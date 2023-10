11. Engelsiz Filmler Festivali'nin programı açıklandı

Puruli Kültür Sanat’ın “Bir Arada Film İzlemek Mümkün” diyerek on birinci kez düzenlediği Engelsiz Filmler Festivali’nin programı açıklandı.

Festival bu yıl 20-26 Ekim tarihleri arasında Ankara'da Paribu Cineverse ANKAmall, Goethe-Institut ve 4-5 Kasım’da Eskişehir’de Cinema Pink Kanatlı AVM salonlarında izleyicilerle buluşacak. “Kısa Film Yarışması” kapsamındaki 14 film ise tüm Türkiye’den 20-26 Ekim tarihleri arasında eff2023.muvi.com adresinden de çevrim içi olarak izlenebilecek.

Paribu Cineverse ANKAmall gösterimleri için biletlere biletinial.com üzerinden 35 TL'ye ulaşılabilecek. Goethe Institut Ankara ve Eskişehir Cinema Pink Kanatlı AVM'deki tüm gösterim ve etkinlikler ise ücretsiz.

Otizm spektrum bozukluğu yaşayan çocuk ve gençlerin rahat bir şekilde film izleyebilmelerini sağlayan “Otizm Dostu Gösterim”de bu yıl Çocuklar İçin bölümünde yer alan filmler loş bir salonda, ses seviyesi düşük tutularak gösterilirken, seyirciler gösterim sırasında salonda yiyecek içecek bulundurabilecek ve diledikleri gibi hareket edebilecekler.

Son yıllarda ulusal ve uluslararası festivallerde dikkat çeken yapımların yer aldığı Ulusal Uzun Film Yarışması’nda bu yıl; Belmin Söylemez’in "Ayna Ayna", Orçun Köksal’ın "Bars", Somnur Vardar’ın "Boşlukta", Kaan Müjdeci’nin "Iguana Tokyo" ve Berna Gençalp’in "Kim Mihri" filmleri yer alıyor.

Kısa Film Yarışması’nın finalistleri ise şöyle:

Tatiana Skorlupkina’nın Bo ve Çöplük (Bo and Trash), Nobuyuki Morikawa’nın Doğum Günü (Birthday), Matteo Sanders’ın Dorukta (On the Edge), Victor Guilbaud’nun Elveda Gaston (Adieu Gaston), Selen Örcan’ın Herkesin Yapabileceği Bir Şey (As Possible As Everything), Afsaneh Aghanezhad ve Vali Bagheri’nin Hiç Doğmamış Çocuğa (For Child Never Born), Demir Özcan’ın İstanbul İstanbul (Istanbul Istanbul), Dorentina Imeri’nin Kız Kardeş (Sister), Slouli Houcem’in Koşullu Tutku (Conditional Desire), Negah Sohrabi’nin Öteki (The Other), Alireza Kazemipour’un Saç Kırıkları (Split Ends), Burak Oğuz Saguner’in Salça (Bitter), Yotam Knispel’in Sevginin Bir Faydası Yok (Love Has Nothing To Do With It) ve Jana Nedzvetskaya’nın Uyuyan Güzel (Sleeping Beauty).

Festival programının yeni bölümü “Parmak İzi”, kendilerine has dilleri ve yaklaşımlarıyla sinema tarihine izlerini bırakan sinemacıları konuk edecek.

Seçkide İngiltereli yönetmen Ken Loach'un "Umudunu Kaybetme" (The Old Oak), "Kerkenez" (Kes) ve "Yağan Taşlar" (Raining Stones) filmleri gösterilecek.

Dünya sinemasında dikkat çeken ödüllü filmlerdeki farklı kültür ve yaşamları izleyicisiyle buluşturacak olan Kaleydoskop seçkisinde; Aaron Rookus’un "Hoşçakal Yabancı" (Goodbye Stranger), Kore-eda Hirokazu’nun "Canavar" (Monster), Ole Giæver’ın "Dereler Özgür Aksın" (Let the River Flow) filmleri yer alıyor.

İnsan hakları sorunlarına odaklanan seçkide ise Mélanie Trugeon’un “Kubra”, Justine Martin’in “Vaha” (Oasis), Santiago Zermeño’nun “Sessizliği Gör” (Regard Silence) filmlerinden oluşan kısa film seçkisi ve Nafiss Nia’nın “Öğleden Sonra” (That Afternoon) isimli uzun metrajlı kurmaca film yer alacak.

