“0551 354 82 83, Ankara Emniyeti’nin numarası mı?”

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi kapsamında kentte alınan güvenlik önlemlerine ve gençlere yönelik baskılara tepki gösterdi.

NATO’nun halklara güvenlik değil savaş, yoksulluk ve ölüm getirdiğini savunan Karaca, zirve hazırlıkları kapsamında uygulamaya konulan yasakların demokratik hakları hedef aldığını söyledi.

Ankara’da alınan önlemlerin kent yaşamını durma noktasına getireceğini öne süren Karaca, eylem ve protestoların yanı sıra düğünlerin dahi yasak kapsamına alındığını belirtti.

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“Bu tam bir NATO gladyosu yöntemidir”

Bu süreçte işçileri, emekçileri ve gençleri denetim altına almaya yönelik uygulamaların devreye sokulduğunu ifade eden Karaca, gençlerin tehdit edildiğini, ailelerinin aranarak gözdağı verilmeye çalışıldığını söyledi.

Karaca, “Bu tam bir NATO gladyosu yöntemidir ve bu yöntem emniyet müdürlükleri eliyle işletiliyor,” dedi.

Karaca, “0551 354 82 83” numaralı telefondan “Emniyet’ten arıyoruz,” denilerek gençlerin ailelerinin arandığını ve tehdit edildiğini aktararak, bu uygulamaların derhâl son bulması gerektiğini söyledi:

“Bu numara Ankara Emniyeti’nin numarası mıdır? Herhangi bir emniyet mensubunun numarası mıdır? Hangi hakla gençlerin ailelerini arayarak korkutuyorsunuz, gayrimeşru tehditler savuruyorsunuz? Siz kimsiniz?” (TY)