Erkekler Temmuz’da 32 kadını öldürdü

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler Temmuz’da en az 32 kadını ve beş çocuğu öldürdü.

Erkekler, Temmuz’da en az 85 kadına şiddet uyguladı, en az sekiz kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, 20 kadını taciz etti. Erkekler, 73 kadını seks işçiliğine zorladı.

bianet erkek şiddeti çetelesi video ve infografikleri

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Temmuz'da en az 49 kadının ve 24 çocuğunun ölümü basına "şüpheli” olarak yansıdı.

Meşru Müdafaa: Kocaeli’de Fatmanur O. (25) isimli kadın, kendisini darp eden kocası Ş.O. (29) isimli erkeği av tüfeğiyle öldürdü.

Diyarbakır'da erkekler bir kadını intihara sürükledi.

Şüpheli kadın ölümlerinin illeri Adıyaman (1), Ankara (1), Balıkesir (1), Batman (2), Burdur (2), Bursa (2), Çanakkale (1), Denizli (3), Edirne (1), Elazığ (3), Isparta (1), İstanbul (4), İzmir (1), Karaman (2), Kastamonu (2), Kocaeli (2), Malatya (1), Mardin (2), Maraş (1), Mersin (2), Muğla (1), Rize (1), Sakarya (2), Samsun (1), Sinop (2), Tekirdağ (1), Tokat (2), Trabzon (1), Urfa (1), Uşak (1), Zonguldak (1).

Şüpheli çocuk ölümlerinin illeri Adana (1), Antep (3), Antalya (2), Aydın (3), Balıkesir (1), Çorum (1), Düzce (1), Erzurum (2), Isparta (1), Karaman (1), Konya (1), Manisa (1), Muğla (1), Nevşehir (1), Samsun (1), Tekirdağ (2), Tokat (1).

2025-2021 Erkek Şiddeti Verileri 2025’in ilk yedi ayında erkekler 177 kadını öldürdü, 127 kadını taciz etti, 148 çocuğu istismar etti, 414 kadına şiddet uyguladı, dört kadına tecavüz etti. Erkekler en az 764 kadını seks işçiliğine zorladı. 264 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 35 çocuğu öldürdü. 2024’ün ilk yedi ayında erkekler 218 kadını öldürdü, 45 kadını taciz etti, 91 çocuğu istismar etti, 335 kadına şiddet uyguladı, sekiz kadına tecavüz etti. Erkekler en az 230 kadını seks işçiliğine zorladı. 177 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 25 çocuğu öldürdü. 2023’ün ilk yedi ayında erkekler 174 kadını öldürdü, 34 kadını taciz etti, 75 çocuğu istismar etti, 420 kadına şiddet uyguladı, altı kadına tecavüz etti. Erkekler en az 188 kadını seks işçiliğine zorladı. 150 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler 15 çocuğu öldürdü. 2022’nin ilk yedi ayında erkekler, 191 kadını öldürdü, 89 kadını taciz etti, 163 çocuğu istismar etti, 455 kadına şiddet uyguladı, 20 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 363 kadını seks işçiliğine zorladı. 2022'nin ilk yedi ayında 119 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, yılın ilk yedi ayında en az 23 çocuğu öldürdü. 2021'in ilk yedi ayında erkekler, 174 kadını öldürdü, 78 kadını taciz etti, 85 çocuğu istismar etti, 62 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 409 kadını seks işçiliğine zorladı, en az 491 kadına da şiddet uyguladı, yaraladı. 2021'in ilk yedi ayında 131 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 15 çocuğu öldürdü.

Cinayet

Erkekler, Temmuz’da en az 32 kadını öldürdü, geçen yıl aynı ayda bu sayı 25 idi. Erkeklerin öldürdüğü kadınlardan biri Özbekistanlı biri de Afganistanlıydı.

Temmuz'da erkeklerin öldürdüğü kadınlar A.İ., Ayşe Tokyaz, Aygül Ç., Belkıs Keskin, Demet Akarsu, Devrim S., Dinara Alya U., Emine C., Eylem Y., Fati Asan, Havva Y., Helin Eren, İlayda Alkaş, Kader K., Kezban Demirci, Meliha K., Merve V., Muattar Alıeva, Nazife A., Nazlı Ç., Nazmiye K., Nurcan Özkul, Özlem B., Özlem Ö., Selda K., Semra Çelik, Sevda Türker, Shabana Solaıman K., Sibel N., Songül B., Teslime Ç., Türkan Söylemez

Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller Adana (2), Amasya (1), Ankara (1), Antalya (1), Aydın (1), Bartın (1), Çanakkale (1), Denizli (1), Diyarbakır (4), Edirne (1), Eskişehir (1), Hatay (1), İstanbul (5), İzmir (1), Kocaeli (1), Malatya (2), Maraş (1), Mersin (3), Samsun (1), Zonguldak (2).

