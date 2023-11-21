HEDEP Milletvekili Aslan: Hristiyan öğrencilere din dersi dayatmasına son verin

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Mardin Milletvekili George Aslan, lise 9. sınıflarda okuyan Hristiyan öğrencilere din derslerinin dayatılmasına ilişkin soru önergesi verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması talebiyle verilen önergede, “ilkokul, ortaokul ve liselerdeki din dersi saatlerinin her geçen yıl arttırıldığı ve din derslerinin fiili olarak zorunlu hale getirildiğini” belirtildi.

Aslan, önergede “2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılında liselerdeki din derslerinin 8 saat zorunlu, 4 saat zorunlu seçmeli, 4 saat de tercihe bağlı seçmeli olmak üzere haftada 16 saate yükseltildiğini” belirtti.

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"Dayatmaya son verin"

Aslan, önergesinin devamında şu ifadelere yer verdi:

“9, 10, 11 ve 12. sınıfların 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı ders programında ‘Din, Ahlak ve Değer’ başlığı altında yer alan ‘Kuran-ı Kerim’, ‘Peygamberimizin Hayatı’ ve ‘Temel Dini Bilgiler’ derslerinden en az birinin seçilmesi zorunlu hale getirildi.

9,10, 11 ve 12. sınıflarda okuyan Hristiyan öğrenciler için söz konusu din dersleri dışında öğrencilerin farklı alanlardan seçebilecekleri alternatif dersler mevcutken 9. sınıflardakiler için dini dersler dışında herhangi bir seçenek tanınmıyor.

‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’ dersinden muaf olmalarına rağmen seçmeli ders adı altında Hristiyan öğrencilere din derslerini dayatan bu uygulamaya son verilmeli. Öğrencilerin söz konusu derslerden muaf tutulması veya bu dersler dışında farklı alanlardan ders seçebilmelerine imkân sağlanmalıdır.”

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Aslan, Tekin’e şu soruları yöneltti:

*Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” dersinden muaf olmalarına rağmen 9. sınıflarda okuyan Hristiyan öğrencilere neden din içerikli dersler dayatılmaktadır?

*10, 11 ve 12. sınıflar “Din, Ahlak ve Değer” başlığı altında yer alan din içerikli dersler dışındaki dersleri de seçebiliyorken 9. sınıfların söz konusu dersleri seçememesinin gerekçesi nedir?

*Okullardaki seçmeli dini ders programları belirlenirken neden Hristiyan öğrencilerin durumu göz önünde bulundurulmamaktadır?

*9. sınıflarda okuyan Hristiyan öğrencilerin mağduriyetini gidermek için “Din, Ahlak ve Değer” ders grubuna din dersleri dışında öğrencilerin seçebilecekleri farklı dersler de eklenecek midir?

1924'ten bugüne Türkiye'de "Din Eğitimi"nin Anayasal Macerası

AİHM Türkiye'yi zorunlu din dersinden mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), 2007 yılında Alevi yurttaş Hasan Zengin’in başvurusunu üzerine, "Türkiye'de zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) dersinde Türkiye'de hâkim olan dinsel çeşitliliğin dikkate alınmadığını; Alevi inancına sahip topluluğun 'eğitim hakkının ihlal edildiğini' ve ihlalin sebebinin Türkiye’deki eğitim sisteminden kaynaklandığına" hükmetti.

Bu karar sonrasında Türkiye, DKAB ders kitaplarında bazı değişiklikler yaptı ve “seçimlik” adı altında yeni din dersleri koydu. Ancak son yıllarda din dersi tüm kademelerde artırıldı.

İnancına göre eğitim hakkı

AİHS'e ek 1 nolu Protokol'ün "Eğitim Hakkı" başlıklı 2. Maddesi:

"Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet, eğitim ve öğretim alanında yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve babanın bu eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama haklarına saygı gösterir."

Türkiye’de Din Derslerinin Tarihçesi

1924-1927: Zorunlu Din Dersi Dönemi / İlkokul, Ortaokul: “Din Dersi” Zorunlu; Lise :Din Dersi yok

1927-1946 Din Derslerinin Kaldırıldığı Dönem / İlkokul, Ortaokul, Lise: Din Dersleri müfredattan çıkarıldı.

1948- 1982: Seçmeli Din Dersi Dönemi / İlkokul, Ortaokul, Lise: Din DersiSeçmeli; İlkokul, Ortaokul, Lise: Ahlak Dersi- Zorunlu

1982- 2014: Zorunlu Din Dersi Dönemi / a.“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi”- Zorunlu b. Seçmeli Din Dersleri (2012) “Kur’an-ı Kerim; Hz. Muhammed’in Hayatı; Temel Dini Bilgiler”

Türkiye'de din dersleri 1980 askeri darbesi sonrasında hazırlanan 82 Anayasası'nın 24. maddesiyle zorunlu hale getirildi.

(RT)