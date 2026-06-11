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YT: Yayın Tarihi: 11.06.2026 13:29 11 Haziran 2026 13:29
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.06.2026 17:07 11 Haziran 2026 17:07
Okuma Okuma:  1 dakika

“0551 354 82 83, Ankara Emniyeti’nin numarası mı?”

EMEP Milletvekili Sevda Karaca, NATO Zirvesi öncesinde gençlerin ailelerinin polis tarafından aranarak korku atmosferi yaratılmaya çalışıldığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“0551 354 82 83, Ankara Emniyeti’nin numarası mı?”

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi kapsamında kentte alınan güvenlik önlemlerine ve gençlere yönelik baskılara tepki gösterdi.

NATO’nun halklara güvenlik değil savaş, yoksulluk ve ölüm getirdiğini savunan Karaca, zirve hazırlıkları kapsamında uygulamaya konulan yasakların demokratik hakları hedef aldığını söyledi.

Ankara’da alınan önlemlerin kent yaşamını durma noktasına getireceğini öne süren Karaca, eylem ve protestoların yanı sıra düğünlerin dahi yasak kapsamına alındığını belirtti.

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“Bu tam bir NATO gladyosu yöntemidir”

Bu süreçte işçileri, emekçileri ve gençleri denetim altına almaya yönelik uygulamaların devreye sokulduğunu ifade eden Karaca, gençlerin tehdit edildiğini, ailelerinin aranarak gözdağı verilmeye çalışıldığını söyledi.

Karaca, “Bu tam bir NATO gladyosu yöntemidir ve bu yöntem emniyet müdürlükleri eliyle işletiliyor,” dedi.

Karaca, “0551 354 82 83” numaralı telefondan “Emniyet’ten arıyoruz,” denilerek gençlerin ailelerinin arandığını ve tehdit edildiğini aktararak, bu uygulamaların derhâl son bulması gerektiğini söyledi:

“Bu numara Ankara Emniyeti’nin numarası mıdır? Herhangi bir emniyet mensubunun numarası mıdır? Hangi hakla gençlerin ailelerini arayarak korkutuyorsunuz, gayrimeşru tehditler savuruyorsunuz? Siz kimsiniz?” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
36. NATO Zirvesi Ankara Sevda Karaca EMEP ankara emniyet müdürlüğü 0551 354 82 83
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