ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
bianet
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
Yayın Tarihi: 8 Mart 2025 00:00
 ~ Son Güncelleme: 8 Mart 2025 00:00
2 dk Okuma

Kadın hareketi engellilensin!

Kadın hareketi, hep birlikte dönüşerek güçlenecekse, engelli kadınların bu mücadelenin edilgen bir unsuru değil, öznesi olması gerekiyor. Ve bu, yalnızca politik metinlerde yer almakla değil, gerçek bir dönüşümle mümkün.

Meral Sözen
Meral Sözen

Meral Sözen
Görseli Büyüt
Ön planda, elinde beyaz-mavi bir megafon tutan ve aynı zamanda bir beyaz baston taşıyan kısa kahverengi saçlı bir kadın yer alıyor. Açık renk çiçek desenli bir kıyafet giymiş ve sırtında mor askılı bir çanta bulunuyor. Sağ tarafta büyük pembe bir pankart tutan bir kişi görünüyor. Pankartta el yazısıyla yazılmış şu ifade var: "Kadın Hareketi Engellilensin!"
San Francisco'da 2019 yılında yapılan bir eylemden fotoğraf. Dövizdeki yazı değiştirilmiştir. Fotoğraf: Peg Hunter / Flickr

Her 8 Mart’ta kadınların sesi yükseliyor. Feminist mücadele her geçen yıl güçleniyor, yayılıyor, derinleşiyor. Sokaklar, meydanlar, kadın dayanışmasının coşkusuna tanık oluyor. Bu yükseliş, yalnızca tarihsel bir başarı değil; aynı zamanda özgürlüğü birlikte inşa etmenin bir kanıtı. Kadınlar her alanda, her mücadelede birbirine cesaret vererek ilerliyor.

Peki, biz engelli kadınlar bu mücadelenin neresindeyiz? Kör kadınlar, tekerlekli sandalye kullananlar, otistik kadınlar, sağır kadınlar… 8 Mart’ta bizler için de yer var mı? Elbette var olmalı. Kadın özgürlüğü ancak herkesin eşit şekilde mücadeleye dahil olmasıyla güçlenir. Mücadele, kimseyi geride bırakmadığında gerçek anlamda kazanır.

Son yıllarda feminist hareketin daha kapsayıcı olmaya çalıştığını görmek umut verici. Ama hâlâ önümüzde açılması gereken yollar var. Örneğin, bu yıl da feminist örgütlerin çağrıları sosyal medyada dolaşıyor. Henüz erişilebilir bir duyuruya rastlamadım. Pankartlarda iddialı, yaratıcı sloganlar yazdığı söyleniyor ama benim haberim yok. Çünkü ekran okuyucu kullanan körler için alt metin eklenmiyor. İşitme engelli bir kadın, yapılan konuşmaları takip edebilecek mi? Tekerlekli sandalyesiyle gelen bir kadın, “Zıpla! Zıpla!” sloganını dinlemekle mi yetinecek? Yok sayılmaya karşı çıkarken “cinsiyet körü” gibi ifadeler kullanılacak mı?

Bu sorular, feminist hareketin samimiyetini sorgulamak için değil, tam tersine onu daha da güçlendirmek için önemli. Çünkü engelli kadınların mücadelesi, feminist hareketin dışında değil, tam da onun içinde. Çok iyi biliyoruz ki tüm ayrımcılıklar gibi "sağlamcılık ile cinsiyetçilik" de birbirini besliyor ve kökleri birbirine derinden bağlı. Engelli mücadelesi, kadın hareketinin birçok kavramından yararlanıyor. “Beden otonomisi”, “kamusal alanda var olma hakkı”, “kendi hayatımız üzerinde söz sahibi olma”, “normların dışına çıkma cesareti” gibi feminist kavramlar, engelli kadınlar için de aynı derecede hayati. Bizi birleştiren çok şey var.

Engelli kadınlar olarak biz de çoğu zaman bu mücadelenin içinde kendimize daha az yer açıyor olabiliriz. Bunun nedenleri var: erişim engelleri, kendimizi feminist hareketin doğal bir parçası olarak görmemek, hatta bazen sağlamcı bakış açısını kanıksamak… Ama tüm bunları aşmadığımız sürece, ne engelli hareketi ne de kadın mücadelesi tam anlamıyla özgürleşebilir. Feminist mücadele bizi beklememeli, biz de feminist mücadelenin içine doğrudan adım atmalı, onu birlikte büyütmeliyiz.

Kadın hareketi, hep birlikte dönüşerek güçlenecekse, engelli kadınların bu mücadelenin edilgen bir unsuru değil, öznesi olması gerekiyor. Ve bu, yalnızca politik metinlerde yer almakla değil, gerçek bir dönüşümle mümkün. Alanları herkes için erişilebilir kılmak, engelli kadınların bilgiye ve tartışmalara ulaşmasını sağlamak, kolektif karar alma süreçlerinde yer almasını desteklemek… Bunlar bir “eklentiden” ibaret değil, feminist hareketin doğrudan güçlenmesini sağlayacak adımlar.

8 Mart sadece bazı kadınların günü değil. Tüm kadınların günü. Ve bu, tüm kadınların sesinin eşit duyulmasıyla mümkün.

Bugün meydanlarda bir araya geldiğimizde, birbirimizi gerçekten duyabilecek miyiz?

(MS/AD)

Haber Yeri
İstanbul
8 Mart engelli kadınlar Engelli kadın olmak Kadın hareketi
Meral Sözen
Meral Sözen
tüm yazıları
1983 İstanbul doğumlu. 2006’da İstanbul Üniversitesi Felsefe ve 2019’da Türk Dili ve Edebiyatı eğitimlerini tamamladı. Sağlamcılık karşıtı alanda örgütlü ve bireysel aktivizm sürdürmekte; eşitlikçi ve...

1983 İstanbul doğumlu. 2006’da İstanbul Üniversitesi Felsefe ve 2019’da Türk Dili ve Edebiyatı eğitimlerini tamamladı. Sağlamcılık karşıtı alanda örgütlü ve bireysel aktivizm sürdürmekte; eşitlikçi ve kapsayıcı bir dil kurmak için metin analizleri yapmakta ve bu konuda danışmanlıklar vermektedir.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
Erkek veya Sağlam
26 Şubat 2025
Erkek veya Sağlam
Dil çeşitli, mücadele ortak
22 Şubat 2025
Dil çeşitli, mücadele ortak
Açık Konuşalım
18 Şubat 2025
Açık Konuşalım
7-14 OCAK BEYAZ BASTON GÖRME ENGELLİLER HAFTASI
Birlikte yürüyelim
11 Ocak 2025
Birlikte yürüyelim
Boş yapma sağlamcı
30 Kasım 2024
Boş yapma sağlamcı
Sayfa Başına Git