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Yayın Tarihi: 18 Kasım 2024 08:29
 ~ Son Güncelleme: 18 Kasım 2024 08:33
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İstanbul'un simgeleri Dünya Prematüre Günü dolayısıyla mor renkle ışıklandırıldı

Prematüre çocuklara dikkati çekmek ve farkındalığı sürdürmek amacıyla her yıl Dünya Prematüre Günü'nde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu görüntüde, gece vakti Galata Kulesi'nin yukarıdan çekilmiş bir fotoğrafı yer alıyor. Kule, mor tonlarında ışıklarla aydınlatılmış ve etrafındaki alanda da yoğun bir şekilde ışıklandırmalar göze çarpıyor. Galata Kulesi'nin etrafındaki dar sokaklar, çevresindeki tarihi yapılar ve meydan belirgin şekilde görülüyor. Etrafında yoğun bir insan hareketliliği olduğu anlaşılıyor. Daha uzakta, İstanbul'un diğer kısımları da sokak lambaları ve bina ışıkları ile karanlıkta parıldıyor. Arka planda köprüler ve suyun yansıması seçiliyor, bu da şehrin sahil şeridini işaret ediyor. Görüntü, tarihi ve modern İstanbul'un gece atmosferini etkileyici bir şekilde yansıtıyor.
Fotoğraflar: Hakan Akgün/AA

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ile Galata Kulesi "17 Kasım Dünya Prematüre Farkındalık Günü" dolayısıyla mor ışıkla aydınlatıldı.

Her yıl 17 Kasım Dünya Prematüre Günü'nde, ülkelerin sembol yapıları mor renkle aydınlatılarak, erken doğuma dikkat çekiliyor.

Bu amaçla İstanbul'un simge binalarından Galata Kulesi mor renkle ışıklandırıldı.

Kentin simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü de 17 Kasım Dünya Prematüre Çocuklar Günü'ne dikkati çekmek için mor renkle aydınlatıldı.

Prematüre çocuklara dikkati çekmek ve farkındalığı sürdürmek amacıyla her yıl Dünya Prematüre Günü'nde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Akşam saatlerinde başlayan farkındalık çalışması, yarın günün ilk saatlerine kadar devam edecek.

17 Kasım Dünya Prematüre Günü hakkında

Dünya Prematüre Günü, prematüre doğum sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla her yıl 17 Kasım'da kutlanıyor. Her yıl dünya genelinde yaklaşık 15 milyon bebek erken doğuyor ve bu oran her 10 bebekten birine denk geliyor. Ne yazık ki, her yıl yaklaşık 1 milyon çocuk erken doğum kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybediyor. Hayatta kalan birçok prematüre bebek ise öğrenme güçlüğü, görme ve işitme sorunları gibi ömür boyu sürecek engellerle karşılaşıyor.

Dünyada her 10 bebekten biri 37 haftadan önce prematüre olarak doğuyor. Son yıllarda endüstrileşmiş ülkelerde prematüre doğumların sayısı artış gösteriyor. Avrupa’da her yıl yaklaşık 500.000 bebek prematüre doğarken, Türkiye’de bu sayı yılda 150.000’e ulaşıyor. Bu bebeklerin 50.000’i ise 1.000 gramın altında doğuyor ve hayatta kalmak için zorlu bir mücadele veriyor.

Prematüre doğumlar, bebek ölümlerinin en yaygın nedeni olarak öne çıkıyor. Ancak prematüre doğumların %50’sinin nedenleri hala bilinmiyor. Bu durumun beklenmedik bir şekilde herkesin başına gelebileceği unutulmamalı. Prematüre doğumlar aileler için büyük bir duygusal yük, toplum içinse önemli bir ekonomik ve sosyal yük oluşturuyor. Doğum süreci ailelerde şaşkınlık, tedirginlik, korku, kabullenmeme, isyan, suçluluk, sevgi, umut ve bekleyiş gibi karışık duygulara neden oluyor.

Haber Yeri
İstanbul
Prematüre Günü galata kulsesi boğaziçi köprüsü bebek beslenmesi
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