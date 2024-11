Saç, kıl ve ilaç tableti bulundu

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan 91 bulgu daha detaylı incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Gönderilen 91 bulgu arasında Narin’in avucundan çıkan saç teli ve kıl örnekleri 77 nolu bulgu olarak yer aldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu yaptığı incelemede bu saç ve kıl örnekleri için "Sol avuç içinde bulunan saç ve kıl örneklerinin yapılan makroskobik incelemesinde köklü yapıda olduğu tespit edildi" tespitinde bulundu.

Raporda Narin Güran’ın avucundan çıkan saç teli ve kıl örneklerinin kime ait olduğuna dair bir detay yer almıyor. Herhangi şüpheli birileriyle de karşılaştırma yapılmadığı gözlenen saç teli ve kıl örneklerinin, yer aldığı birçok bulgunun DNA analizine cevap vermediği belirtildi.

Nahit Eren'den açıklama

Tüm bunların ardından Diyarbakır Barosu Eski Başkanı Av. Nahit Eren sosyal medya hesabından (X) açıklama yaptı.

Narin’in otopsi işlemi esnasında sol avucundan alınan saç ve kıl örnekleri gibi en önemli bulguların incelemeye konu edilmediği ve rapor aldırılmadığı iddialarının doğru olmadığını belirten Eren, “Maalesef yine yanlış bir bilgi paylaşılmaktadır. Söz konusu saç ve kıl örnekleri Adli Tıp Kurumu tarafından biyolojik incelemeye tabi tutulmuştur. Dosyada bulunan 12.09.2024 tarihli Adli Tıp raporunda söz konusu numuneler üzerinde yapılan DNA çalışmasından olumlu bir sonuç alınmadığı belirtilmiştir. Bu konuda daha öncede ifade ettiğimiz üzere Narin’den ve eşyalarından alınan 91 adet sürüntü ve örnekten maalesef DNA açısından olumlu sonuçlar alınamamıştı” dediği açıklamayı şöyle sürdürdü:

“Bunun temel sebebi ise Narin’in naaşının konduğu yerin koşulları ve geçen zaman içerisinde DNA özelliklerinin kaybolmuş olmasıdır. Aynı şekilde Narin’in naaşının bulunduğu yere olay yeri inceleme raporuna göre 40 metre mesafede bulunan ilaç tableti üzerinden hem DNA hem parmak izi çalışması yapılmıştır. Ancak 17.09.2024 tarihli Jandarma Kriminal raporuna göre maalesef ondanda olumlu bir netice alınamamıştır. İlaç için yapılan incelemede reçetesiz alınan bir vitamin hapı( saç için) olduğu ve her yerden temin edilebileceği belirtilmiştir. Buna rağmen SGK araştırması da yapılmış ancak oradan da olumlu bir sonuç alınamamıştır. Kredi kart bilgileri MASAK raporu ile temin edilmiş ve kartlar üzerinden araştırma talebi yapılmıştır. Dosyada bulunan her delilin ve her konunun ayrıntılı ve titiz bir şekilde ele alındığından hiç kimsenin kuşkusu olmasın.”

(ED)