ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 29.04.2026 08:54 29 Nisan 2026 08:54
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.04.2026 09:13 29 Nisan 2026 09:13
Okuma Okuma:  1 dakika

10. ODTÜ Medya Günleri devam ediyor

Etkinlikte bugün Girls to the Front, Ronî Battê, bianet Editörü Tuğçe Yılmaz ve Kutsal Motor konuşacak.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Görsel: 10. ODTÜ Medya Günleri afişi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Medya Topluluğu’nun bu yıl 10’uncusunu düzenlediği “Medya Günleri”, son gününde devam ediyor.

27 Nisan Pazartesi günü başlayan etkinlikte şimdiye dek medyada kuir görünürlüğü ile araştırmacı, uluslararası ve bağımsız gazetecilik başta olmak üzere çeşitli başlıklar ele alındı.

Dr. Öğr. Üyesi Ömür Birler, Tuna Koç, Ayşemden Akın, Yıldız Tar, Burcu Karakaş, Tuluğ Özlü ve İbrahim Türk’ün konuk olduğu Medya Günleri’nde bugün Girls to the Front, Ronî Battê, Tuğçe Yılmaz ve Kutsal Motor konuşacak.

bianet Editörü Tuğçe Yılmaz, hak odaklı haberciliği ele alacağı konuşmasında gazeteciliği yalnızca olay aktaran bir pratik olarak değil, eşitsizlikleri görünür kılan ve hak ihlallerini takip eden bir alan olarak değerlendirecek. Konuşma saat 18.45’te İİBF-A FAUD amfisinde gerçekleşecek.

Etkinliğe katılım ücretsiz ve kampüs dışından katılmak isteyenler de davetiye ile katılım sağlayabiliyor.

Etkinlik detayları için burayı tıklayabilirsiniz. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
ODTÜ Medya Topluluğu medya günleri ODTÜ tuğçe yılmaz yıldız tar burcu karakaş Kutsal Motor hak odaklı habercilik
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git