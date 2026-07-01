Casa del Che: Havana’da devrimin hafızası
Havana’nın Casablanca semtindeki Casa del Che Guevara, ziyaretçileri müze evin giriş tabelasıyla karşılıyor. Yapı, Ernesto “Che” Guevara’nın 1959 Devrimi sonrası Küba’daki üstlendiği görevlerle birlikte anılıyor.
Evin çalışma odası, Guevara’nın devrim sonrası dönemdeki siyasal ve idari sorumluluklarını hatırlatan bir düzenlemeyle korunuyor.
Müze içindeki panolar ve vitrinler, Guevara’nın yaşamından ve Küba Devrimi sonrasındaki faaliyetlerinden kesitler sunuyor.
Duvardaki fotoğraflar ve satranç masaları, Guevara’nın entelektüel yönüne ve kişisel ilgi alanlarına dikkat çekiyor.
Müze evdeki yatak odası, dönemin yalın yaşam koşullarını yansıtan eşyalarla sergileniyor. Yatak odasındaki şapka ve kişisel eşyalar, mekâna biyografik bir derinlik katıyor. Sade oda düzeni, Che Guevara’nın devrim sonrası Küba’daki yoğun çalışma dönemine sessiz bir tanıklık sunuyor.
Evin içindeki küçük salonda, kırmızı koltuklar ve Che portresi dikkat çekiyor. Bu bölüm, ziyaretçilerin Guevara’nın yaşamı ve Küba Devrimi hakkında bir anlatı alanı olarak düzenlenmiş.
“Che’nin Küba’daki diğer faaliyetleri” başlıklı panolar, Guevara’nın devrim sonrasındaki farklı rollerini belge ve fotoğraflarla aktarıyor. Sergi alanı, onun yalnızca askeri değil, siyasi ve kurumsal görevleriyle de hatırlanmasını sağlıyor.
Müze evdeki hediyelik eşya bölümü, Che Guevara imgesinin bugün de güçlü bir simge olarak dolaşımda olduğunu gösteriyor. Ziyaretçiler, tarihsel mekândan çıkarken bu hafızayı taşıyan küçük objelerle karşılaşıyor.
Binanın duvarındaki anı levhası, Ernesto “Che” Guevara’nın burada yaşadığı dönemi kayıt altına alıyor. Levhanın altındaki fotoğraflar, evin bir hafıza mekânına dönüşme sürecine dair izler sunuyor.
Casa del Che Guevara’nın dış cephesi, beyaz duvarları ve kırmızı kiremitli çatısıyla Havana’nın mimari dokusuna uyum sağlıyor. Girişteki “Che” imzası, yapının tarihsel kimliğini ilk bakışta görünür kılıyor.
Casablanca’daki ev, Havana Körfezi’ne bakan yüksek konumuyla dikkat çekiyor. Bu konum, Guevara’nın eski evini hem tarihsel hem de kentsel açıdan özel bir ziyaret noktasına dönüştürüyor.
Havana sokakları, Che Guevara’nın izini taşıyan müze evin bulunduğu kentsel bağlamı tamamlıyor. Taş yollar, eski cepheler ve gündelik hayat, başkentin tarihsel sürekliliğini gözler önüne seriyor.
Casablanca’dan bakıldığında Havana Körfezi ve kentin tarihi merkezi geniş bir panorama halinde görülüyor. Che Guevara’nın eski evi, bu manzaraya bakan konumuyla Havana’nın devrim hafızasındaki duraklardan biri olarak öne çıkıyor.