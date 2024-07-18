Peker’in ifşalarında adı geçen Metin Kıratlı AYM üyeliğine atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’yı Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine atadı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı olarak kamuda en yüksek devlet memuru haline gelen Metin Kıratlı’nın 2021 yılında üç ayrı kurumdan aylık toplam 84 bin 702 lira maaş aldığı öne sürülmüştü.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Kıratlı’nın 2021’deki aylık net maaşının toplam 84.702 TL olduğunu ifade etmişti: “CB İdari İşler Başkanlığı’ndan: 22.906TL, Borsa İstanbul YK Üyeliğinden: 24.000TL, YÖK Üyeliğinden: 37.796TL.”

Peker'in ifşalarında ismi geçti

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarında da ismi geçen Kıratlı, bazı haberler için kaldırma kararı aldırmış, bu haberler arasında kendi X hesabında halen duran bir açıklama da yer almıştı.

Peker, Suriye ile ticaret yapmanın izninin Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Kıratlı’dan alınan izinle yapıldığını öne sürmüş ve şunları söylemişti: “Bir bölüm var. Suriye’de ticaret yapmanız için ne yapmanız gerekir biliyor musunuz? Metin Kıratlı bey var. Tam makamıyla söyleyeyim: Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı. Külliyede. Şimdi ona gideceksiniz. Birkaç kamyon alışverişleri söylemiyorum. Büyük şeyleri söylüyorum. Kaçak ham petrol, çay, şeker, alüminyum, bakır, ikinci el araba. Bunlar milyarlarca dolarlık şeyler. Büyük para.”

YÖK üyeliği, Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı...

Cumhurbaşkanlığı’nın WEB sitesinde yer alan biyografiye göre AYM’nin yeni üyesi Kıratlı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1990 yılında mezun oldu.

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Diplomasisi Eğitim Programı Goethe Enstitüsünde (Berlin) yabancı dil eğitimi aldı. Daha sonra İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programını bitirdi. Kırıkkale Üniversitesinde doktora eğitimini tamamladı.

Ankara Adliyesinde hâkimlik stajına başlayan Kıratlı; sırasıyla Ulaş Hâkimliği, Çaldıran Hâkimliği, Yalvaç Hâkimliği ve Manavgat Hâkimliği yaptı. 2004 yılında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne atanarak Tetkik Hâkimlik, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür olarak görev aldı.

2014 yılında Erdoğan’ın seçilmesiyle Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı, 3 Ağustos 2018 tarihinden itibaren de Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı olarak görevlendirildi.

Kıratlı ayrıca 23 Kasım 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile YÖK üyeliğine atandı.

(RT)