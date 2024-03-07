Erkekler Şubat’ta 37 kadını öldürdü

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Şubat'ta erkekler en az 37 kadını ve üç çocuğu öldürdü.

Şubat’ta en az 13 kadının ölümü basına "şüpheli” olarak yansıdı.

Erkekler, yılın ilk iki ayında 65 kadını öldürdü.

Şüpheli ölüm illeri Antalya (2), Aydın, Batman, Çorum, Hatay, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Muğla, Ordu, Sakarya.

Erkekler, en az 43 kadına şiddet uyguladı, en az iki kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, en az üç kadını taciz etti.

Şubat’ta erkekler en az bir kadına tecavüz etti, 34 kadını seks işçiliğine zorladı.

Erkekler, en az 21 kadını da “öldürmekle” tehdit etti.

Cinayet

Erkekler, Şubat’ta en az 37 kadını öldürdü; geçen yıl aynı ayda bu sayı 11 idi.

Ayrıca erkekler, kadınların yanındaki en az üç erkeği de öldürdü.

Erkekler, en az altı kadını koruma kararına rağmen öldürdü. İki erkek cezaevinden izinli çıkıp öldürdü.

Şubat’ta erkeklerin öldürdüğü kadınlar Arzu Gül, Banu Uzun, Beste Ayşegül Y., Burcu Demir, Dilan Ö., Dilek Y., Dilan K. Eda Yiğit, Elif S., Emine Ülkü A., Gülhan K., Hacer T., Hatice A., Hatun Ekrem A., Katie Erorbay, Mine G., Muradiye Terzi, Nasım Gol K., İpek Akgül, Özlem Ç., Özlem Şımarık, Pınar B., Saliha Gizem, Sebahat G., Seda T., Selma A., Semra K., Sevda Kuş, Sevilay K., Suna G., Tuğba A., Tuna Ateşçi, Yasemin Ünlü, Zeliha G., Zeynep B., Zeynep Bilici P., Zozan Y.

Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller Adana (1), Adıyaman (1), Antalya (1), Antep (1), Artvin (1), Aydın (1), Bartın (1), Burdur (1), Bursa (2), Çanakkale (1), Diyarbakır (1), Denizli (1), Düzce (1), Edirne (1), Elazığ (1), Erzurum (1), Hatay (1), İstanbul (12), İzmir (1), Sakarya (2), Samsun (2), Urfa (2).

Erkekler, 13 kadını “ayrılmak istediği, barışmak istemediği”, yedi kadını “borç para vermediği”, “hırsızlık yapmak” için öldürdü. Erkeklerin 17 kadını öldürme “bahanesi” basına yansımadı.

En az 25 kadını kocası, sevgilisi erkekler, dokuz kadını baba, torun gibi ailesinden erkekler, bir kadını damadı, iki kadını öldüren yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, 10 kadını kesici aletle, 26 kadını ateşli silahla, bir kadını iple boğarak öldürdü.

Erkekler, 16 kadını ev dışında sokak, ormanlık alan gibi alanlarda, 21 kadını da ev içinde öldürdü.

Hukuki Süreç Kadınları öldüren en az 35 fail vardı. Sadece 14 fail tutuklandı. Yedi fail intihar etti. Üç fail hakkında soruşturma başlatıldı. Sekiz fail gözaltına alındı. Üç fail de kaçtı.

Çocuk Cinayeti

Erkekler, Şubat’ta üç çocuğu öldürdü. Geçen yıl aynı ay bu sayı dört idi.

İki çocuğu babası, bir çocuğu akrabası öldürdü. Erkekler, çocukları ateşli silahla öldürdü.

Erkeklerin çocukları öldürdüğü iller Adıyaman (1), Hatay (2).

Erkeklerin öldürdüğü çocukların isimleri Kerim, Azat, Mustafa A.

Hukuki Süreç

İki fail vardı, ikisi de tutuklandı.

Taciz

Şubat’ta erkekler en az üç kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay bir idi.

Erkekler, üç kadını sözlü ve fiziki yollarla taciz etti. Tacizlerden biri sistematikti.

Erkekler, kadınları sokak, cadde gibi ev dışı alanlarda taciz etti.

İki kadını taciz eden erkeğin yakınlık derecesi basına yansımazken bir kadını birlikte çalıştığı okul müdürü taciz etti.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller Burdur (1), İstanbul (1), Maraş (1).

Hukuki Süreç Kadınları taciz eden üç fail vardı. Biri tutuklandı, biri okuldan uzaklaştırıldı. Birinin hukuki süreci basına yansımadı.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Şubat’ta en az iki kız ve oğlan çocuğunu istismar etti. Geçen yıl aynı ay bu sayı, iki idi.