Erkekler sekiz kadını “ayrılmak istediği, barışmak istemediği” için öldürdü. Erkeklerin 24 kadını öldürme “bahanesi” basına yansımadı.

19 kadını kocası, sevgilisi erkekler, dokuz kadını baba, oğul, kardeş gibi aile üyeleri, bir kadını işvereni, bir kadını arkadaşı öldürdü. İki kadını öldüren erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, 28 kadını ev içinde, dört kadını ev dışında öldürdü.

Erkekler, 17 kadını ateşli silahla, 12 kadını kesici aletle, üç kadını da darp ederek öldürdü.

Hukuki Süreç Kadınları öldüren en az 40 fail vardı. 33 fail tutuklandı. İki fail gözaltına alıntı. Dört fail de intihar etti. Bir fail kaçtı.

Temmuz Ayında Aydınlatılan Cinayet

Ardahan’da 6 yıldır kayıp olarak aranan Yeliz Y. (34) isimli kadını, eski kocası E.Y. isimli erkeğin öldürdüğü ortaya çıktı. Daha önce eski kocası ve 2 kardeşi ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçlamasıyla gözaltına alınmış, cesedin bulunamaması ve delil yetersizliği sebebiyle E.Y. ve kardeşleri serbest bırakılmıştı. Soruşturmada kadının yerinin tespit edilmesi üzerine E.Y., eski karısını tabancayla öldürdüğü, cesedini elbiseleriyle birlikte nehir kenarına gömdüğü ve silahı nehre attığını itiraf etti. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da 20 yıl önce tren raylarında parçalanmış halde bulunan Gönül Çelen (26) isimli kadının ölümünün cinayet olduğu belirlendi. Polis, N.K. (60), H.Ç. (60), A.T. (66), İ.G. (55), R.U. (40), M.A.K. (39) ve Ö.K. (34) isimli 4'ü kadın 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul’da geçen sene gerçekleşen olayda A.T. (29) isimli erkek, eğlence mekânında tanıştığı Z.E.B. (25) isimli kadını evinde taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Kaçan erkek gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erkeğin birçok suç kaydı olduğu öğrenildi.

Çocuk Cinayeti

Erkekler, Temmuz’da en az beş çocuğu öldürdü. Geçen yıl da aynı ay bu sayı dört idi. Bir çocuğu babası, bir çocuğu ağabeyi, bir çocuğu işvereni, iki çocuğu öldüren erkeklerin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler beş çocuğu da ev dışında öldürdü.

Erkekler, üç çocuğu ateşli silahla, iki çocuğu kesici aletle öldürdü.

Erkeklerin çocukları öldürdüğü iller Adana (1), Denizli (1), Diyarbakır (1), İstanbul (1), Mersin (1).

Erkeklerin öldürdüğü çocukların isimleri Yusuf Demirci, Rojda A., Elif V., Eyüp Can Güner, Mehmet A.

Hukuki Süreç Çocukları öldüren yedi fail vardı. Biri intihar etti. İki fail tutuklandı. Beş fail gözaltına alındı.

Taciz

Temmuz’da erkekler en az 39 kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay 10 idi.

Erkekler, üç kadını ev içinde, 17 kadını park, hastane, üniversite, sokak, cadde gibi ev dışı alanlarda taciz etti.

En az 20 kadını bir öğretim üyesi, bir kadını doktor, bir kadını siyasetçi, iki kadını iki kurye, bir kadını market çalışanı, bir kadını akrabası, bir kadını komşusu, bir kadını yolcu, bir kadını güvenlik görevlisi, bir kadını iş arkadaşı, dokuz kadını taciz eden yedi erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller Adana (1), Aksaray (1), Antalya (1), Bolu (1), Bursa (1), Denizli (1), İstanbul (4), İzmir (1), Kırıkkale (2), Kocaeli (1), Maraş (1), Niğde (1), Sakarya (1), Sivas (20), Zonguldak (2).

Hukuki Süreç Kadınları taciz eden 23 fail erkek vardı. Sadece altı fail tutuklandı. Dokuz fail gözaltına alındı. Altı fail hakkında soruşturma başlatıldı. İki fail kaçtı.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Temmuz’da en az sekiz kız ve oğlan çocuğunu istismar etti. Geçen yıl aynı ayda bu sayı 13 idi.

