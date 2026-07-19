2026-DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), iki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adayların katıldığı 2026 Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, sınavda kullanılan temel soru kitapçığının ve cevap anahtarının yüzde 10'luk bölümü erişime açıldı.

Adaylar, sınavda çıkan soruların tamamına ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek. Soru kitapçığı görüntüleme işlemi 10 gün boyunca açık kalacak.

Bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Temel soru kitapçığının görüntülenme süreci 29 Temmuz'da sona erecek.

(EMK)