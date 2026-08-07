232 belediye başkanı YENİ Parti'ye katıldı

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, CHP'den istifa eden 232 belediye başkanının partilerine katıldığını açıkladı. Tüzün, ağustos ayı sonuna kadar bu sayının 300'ü aşmasını beklediklerini söyledi.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Tüzün, CHP'den istifa eden belediye başkanlarının büyük bölümünün YENİ Parti üyelik işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

Tüzün, 28 ilde artık CHP'li belediye başkanı kalmadığını öne sürerek bu illerin Afyonkarahisar, Aksaray, Ardahan, Artvin, Aydın, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Hatay, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat olduğunu söyledi.

"232 belediye başkanı istifa etti"

Partilerine katılım sürecine ilişkin rakamlar da paylaşan Tüzün, "Büyükşehir ilçelerine bağlı 109 ilçe belediye başkanı, illere bağlı 54 ilçe belediye başkanı ve 50 belde belediye başkanı istifa etti. Bugün itibarıyla CHP'den ayrılan belediye başkanı sayısı 232'ye ulaştı. Bunların büyük çoğunluğunun YENİ Parti üyelik işlemleri tamamlandı" dedi.

"Tutdere CHP'de kalacak"

Tüzün, büyükşehir belediyelerine ilişkin değerlendirmesinde, ağustos ayında yapılacak belediye meclisi toplantılarının ardından çok sayıda büyükşehir belediye başkanının da YENİ Parti'ye katılacağını iddia etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ise YENİ Parti'ye katılmama kararı aldığını belirten Tüzün, bu karara saygı duyduklarını ifade etti.

Basın toplantısında Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyeleriyle herhangi bir temas kurulup kurulmadığının sorulması üzerine Tüzün, "Büyükşehirler noktasında hiçbir görüşmemiz olmadı. Süreç içerisinde kendi içlerinde yapacakları değerlendirmeler sonrasında karar vereceklerdir" yanıtını verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın AKP'ye geçeceği yönündeki iddiaların sorulması üzerine ise Tüzün, "Bu isimleri sosyal medyada ve yazılı basında görüyoruz. Ancak kendilerinden bu yönde açık ve net bir açıklama gelmedi" dedi.

(EMK)