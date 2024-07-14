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HABER
Yayın Tarihi: 14 Temmuz 2024 12:02
 ~ Son Güncelleme: 14 Temmuz 2024 12:09
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Gazeteci Sadık Topaloğlu tutuklandı

Dört gün gözaltında tutulan gazeteci "örgüt üyesi olma" iddiasıyla tutuklanarak, Metris T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazeteci Sadık Topaloğlu tutuklandı
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

İstanbul'da 10 Temmuz günü akşam saatlerinde gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı eski muhabiri Sadık Topaloğlu ve arkadaşı Mehmet Savaş dün (13 Temmuz) tutuklandı. 

Dışarıda oldukları sırada gözaltına alınan gazeteci Topaloğlu ve arkadaşı Savaş, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Emniyette tutulduğu esnada Topaloğlu'nun İstanbul'daki ikâmetine de polis baskın yaptı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, evde yapılan aramada gazeteci Topaloğlu'nun bilgisayarına el konuldu. 

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"Mesleğimizi savunmaya devam edeceğiz"

Topaloğlu’na daha önce yargılandığı bir davadaki iddialar soruldu. Topaloğlu ve Savaş, savcılık ifadesinin ardından "örgüt üyesi olma" iddiasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 

Mahkemeye çıkarılan Topaloğlu ve Savaş, "örgüt üyesi olma" iddiasıyla tutuklanarak, Metris Cezaevi’ne (resmî adıyla Metris T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu) gönderildi. 

Gazetecinin tutuklanmasıyla ilgili açıklama yapan DİSK’e bağlı Türkiye Basın Yayın ve Matbaa Çalışanları Sendikası (Basın-İş) şöyle dedi:

“Gazetecilikten suç çıkarılmaya çalışılmasına karşı mesleğimizi savunmaya devam edeceğiz. Gazetecilik suç değildir.” (TY)

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/haber/gazeteciler-sadiye-eser-ve-sadik-topaloglu-gozaltina-alindi-216498
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