Erkekler, çocukları, kuaför ve hastane gibi ev dışı alanlarda istismar etti. Çocuklardan birini işvereni birini de doktor istismar etti.

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller Edirne (1), Zonguldak (1).

Hukuki Süreç Çocukları istismar eden iki fail vardı. İkisi de tutuklandı.

Cinsel Saldırı/Tecavüz

Erkekler, basına yansıyan bilgilere göre, Şubat 2024’te bir kadına tecavüz etti. Geçen yıl aynı ayda bu sayı yine aynıydı.

Bir kadına iş vereni tecavüz etti. Erkekler bir kadına ev içinde tecavüz etti.

Erkeklerin kadına tecavüz ettiği il Diyarbakır (1).

Hukuki süreç Kadınlara tecavüz eden bir fail vardı. Tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Erkekler, Şubat’ta en az 43 kadını yaraladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 40 idi. En az altı kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. En az üç kadın koruma kararına rağmen erkeklerce yaralandı.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller Adana, Adıyaman, Bursa, Diyarbakır (2), Edirne (29), Isparta (1), İstanbul, İstanbul, İstanbul, İstanbul (4), İzmir (1), Kocaeli (1), Mersin (1), Muğla (1).

En az 31 kadını kocası, eski kocası/sevgilisi yaraladı, bir kadını hasta yakını, iki kadını oğlu, abisi gibi yakınları yaraladı. On kadını yaralayan erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, 12 “barışmak istemediği, ayrılmak istediği” için yaraladı. Erkeklerin 31 kadını neden yaraladığı bilgisi basına yansımadı.

Erkekler, 37 kadını darp ederek, bir kadını kesici aletle yaraladı. Erkekler bir kadının da evini yaktı. Bir kadını da ateşli silahla yaraladı. Erkeklerin üç kadını nasıl yaraladığı bilgisi yansımadı.

Erkekler, 21 kadını ev içinde, 22 kadını, toplu taşıma, park, sokak gibi ev dışı alanlarda yaraladı.

Hukuki Süreç Kadınları yaralayan en az 40 fail erkek vardı. Sadece üç fail tutuklandı. Üç failin hukuki süreci basına “kaçtı” diye yansıdı. Dört fail intihar etti. 16 fail hakkında yasal süreç başlatıldı. En az 14 fail hakkındaki hukuki süreç basına yansımadı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Erkekler, Şubat’ta en az 34 kadını seks işçiliğine zorladı. Şubat 2024’te seks işçiliğine zorlanan 24 kadın Türkiye yurttaşı değildi. Seks işçiliğine zorlananlar arasında kadınlar da vardı.

Kadınların seks işçiliğine zorlandığı iller İstanbul (22), Mersin (6), Osmaniye (1), Şırnak (3), Tekirdağ (2).

Hukuki Süreç Kadınları seks işçiliğine zorlayan 31 fail vardı. 23 fail tutuklandı, 8 fail gözaltına alındı.

Açıklama bianet'in erkek şiddeti çetelesinde basına yansıyan ve sadece erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlara yer veriyoruz. Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve cinayetleri çeteleye almıyoruz. Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz. Sene sonunda, çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye ekliyoruz. Masumiyet karinesi gereği resmi olarak evli çiftlerde kadının ve erkeğin soyadını kısaltarak yazıyoruz. Ruhsal bozuklukları olan kişilerin işledikleri cinayetleri de çeteleye almıyoruz (Şizofreni hastalarının işlediği cinayetler gibi). İntihar ve intihara teşebbüs vakalarını sadece kadın geçmişinde şiddet/sistematik şiddete maruz kaldıysa çeteleye dâhil ediyoruz. Bu intihar vakalarına ayrı bir kategoride yer veriyoruz ve başlığa taşıdığımız sayıya dâhil etmiyoruz. Ayrıca kadının doğrudan hedef olmadığı toplu cinayet haberlerini de, eğer tartışmaya sebep olan konu toplumsal cinsiyet temelli değilse çeteleye dâhil etmiyoruz. Çetelelerde yer alan meslek grupları, sadece şiddet olayının meslekle bağlantılı olduğu durumları kapsıyor. Örneğin, "Kadını, evinde, profesyonel asker olan kocası ateşli silahla öldürdü" gibi. Erkeklerin, çocuklara uyguladığı şiddeti de şiddetin boyutlarının görünür olması açısından çeteleye ekliyoruz.

(EMK)