2026 YKS sonuçları açıklandı

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavın sonuçlarını erişime açarken, Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) iki sorunun iptal edilerek değerlendirme işlemlerinin buna göre yapıldığını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, adayların sonuçlarına ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabileceğini açıkladı.

Üniversite tercihleri ise 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM'nin gün içinde Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu'nu da yayımlaması bekleniyor.

YKS birincileri belli oldu

2026 YKS'de Temel Yeterlilik Testi (TYT) birinciliğini İlker Uyanıker, Abdullah Uslu, Miraç Koşar, Doğa Erdemir ve Şerif Efe Dartar paylaştı.

Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) sayısal puan türünde Şerif Efe Dartar, sözel puan türünde Enes Salahaddin Coşkun, eşit ağırlık puan türünde ise Tuğsem Bahar birinci oldu.

Yabancı Dil Testi'nde (YDT) Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça alanlarında ise farklı adaylar birincilik elde etti.

Kadın adayların katılım oranı daha yüksek

ÖSYM verilerine göre, TYT'ye başvuran 2 milyon 425 bin 627 adaydan 2 milyon 255 bin 76'sı sınava katıldı.

AYT'ye başvuran 1 milyon 627 bin 970 adayın 1 milyon 473 bin 113'ü, YDT'ye başvuran 203 bin 640 adayın ise 143 bin 270'i sınava girdi.

ÖSYM, üç oturumun tamamında kadın adayların sınava katılım oranının erkek adaylardan daha yüksek olduğunu açıkladı.

TYT'de doğru cevap ortalamaları

Ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin TYT'deki doğru cevap ortalamaları şöyle gerçekleşti:

Türkçe: 20,5

Sosyal Bilimler: 10,2

Temel Matematik: 6,8

Fen Bilimleri: 4,3

İki soru iptal edildi

ÖSYM, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS'nin madde analizleri, cevap anahtarlarının kontrolleri ve itirazların bilimsel değerlendirmesi sonucunda AYT'de iki sorunun iptal edildiğini bildirdi.

Buna göre, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'ndeki 20 numaralı soru bilimsel değerlendirme sonucunda iptal edildi. Matematik Testi'ndeki 23 numaralı soru ise yargı kararı doğrultusunda iptal edilerek değerlendirme işlemleri buna göre yapıldı.

Tercih kılavuzu yayımlanacak

Sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM'nin, Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu'nu gün içinde erişime açması bekleniyor.

Kılavuzda üniversitelerin kontenjanlarının yanı sıra geçen yılın taban ve tavan puanları da yer alacak. Adaylar, tercihlerini 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında bu kılavuz doğrultusunda yapabilecek.