Erkekler, beş çocuğu okul, kuran kursu, okul servisi gibi ev dışı alanlarda, üç çocuğu da ev içinde istismar etti.

Bir çocuğu babası, bir çocuğu doktor, bir çocuğu komşusu, bir çocuğu siyasetçi istismar etti. Dört çocuğu istismar eden erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller Elazığ (1), Erzurum (1), İstanbul (2), Maraş (1), Şırnak (1), Zonguldak (2)

Hukuki Süreç

Çocukları istismar eden sekiz fail vardı. Dört fail tutuklandı. İkisi kaçtı. İki failin hukuki süreci basına yansımadı.

Cinsel Saldırı/Tecavüz

Temmuz’da basına cinsel saldırı vakası yansımadı. Yansımaması olmadığı anlamına gelmiyor.

Şiddet / Yaralama

Erkekler, Temmuz’da en az 85 kadını yaraladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 61 di.

En az altı kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

56 kadını kocası, 10 kadını oğlu, babası gibi aile üyesi erkekler, 3 kadını komşusu, 2 kadını müşterisi, 2 kadını polisi, 1 kadını ev sahibi, 1 kadını işletmeci, 1 kadını damadı, 1 kadını iki ağabeyi, 1 kadını 2 erkek, 1 kadını 5 garson yaraladı. Altı kadını yaralayan erkeklerin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkekler, en az 22 kadını “barışmak istemediği, ayrılmak istediği” için yaraladı. Erkeklerin 63 kadını yaralama “bahanesi” basına yansımadı.

Erkekler, 30 kadını ev içinde, 55 kadını ev dışında yaraladı.

Erkekler 74 kadını darp ederek, altı kadını ateşli silahla, beş kadını kesici aletle yaraladı.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller Adana (1), Aksaray (1), Ankara (3), Antep (2), Antalya (3), Batman (3), Bursa (3), Diyarbakır (1), Edirne (23), Erzurum (2), Hatay (1), Iğdır (1), İstanbul (23), Kayseri (1), Kırşehir (1), Kocaeli (1), Konya (4), Manisa (1), Mardin (1), Muğla (1), Samsun (2), Tekirdağ (1), Trabzon (1), Urfa (1), Zonguldak (2)

Hukuki Süreç Kadınlara şiddet uygulayan 87 fail vardı. En az 10'u tutuklandı, 23'ü hakkında ise yasal süreç başlatıldı. 21 kişi gözaltına alındı, 7 vaka hakkında soruşturma yürütülürken, 5 kişi serbest bırakıldı. 21 failin hukuki süreci basına yansımadı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Temmuz’da erkekler, en az 73 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 31 idi. Seks işçiliğine zorlananlar arasında çocuklar da vardı.

Kadınların seks işçiliğine zorlandığı iller Ankara (40), Antalya (9), Konya (6), Mersin (18).

Hukuki Süreç Kadınları seks işçiliğine zorlayan 52 fail vardı. 50 fail gözaltına alındı. İki fail tutuklandı.

Açıklama bianet'in erkek şiddeti çetelesinde basına yansıyan ve sadece erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlara yer veriyoruz. Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve cinayetleri çeteleye almıyoruz. Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz. Sene sonunda, çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye ekliyoruz. Masumiyet karinesi gereği resmi olarak evli çiftlerde kadının ve erkeğin soyadını kısaltarak yazıyoruz. İntihar ve intihara teşebbüs vakalarını sadece kadın geçmişinde şiddet/sistematik şiddete maruz kaldıysa çeteleye dâhil ediyoruz. Bu intihar vakalarına ayrı bir kategoride yer veriyoruz ve başlığa taşıdığımız sayıya dâhil etmiyoruz. Ayrıca kadının doğrudan hedef olmadığı toplu cinayet haberlerini de, eğer tartışmaya sebep olan konu toplumsal cinsiyet temelli değilse çeteleye dâhil etmiyoruz. Çetelelerde yer alan meslek grupları, sadece şiddet olayının meslekle bağlantılı olduğu durumları kapsıyor. Örneğin, "Kadını, evinde, profesyonel asker olan kocası ateşli silahla öldürdü" gibi. Erkeklerin, çocuklara uyguladığı şiddeti de şiddetin boyutlarının görünür olması açısından çeteleye ekliyoruz.

(EMK)