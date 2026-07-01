ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 01.07.2026 13:34 1 Temmuz 2026 13:34
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.07.2026 11:53 2 Temmuz 2026 11:53
Okuma Okuma:  1 dakika

Casa del Che: Havana’da devrimin hafızası

Küba’nın başkenti Havana’nın Casablanca semtindeki Casa del Che Guevara, devrim sonrası dönemin izlerini taşıyan odaları, kişisel eşyaları ve fotoğraflarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Guevara’nın 1959 Devrimi’nin ardından Küba’da üstlendiği görevler sırasında yaşadığı ev, bugün hem bir müze hem de devrim hafızasının önemli duraklarından biri olarak öne çıkıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Casa del Che: Havana’da devrimin hafızası
Fotoğraflar: Magdalena Chodownik (Anadolu Ajansı)
Görseli Büyüt

Havana’nın Casablanca semtindeki Casa del Che Guevara, ziyaretçileri müze evin giriş tabelasıyla karşılıyor. Yapı, Ernesto “Che” Guevara’nın 1959 Devrimi sonrası Küba’daki üstlendiği görevlerle birlikte anılıyor.

Görseli Büyüt

Evin çalışma odası, Guevara’nın devrim sonrası dönemdeki siyasal ve idari sorumluluklarını hatırlatan bir düzenlemeyle korunuyor. 

Görseli Büyüt

Müze içindeki panolar ve vitrinler, Guevara’nın yaşamından ve Küba Devrimi sonrasındaki faaliyetlerinden kesitler sunuyor.

Görseli Büyüt

Duvardaki fotoğraflar ve satranç masaları, Guevara’nın entelektüel yönüne ve kişisel ilgi alanlarına dikkat çekiyor.

Görseli Büyüt

Müze evdeki yatak odası, dönemin yalın yaşam koşullarını yansıtan eşyalarla sergileniyor. Yatak odasındaki şapka ve kişisel eşyalar, mekâna biyografik bir derinlik katıyor. Sade oda düzeni, Che Guevara’nın devrim sonrası Küba’daki yoğun çalışma dönemine sessiz bir tanıklık sunuyor.

Görseli Büyüt

Evin içindeki küçük salonda, kırmızı koltuklar ve Che portresi dikkat çekiyor. Bu bölüm, ziyaretçilerin Guevara’nın yaşamı ve Küba Devrimi hakkında bir anlatı alanı olarak düzenlenmiş.

Görseli Büyüt

“Che’nin Küba’daki diğer faaliyetleri” başlıklı panolar, Guevara’nın devrim sonrasındaki farklı rollerini belge ve fotoğraflarla aktarıyor. Sergi alanı, onun yalnızca askeri değil, siyasi ve kurumsal görevleriyle de hatırlanmasını sağlıyor.

Görseli Büyüt

Müze evdeki hediyelik eşya bölümü, Che Guevara imgesinin bugün de güçlü bir simge olarak dolaşımda olduğunu gösteriyor. Ziyaretçiler, tarihsel mekândan çıkarken bu hafızayı taşıyan küçük objelerle karşılaşıyor.

Görseli Büyüt

Binanın duvarındaki anı levhası, Ernesto “Che” Guevara’nın burada yaşadığı dönemi kayıt altına alıyor. Levhanın altındaki fotoğraflar, evin bir hafıza mekânına dönüşme sürecine dair izler sunuyor.

Görseli Büyüt

Casa del Che Guevara’nın dış cephesi, beyaz duvarları ve kırmızı kiremitli çatısıyla Havana’nın mimari dokusuna uyum sağlıyor. Girişteki “Che” imzası, yapının tarihsel kimliğini ilk bakışta görünür kılıyor.

Görseli Büyüt

Casablanca’daki ev, Havana Körfezi’ne bakan yüksek konumuyla dikkat çekiyor. Bu konum, Guevara’nın eski evini hem tarihsel hem de kentsel açıdan özel bir ziyaret noktasına dönüştürüyor.

Görseli Büyüt

Havana sokakları, Che Guevara’nın izini taşıyan müze evin bulunduğu kentsel bağlamı tamamlıyor. Taş yollar, eski cepheler ve gündelik hayat, başkentin tarihsel sürekliliğini gözler önüne seriyor.

Görseli Büyüt

Casablanca’dan bakıldığında Havana Körfezi ve kentin tarihi merkezi geniş bir panorama halinde görülüyor. Che Guevara’nın eski evi, bu manzaraya bakan konumuyla Havana’nın devrim hafızasındaki duraklardan biri olarak öne çıkıyor.

Haber Yeri
İstanbul
Che Che Guevara
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git