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YT: Yayın Tarihi: 19.07.2026 15:11 19 Temmuz 2026 15:11
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.07.2026 15:16 19 Temmuz 2026 15:16
Okuma Okuma:  1 dakika

2026-DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, sınavda kullanılan temel soru kitapçığının ve cevap anahtarının yüzde 10'luk bölümü erişime açıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
2026-DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), iki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adayların katıldığı 2026 Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, sınavda kullanılan temel soru kitapçığının ve cevap anahtarının yüzde 10'luk bölümü erişime açıldı.

Adaylar, sınavda çıkan soruların tamamına ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek. Soru kitapçığı görüntüleme işlemi 10 gün boyunca açık kalacak. 

Bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. 

Temel soru kitapçığının görüntülenme süreci 29 Temmuz'da sona erecek.

(EMK)

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İstanbul
Dikey Geçiş sınavı ÖSYM YÖK
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