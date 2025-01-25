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KADIN
Yayın Tarihi: 25 Ocak 2025 00:00
 ~ Son Güncelleme: 25 Ocak 2025 00:00
2 dk Okuma

2025, eşitliğin ve adaletin yılı olsun!

Bakım emeğinin hane içerisinde dengeli dağılımına ve aile potası içerisinde kadını eritmeyen bakış açısına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu çok mu zor?

Ayşe Kaşıkırık

Ayşe Kaşıkırık

Ayşe Kaşıkırık

Görseli Büyüt
Bu görsel, kadın hakları mücadelesini temsil eden bir protestoyu gösteriyor. Katılımcılar, ellerinde "Tacizde, tecavüzde kadının beyanı esastır" ve "Kadın katillerinin cezalarında iyi hal-tahrik indirimlerine hayır!" gibi sloganlar içeren pankartlar taşıyor. Bu tür görüntüler, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın cinayetlerine karşı adalet talebi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konularında farkındalığın artırılması için güçlü bir mesaj niteliğindedir.
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Mevcut ilerleme hızı dikkate alındığında, tam eşitliğe ulaşmak 134 yıl sürecek, yani ancak 2158 yılında gerçekleşebilecek…

31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi vaatler başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin güçlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması iken neden seçimden sonra ilk gözden çıkarılan kadınlar oldu? Öncelikle kadınlar seçimden seçime hatırlanmamalı.

Unutmayalım kadın güçlenirse, toplum da güçlenir, aile de güçlenir. Önceliklendirmeyi doğru yapmak gerekiyor.

Bakım emeğinin hane içerisinde dengeli dağılımına ve aile potası içerisinde kadını eritmeyen bakış açısına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu çok mu zor?

Daha etkili yasal düzenlemeler, toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendiren politikalar ve kadınların ekonomik, sosyal ve hukuki gücünü artıran stratejilerle bu soruna çözüm üretmek mümkün.

2025 “Aile Yılı” yerine “toplumsal eşitlik yılı” ilan edilmeliydi. İlk olarak toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele etmeliyiz. Çünkü erkek şiddeti bireysel bir sorun olmaktan öte, toplumsal bir mesele ve kapsamlı bir mücadeleyi zorunlu kılıyor.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesi’ne göre; “Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadırlar. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konuk evleri açabilirler.”

Belediyelerin bu konuda daha fazla adım atması ve cesaretli bir şekilde politikalarını belirlemeleri gerekiyor. Sonuçta sığınma evi açmak ve daha da önemlisi eşitlikçi bir politika üretmek asli görevleri arasında.

Nüfusu 100 binin üzerinde 215 ilçe belediyesi var. Buna rağmen sığınak sayısının 33 olduğu ifade ediliyor. Oysa nüfusu 100 bin üzerindeki tüm  belediyelerin kadınlar için sığınağı olması gerekiyor.

Umut ediyorum 2025’te umut dolu, ilham ve cesaret veren haberleri daha çok okuruz.

2025'ten temennilerimiz:

Kadınların hikayelerini yazmalarına izin verin…Daha eşit ve kapsayıcı bir dünyanın inşası için yerel kadın liderliği/öncü kadınlar çok önemli! Kadınlar rol model olarak hem kendi bölgelerine hem de tüm dünyaya ilham vermeye devam ediyor.

Daha eşit ve kapsayıcı bir dünyanın inşası için yerel kadın liderliği/öncü kadınlar çok önemli!

◦ Herkes için imkanlara, fırsatlara, haklara ve kaynaklara erişimde adaletin tahsisi

◦ Yoksulluğun ve yoksulluğun her yerde sona ermesi

◦ Toplumsal adaletin, huzurun ve barışın sağlanması

◦ Siyasetten eğitime, sağlıktan istihdama kadar tüm alanlarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin mümkün olması

Ruth Bader Ginsburg‘un dediği gibi “Kadınların yeri kararların alındığı her yerdir.” 2025’te eşit temsil ve eşit katılım için taleplerimizi farklı mecralarda anlatmaya devam edeceğiz.

Her şeye rağmen eşit, adil ve kapsayıcı bir dünyaya olan umudumuzla çalışmaya devam!

Eşitlik için atılan her adım bir umut ışığıdır.

Biz biriz, beraberiz ve eşitiz!

(AK/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erkek şiddeti 2025 beklentisi kadın eşitlik mücadelesi
Ayşe Kaşıkırık
Ayşe Kaşıkırık
tüm yazıları
2012'de İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden onur derecesiyle mezun oldu. 2017'de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde (SBE) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programından “Cinsiyet...

2012'de İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden onur derecesiyle mezun oldu. 2017'de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde (SBE) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programından “Cinsiyet Eşitlikçi Perspektifle Belediye Bütçeleri: Fatih Belediyesi” konulu teziyle tamamladı. İstanbul Üniversitesi SBE’de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programında doktora eğitiminde tez aşamasında. Ayrıca, “Kadın Yoksulluğu ve Kentsel Yoksulluk” üzerine bilimsel çalışmalar yürütüyor. 2013-2016 arasında TÜBİTAK’ta ulusal ve uluslararası projelerde araştırmacı olarak görev aldı. 2017-2020 arasında KA.DER’de (Kadın Adayları Destekleme Derneği) projeler koordinatörü olarak çalıştı. KA.DER’de kadın dostu kentler, toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme ve kadınların her alanda eşit temsili konularında Türkiye’nin birçok şehrinde çalışmalar yürüttü. On yıla yakın mesleki hayatında ulusal ve uluslararası 25’ten fazla proje yönetti. Kadın çalışmaları, kentleşme politikaları, sosyal politikalar, toplumsal cinsiyet eşitliği ve yerel yönetimler alanındaki akademik çalışmaları ve projeleri bağımsız araştırmacı olarak sürdürüyor. Bu alanlarda çok sayıda rapor ve çeşitli bilimsel dergilerde makaleleri yayımlandı. Mart 2021’de 5 “Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı”nı kurdu. Kadınların hayatın her alanında aktif olarak yer alması ve fırsatlara eşit erişebilmesi misyonu çerçevesinde çalışmalarını yürütüyor.

 

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