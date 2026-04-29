10. ODTÜ Medya Günleri devam ediyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Medya Topluluğu’nun bu yıl 10’uncusunu düzenlediği “Medya Günleri”, son gününde devam ediyor.

27 Nisan Pazartesi günü başlayan etkinlikte şimdiye dek medyada kuir görünürlüğü ile araştırmacı, uluslararası ve bağımsız gazetecilik başta olmak üzere çeşitli başlıklar ele alındı.

Dr. Öğr. Üyesi Ömür Birler, Tuna Koç, Ayşemden Akın, Yıldız Tar, Burcu Karakaş, Tuluğ Özlü ve İbrahim Türk’ün konuk olduğu Medya Günleri’nde bugün Girls to the Front, Ronî Battê, Tuğçe Yılmaz ve Kutsal Motor konuşacak.

bianet Editörü Tuğçe Yılmaz, hak odaklı haberciliği ele alacağı konuşmasında gazeteciliği yalnızca olay aktaran bir pratik olarak değil, eşitsizlikleri görünür kılan ve hak ihlallerini takip eden bir alan olarak değerlendirecek. Konuşma saat 18.45’te İİBF-A FAUD amfisinde gerçekleşecek.

Etkinliğe katılım ücretsiz ve kampüs dışından katılmak isteyenler de davetiye ile katılım sağlayabiliyor.

Etkinlik detayları için burayı tıklayabilirsiniz. (TY)