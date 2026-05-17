17 Mayıs Derneği ve Kaos GL: “Kudursun karanlık”

Bugün 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün.

Kaos GL ve 17 Mayıs Derneği bugüne ilişkin ortak bir bildiriye imza attı. Açıklamada, çeyrek asrı aşan LGBTİ+ hakları mücadelesine ve dayanışmanın dönüştürücü gücüne dikkat çekildi.

Metinde, umudun ve sesini duyurmanın önemine vurgu yapılırken yazar Bilge Karasu’nun sözlerine yer verildi:

"Karanlığı kudurtmağa yeter bu!"

Açıklamada, yıllar önce sorulan "Orada kimse var mı?" sorusunun yanıtsız kalmadığı, aksine büyüyen bir toplumsal dayanışmaya dönüştüğü ifade edildi.

LGBTİ+ hakları mücadelesine ilişkin bölümde, çağrıya verilen yanıt "Varız, vardık, var olacağız" sözleriyle hatırlatıldı. Hak savunucularının ise bu sürece "Buradayız aşkım" sloganıyla eşlik ettiği belirtildi.

Bildirinin tam metni şöyle:

"Baygın yatmıyorsanız, ölü değilseniz ya da acıyla kıvranmanın dayanılmaz bir noktasında değilseniz, dil, içinizden çıkamıyor bile olsa, içinizde işlemektedir. İşitecek tek bir kulak varsa, sizinki değilse o kulak, büyük olasılıkla bir dil daha işleyebilir. Karanlığı kudurtmağa yeter bu!"

Böyle yanıtlar Bilge Karasu, dilin tek umut olup olmadığına ilişkin soruyu. İşitecek tek bir kulak varsa, umut vardır.

"Orada kimse var mı?"

Bu soruyu soralı çeyrek asrı çoktan geçtik.

Şükür ki sorumuz yankılanarak bize dönmedi. "Varız", dedi lubunyalar. "Vardık" diye eklediler. "Varolacağız" demek de bize düştü bu yanıtın verdiği güvenle…

Başka kulaklar da işitti haykırışımızı. "Burdayız aşkım" dediler. Yanı başımızda bizle birlikte yürüdüler.

Çoğaldık. Çoğaldıkça azaldı yalnızlığımız. Çoğaldıkça kök saldı hikâyelerimiz.

Karanlığı kudurtmaya yeter bu!

Kudursun karanlık, işitecek kulaklar bitmez kök saldığımız topraklarda…

17 Mayıs’ımız kutlu olsun…

17 Mayıs & Kaos GL