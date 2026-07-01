Casa del Che: Havana’da devrimin hafızası

Küba’nın başkenti Havana’nın Casablanca semtindeki Casa del Che Guevara, devrim sonrası dönemin izlerini taşıyan odaları, kişisel eşyaları ve fotoğraflarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Guevara’nın 1959 Devrimi’nin ardından Küba’da üstlendiği görevler sırasında yaşadığı ev, bugün hem bir müze hem de devrim hafızasının önemli duraklarından biri olarak öne çıkıyor.