TİP'li Kadıgil'e 'uyarma cezası'

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e, 'sükuneti ve çalışma düzeni'ni bozduğu gerekçesiyle uyarma cezası verildi.

Genel Kurulda, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri üzerinde AKP Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez konuştu.

Söylemez, "22 yıllık iktidarımızda eğitimden kadına ve sosyal politikalara, enerjiden savunmaya kadar tüm alanlarda devrim niteliğinde düzenlemeler yaparak insan odaklı ve hak temelli anlayışı hayata geçirmeyi başardık" diye konuştu.

TBMM TUTANAĞINDAN



HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bugün sizlere rakamlar ve resmî söylemlerle hitap

etmeyeceğim, bunu zaten Bütçe Komisyonlarında yeterince yaptı.

Evet, değerli milletvekilleri, bir tarafta güçlü Türkiye olma mücadelesi veren, elini taşın altına koyan, gece gündüz

demeden çalışan bir irade var; diğer tarafta günü kurtarmakla meşgul olan, kişisel hesaplarının peşinden koşan, sorumluluktan

kaçanlar. Evet, bir tarafta küresel güçlere meydan okuyan, masada ve sahada ülkesinin çıkarlarını sonuna kadar savunan, bedel

ödemeyi göze alan bir dünya lideri var; diğer tarafta ise kendi ikbalini milletin geleceğinin önüne koyan, dışarıdan destek umarak bu

ülkeye diz çöktürmek isteyenlerle iş birliği yapanlar. Sizce neyi, neyle kıyaslıyoruz? (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Şimdi gelelim Gazi Meclis çatısı altına. Bir tarafta milletin emanet ettiği bütçenin her kuruşunu hesaplayan, "Allah'ım, bizi

milletimize mahcup etme." duasıyla hareket eden, gece gündüz ter döken bakanlarımız var; diğer tarafta ise sadece konuşan,

önlerinde mikrofon olmasına rağmen bağıran, fikrini değil sesini yükselten, algı oluşturmaya çalışan ama tek bir proje sunmayanlar.

(AK PARTİ sıralarından alkışlar) Arkadaşlar, biz devlet yönetmekten bahsediyoruz, devlet yönetmek lafla olmaz. (AK PARTİ

sıralarından alkışlar)

SALİHA SERA KADIGİL (İstanbul) - Neyle olur? Devletin parasını çalmakla mı... Çoluğu çocuğu öldürtmekle mi olur?

HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ (Devamla) - Devlet yönetmek yük omuzlamak demektir, her sorumluluğun altına göğsünü

siper etmek demektir.

SALİHA SERA KADIGİL (İstanbul) - Kadınları katlettirmekle mi olur devleti yönetmek?

HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ (Devamla) - Çatışmadan, kargaşadan, kaostan beslenen bu yükü taşıyamaz. (AK PARTİ

sıralarından alkışlar)

SALİHA SERA KADIGİL (İstanbul) - Hayvanları katledip utanmadan çıkıp kadın hakları anlatarak mı olur devleti

yönetmek?

HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ (Devamla) - Şimdi soruyorum bütçemizi eleştirenlere: Bugüne kadar bu millete ne verdiniz,

eğitimde ne önerdiniz, sağlıkta ne sundunuz, savunmada ne ürettiniz, ekonomide hangi çözümü getirdiniz?

SALİHA SERA KADIGİL (İstanbul) - Hayvanları katleden yasanın müsebbibi konuşuyor şu anda!

BAŞKAN - Sayın Kadıgil... Sayın Kadıgil, lütfen...

SALİHA SERA KADIGİL (İstanbul) - Utanmadan "kadın" diyor bir de! Utanmadan kadınları anlatıyor, zerre utanmıyor!

Zerre utanmıyor!

HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ (Devamla) - Cevap belli; sadece laf, sadece laf, sadece laf ve sadece algı. (AK PARTİ

sıralarından alkışlar)

SALİHA SERA KADIGİL (İstanbul) - Bir kere de biriniz karşıma gelin ya, bir televizyonda tartışın ya!

BAŞKAN - Sayın Kadıgil... Sayın Kadıgil, lütfen...

HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ (Devamla) - Ama biz ne yaptık?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ (Devamla) - Tarihî reformlara, pandemiden depreme, küresel krizlerden terörle mücadeleye

kadar her alanda büyük bir başarı mücadelesi verdik.

