tam tutulma hattının dışında kaldı.

En uzun süre İzlanda’da izlendi

Tam tutulmanın en uzun sürdüğü yer İzlanda’nın batısı oldu. Güneş burada yaklaşık 2 dakika 18 saniye boyunca tamamen örtüldü.

İspanya ise tutulmaya yönelik yoğun ilgi nedeniyle 350 resmi gözlem alanı oluşturdu. Etkinliklerin güvenliği için 33 binden fazla güvenlik personeli görevlendirildi.

Avrupa’nın birçok kentinde parçalı tutulma

Tam tutulma hattının dışında kalan Avrupa ülkelerinde Güneş, farklı oranlarda Ay tarafından örtüldü.

Dublin’de Güneş’in yaklaşık yüzde 94’ü, Paris ve Londra’da yüzde 92’si, Berlin’de yüzde 85’i, Oslo’da ise yüzde 83’ü örtüldü. Parçalı tutulma Kuzeybatı Afrika ile Kanada ve ABD’nin bazı bölgelerinden de gözlemlendi.

İspanya'da güneş tutulmasını izleyen insanlar / Anadolu Ajansı

Avrupa’da 1999’dan bu yana ilk

12 Ağustos’taki gök olayı, Avrupa’da 1999’dan bu yana gözlenen ilk tam Güneş tutulması oldu. Tam Güneş tutulması, Ay’ın Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş diskini belirli bölgelerde tamamen örtmesiyle gerçekleşiyor.

Tutulma aynı zamanda her yıl gözlemlenen Perseid meteor yağmurunun zirve dönemine denk geldi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
güneş tutulması avrupa
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git