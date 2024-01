John Richard Pilger kimdir?

John Richard Pilger Pilger, Vietnam Savaşı'ndaki muhabirlik döneminden itibaren, emperyalist doğrultuda olduğunu savunduğu Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık dış politikasının sert bir eleştirmenidir.

Ayrıca ana-akım medyanın uygulamaları da takipçisi olduğu bir çalışma konusudur.

Pilger Sidney'in bir banliyösü olan Bondi'de doğmuş ve büyüdü. Lisede bir öğrenci gazetesi çıkartmış, ardından dört yıllık gazetecilik öğrenimi gördü.

Mesleğine Sydney Sun gazetesinde başlayan Pilger daha sonra muhabir olarak The Daily Telegraph (Australia) gazetesine geçti.

Daha sonra ülkesinden ayrılmış, bir yıl kadar İtalya'da serbest muhabirlik yaptıktan sonra 1962'de Londra'ya taşındı, Reuters haber ajansının Orta Doğu masasında çalışmaya başladı.

1963’te Daily Mirror gazetesine geçen Pilger sırasıyla muhabir, makale yazarı ve sonunda Dış Haberler Şefi unvanları edinmiştir. Gazetedeki yirmi yılı boyunca özellikle toplumsal konularda en tanınan yazarı durumuna gelmiş; Vietnam, Kamboçya, Mısır, Hindistan, Bangladeş ve Biafra Cumhuriyeti gibi sıcak bölgelerde savaş muhabirliği yaptı.

Birleşik Krallık'ta 1984-1985 büyük madenci grevlerini yerinde haber yaptı, 1967 ve 1979'da yılın gazetecisi ödülünü iki kez aldı.

Robert Maxwell'in 1984'te Mirrorı satın almasından on sekiz ay sonra, 31 Aralık 1985'te Pilger'ın işine son verildi.

Pilger'in televizyon kariyeri 1969'da Granada Television için çektiği ve 1970-1971'de yayınlanan World in Action belgeselleriyle başladı elliden fazla filmle sürdü.

Bu süreçte Vietnam: Still America's War (1974), Do You Remember Vietnam? (1978) ve Vietnam: The Last Battle (1995) gibi ABD'nin Vietnam'daki savaşına eleştirel yaklaşan yapımlara imza atmış ve BBC'nin Midweek dizisi için 1972-73'te röportajlar çekmiş; Associated Television (ATV) ve ITV gibi yayıncılar için hazırladığı belgesellerle Çekoslovakya, Kamboçya, Avustralya yerli halkları, Doğu Timor, Filistin, Diego Garcia, Latin Amerika, ABD'de Bush ve Obama BK'da Blair yönetiminin dünya politikaları gibi çok geniş bir alanda eleştirel belgeseller çekti.

Ödüller

1991, Richard Dimbleby Award[8]

2003, 2004, BAFTA En İyi Güncel Haber (Best Current Affairs) TV Ödülü adaylığı[8]

2011, Grierson Trust Award[9]

Kitaplar

The Last Day (1975)

Aftermath: The Struggles of Cambodia and Vietnam (1981)

The Outsiders (Michael Coren ile birlikte, 1984)

Heroes (1986)

A Secret Country (1989)

Distant Voices (1992 and 1994)

Hidden Agendas (1998)

Reporting the World: John Pilger's Great Eyewitness Photographers (2001)

The New Rulers of the World (2002)

Tell Me No Lies: Investigative Journalism and its Triumphs (ed.) Cape (2004)

Freedom Next Time (2006)

Oyunlar

The Last Day (1983)

Başlıca belgesel filmleri

World in Action

The Quiet Mutiny (1970)

Pilger

An Unfashionable Tragedy (1975)



Nobody's Children (1975)



Zap-The Weapon is Food (1976)



Pyramid Lake is Dying (1976)



Street of Joy (1976)



A Faraway Country (1977)

Do You Remember Vietnam (1978)

Year Zero: The Silent Death of Cambodia (1979)

The Mexicans (1980)

Heroes (1980)

In Search Of Truth In Wartime (1982)

Nicaragua. A Nations Right to Survive (1983)

The Outsiders (series, 1983)

The Truth Game (1983)

Burp! Pepsi V Coke in the Ice Cold War (1984)

The Secret Country: The First Australians Fight Back (1985)

Japan Behind the Mask (1987)

The Last Dream (1988)

Heroes unsung



Secrets



Other People′s Wars

Cambodia: The Betrayal (1990)

War By Other Means (1992)

Cambodia: Return to Year Zero (1993)

Death of a Nation: The Timor Conspiracy (1994)

Flying the Flag, Arming the World (1994)

Vietnam: The Last Battle (1995)

Inside Burma: Land of Fear (1996)

Breaking the Mirror - The Murdoch Effect (1997)

Apartheid Did Not Die (1998)

Welcome to Australia (1999)

Paying the Price: Killing the Children of Iraq (2000)

The New Rulers of the World (2001)

Palestine Is Still the Issue (2002)

Breaking the Silence: Truth and Lies in the War on Terror (2003)

Stealing a Nation (2004)

The War on Democracy (2007)

The War You Don't See (2010)

Utopia (2013)