SALİHA SERA KADIGİL (İstanbul) - Neyin mücadelesini verdin, hayvanları öldürmenin mücalesini mi?

BAŞKAN - Sayın Kadıgil... Sayın Kadıgil, lütfen...

HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ (Devamla) - Milletimizin huzuru, güvenliği ve refahı için âdeta tüm dünyaya meydan okuyarak

çalıştık.

SALİHA SERA KADIGİL (İstanbul) - Hayvanları katletmenin mi mücadelesini verdin? Yalandan söyleyerek onlarca

hayvanı öldürttün sen! Utanmadan "kadın hakları" diyor!

BAŞKAN - Sayın Kadıgil... Sayın Kadıgil, lütfen...

HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ (Devamla) - Tabii, bu süreçte bizi yıldırmaya çalışanlar oldu, karşımıza engeller koyanlar oldu

ama asla pes etmedik ve etmeyeceğiz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Aziz milletimiz sahte gündemlere, algı oyunlarına asla prim

vermez.

SALİHA SERA KADIGİL (İstanbul) - Hangi algı oyunları ya, hangi algı oyunları? Fahrettin Altun'un trolleriyle yaptığı algı

oyunları mı? Onlarca barınaktaki algı oyunları mı? Hangi algı oyunları? (AK PARTİ sıralarından "Sus be!" sesi)

BAŞKAN - Sayın Kadıgil... Sayın Kadıgil, lütfen...

HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ (Devamla) - Biz buradayız, her türlü zorluğa göğüs germeye, bedel ödemeye, aziz milletimize

hizmet yolunda asla geri adım atmamaya devam edeceğiz.

SALİHA SERA KADIGİL (İstanbul) - Hayvan katillerinden alacak aklımız yok! Hayvan düşmanlarından alacak aklımız yok!

HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ (Devamla) - Çünkü biz bu millete söz verdik, bu vatana borcumuz var; tarihimize,

şehitlerimize, ecdadımıza, çocuklarımıza karşı sorumluluğumuz var.

SALİHA SERA KADIGİL (İstanbul) - Cumhuriyet düşmanısın! Atatürk düşmanısın! Devlet düşmanısın!

HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ (Devamla) - Çünkü bizim mazlumların gür sesi, kimsesizlerin kimsesi, dünya liderimiz Sayın

Cumhurbaşkanımız var. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

SALİHA SERA KADIGİL (İstanbul) - Kadın düşmasınız! Hayvan düşmanısınız!

HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ (Devamla) - Bu ülke büyük ve güçlü bir devlettir.

SALİHA SERA KADIGİL (İstanbul) - Siz bu halka düşmansınız, düşman!

HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ (Devamla) - Bu devlet, bu milletin duasıyla ayakta durur, oyunları da hesapları da bozar.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Söylemez, tamamlayın lütfen.

HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ (Devamla) - Son olarak şunu da unutmayın: Tarih bağıranları değil hizmet edenleri yazar,

tarih yıkmaya çalışanları değil inşa edenleri yazar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

SALİHA SERA KADIGİL (İstanbul) - Katilsiniz, katil!

(AK PARTİ sıralarından "Yürü!" sesleri)

HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ (Devamla) - Tarih, zorluklar karşısında geri adım atmayanları, milletine sırtını dayayanları

yazar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

SALİHA SERA KADIGİL (İstanbul) - Hayvan katili olarak yazacak seni! On binlerce yavrunun katilisin sen!

HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ (Devamla) - Bu kürsüden, alın teri döken...

SALİHA SERA KADIGİL (İstanbul) - Ben hayvan katillerini konuşturmuyorum bu Mecliste! Sen bir hayvan katilisin! (AK

PARTİ sıralarından gürültüler)

HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ (Devamla) - ...Türkiye'nin birlik ve beraberliği için dua eden, sabreden ve daima devletinin

yanında olan aziz milletimize selam olsun. (AK PARTİ sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

SALİHA SERA KADIGİL (İstanbul) - Sen, on binlerce hayvanın katilisin! Şerefsiz!

MUSTAFA HAKAN ÖZER (Konya) - Böyle bir terbiyesizlik olmaz! Burası hakaret yeri değil!