IPS İletişim Vakfı, İdari İşler Sorumlusu arıyor

IPS İletişim Vakfı / Bağımsız İletişim Ağı’nın temel amaç ve hedefi, bağımsız, haklardan yana, çoğulcu ve hak-odaklı habercilik perspektifini merkeze alan bir medya tahayyülünü gerçekleştirmek ve özellikle iletişim alanında hak temelli bakış açısını yaygınlaştırmak amacıyla projeler yürütmektir.

Vakıf bünyesinde tam zamanlı çalışacak bir “İdari İşler Sorumlusu” arıyoruz.

İşin tanımı

Vakfın resmi yazışmalarını ve gündelik faaliyetlerini takip etmek

İnsan kaynakları süreçlerini Vakıf Yönergesi çerçevesinde yürütmek

Proje bazlı Vakıf faaliyetlerinin satın alma ve toplantı organizasyon süreçlerini projelerin koordinatörleriyle birlikte yürütmek

Vakıf koordinasyonu ve finans sorumlusuyla eşgüdüm içinde harcamaların ilgili fon kuruluşu kurallarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak

Vakıf finans sorumlusu ve mali müşaviriyle koordinasyon içerisinde proje bütçe kayıtlarını (excel formunda) tutmak

Bağımsız mali denetimlerin gerektirdiği belge ve bilgi paylaşım süreçlerini ilerletmek

İdari görev ve sorumlulukları IPS İletişim Vakfı Yönetim Kurulu ile uyumlu bir şekilde sürdürmek

Aranan özellikler

İstanbul’da ikamet etmek

Office programlarında tam yetkinlik

En az ön lisans, tercihen lisans mezunu

Daha önce benzer pozisyonlarda yeterli iş tecrübesi (tercihen ön-muhasebe deneyimi)

Orta seviye (intermediate) İngilizce bilgisi

İlgilenen adayların Türkçe özgeçmişlerini ve başvuru kriterlerine uygunluk açısından iş deneyimlerini detaylandıran başvuru mektuplarını 11 Mart 2024 Pazartesi günü saat 18.00’e kadar “Başvuru: İdari İşler Sorumlusu” konulu bir e-mail ile Bağımsız İletişim Ağı’nın [email protected] adresine göndermelerini rica ederiz. Sadece ön elemeyi geçen adaylar ile iletişime geçilecektir.

İş ilanına, LinkedIn ve Gelbaşla üzerinden de başvurubilirsiniz.

(VC)