ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 17.05.2026 11:54 17 Mayıs 2026 11:54
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.05.2026 12:15 17 Mayıs 2026 12:15
Okuma Okuma:  2 dakika

17 Mayıs Derneği ve Kaos GL: “Kudursun karanlık”

17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün’de Kaos GL ve 17 Mayıs Derneği ortak açıklama yayımladı: "Çoğaldıkça azaldı yalnızlığımız. Çoğaldıkça kök saldı hikâyelerimiz."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
17 Mayıs Derneği ve Kaos GL: “Kudursun karanlık”
Görsel: 17 Mayıs Derneği

Bugün 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün.

Kaos GL ve 17 Mayıs Derneği bugüne ilişkin ortak bir bildiriye imza attı. Açıklamada, çeyrek asrı aşan LGBTİ+ hakları mücadelesine ve dayanışmanın dönüştürücü gücüne dikkat çekildi.

Kaos GL’den iki gün sürecek “LGBTİ+ Hakları Sempozyumu”
Kaos GL’den iki gün sürecek “LGBTİ+ Hakları Sempozyumu”
6 Mayıs 2026

"Varız, vardık, var olacağız"

Metinde, umudun ve sesini duyurmanın önemine vurgu yapılırken yazar Bilge Karasu’nun sözlerine yer verildi:

"Karanlığı kudurtmağa yeter bu!"

Açıklamada, yıllar önce sorulan "Orada kimse var mı?" sorusunun yanıtsız kalmadığı, aksine büyüyen bir toplumsal dayanışmaya dönüştüğü ifade edildi.

LGBTİ+ hakları mücadelesine ilişkin bölümde, çağrıya verilen yanıt "Varız, vardık, var olacağız" sözleriyle hatırlatıldı. Hak savunucularının ise bu sürece "Buradayız aşkım" sloganıyla eşlik ettiği belirtildi.

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası’nın teması belli oldu: AÇIK S’AÇIK
İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası’nın teması belli oldu: AÇIK S’AÇIK
27 Nisan 2026

Kudursun karanlık, kutlu olsun 17 Mayıs!

Bildirinin tam metni şöyle:

"Baygın yatmıyorsanız, ölü değilseniz ya da acıyla kıvranmanın dayanılmaz bir noktasında değilseniz, dil, içinizden çıkamıyor bile olsa, içinizde işlemektedir. İşitecek tek bir kulak varsa, sizinki değilse o kulak, büyük olasılıkla bir dil daha işleyebilir. Karanlığı kudurtmağa yeter bu!"

Böyle yanıtlar Bilge Karasu, dilin tek umut olup olmadığına ilişkin soruyu. İşitecek tek bir kulak varsa, umut vardır.

"Orada kimse var mı?"

Bu soruyu soralı çeyrek asrı çoktan geçtik.

Şükür ki sorumuz yankılanarak bize dönmedi. "Varız", dedi lubunyalar. "Vardık" diye eklediler. "Varolacağız" demek de bize düştü bu yanıtın verdiği güvenle…

Başka kulaklar da işitti haykırışımızı. "Burdayız aşkım" dediler. Yanı başımızda bizle birlikte yürüdüler.

Çoğaldık. Çoğaldıkça azaldı yalnızlığımız. Çoğaldıkça kök saldı hikâyelerimiz.

Karanlığı kudurtmaya yeter bu!

Kudursun karanlık, işitecek kulaklar bitmez kök saldığımız topraklarda…

17 Mayıs’ımız kutlu olsun…

17 Mayıs & Kaos GL

17 Mayıs Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Defne Güzel, beraat etti
17 Mayıs Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Defne Güzel, beraat etti
12 Mayıs 2026

Neden 17 Mayıs?

17 Mayıs, eşcinselliğin Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Uluslararası Hastalık Sınıflandırması" içeriğinden çıkarıldığı gün olan 17 Mayıs 1990’dan alıyor. 17 Mayıs tarihi o günden beri dünya genelinde Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün olarak kutlanıyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
LGBTİ + 17 Mayıs Derneği Kaos GL 17 mayıs uluslararası homofobi karşıtı gün
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git