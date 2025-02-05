Erkekler Ocak’ta 28 kadını öldürdü

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Ocak’ta en az 28 kadını ve dört çocuğu öldürdü.

Ocak 2025’te en az 39 kadının ve yedi çocuğunun ölümü basına "şüpheli” olarak yansıdı.

Erkekler, Ocak’ta en az 39 kadına şiddet uyguladı, en az 13 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, 11 kadını taciz etti. Erkekler, bir kadına tecavüz etti, en az 61 kadını seks işçiliğine zorladı.

Erkekler, Edirne’de bir kadını öldürmekle tehdit etti.

Batman ve Kocaeli’nde iki kadın Meşru Müdafaa hakkını kullandı kendilerine şiddet uygulayan kocalarını öldürdü.

bianet erkek şiddeti çetelesi video ve infografikleri

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Şüpheli kadın ölümlerinin illeri Adana (2), Adıyaman (1), Afyon (1), Aksaray (2), Ankara (1), Antalya (1), Aydın (1), Balıkesir (1), Batman (2), Bolu (2), Burdur (1), Bursa (3), (1), Çanakkale (1), Çorum (1), Erzurum (1), Eskişehir (1), Karaman (1), Kayseri (1), Kocaeli (1), Kırklareli (1), Manisa (1), Mardin (1), Mersin (1), Muğla (2), Sakarya (3), Sinop (1), Yalova (1), Zonguldak (1), İstanbul (1), İzmir (1).

Şüpheli çocuk ölümlerinin illeri Adana (1), Aydın (1), Diyarbakır (2), Mardin (1), Samsun (2).

Cinayet

Erkekler, Ocak’ta en az 28 kadını öldürdü, geçen yıl da aynı ay bu sayı aynı idi.

Erkekler, en az altı kadını koruma kararına rağmen öldürdü.

Ocak’ta erkeklerin öldürdüğü kadınlar Aysun Y., Ayşe Ç., Burcu Seymen, Canfeda T., D.K., Derya Kozan, Emine Gündüz, Fatma Elif Kutlu, Fatma K., Fatma T., Fatma İnce, Gamze Alır, Gülizar A., Gülnaz A., Hale El şıh İ., Hatice G., Hazal A., Hüsnü T., Latife K., Melisa Ç., Meryem D., Nurgül K., Pınar Z., Semiha T., Sevgi E., Shaxnoz L., Türkan F., Ummuhan K.

Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller Adana (3), Afyon (4), Ankara (1), Antalya (1), Antep (2), Bursa (1), Giresun (1), Kayseri (1), Kocaeli (1), Konya (1), Malatya (1), Mardin (1), Mersin (1), Muğla (1), Tekirdağ (1), İstanbul (6), İzmir (1).

Erkekler 16 kadını “ayrılmak istediği, barışmak istemediği” için öldürdü. Erkeklerin 12 kadını öldürme “bahanesi” basına yansımadı.

En az 15 kadını kocası, sevgilisi erkekler, sekiz kadını baba, torun gibi ailesinden erkekler, iki kadını damadı erkekler öldürdü. Bir kadını patronu öldürdü. İki kadını öldüren erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, 21 kadını ev içinde, yedi kadını ev dışında öldürdü.

Erkekler, 19 kadını ateşli silahlarla, altı kadını kesici aletle öldürdü. Erkekler bir kadını darp ederek, bir kadını yakarak öldürdü. Erkeklerin bir kadını nasıl öldürdüğü bilgisi basına yansımadı.

Hukuki Süreç Kadınları öldüren en az 40 fail vardı. Sadece 21 fail tutuklandı. Beş fail intihar etti. 12 fail gözaltına alındı. İki failin hukuki süreci basına kaçtı/aranıyor diye yansıdı.

Çocuk Cinayeti

Erkekler, Ocak’ta dört çocuğu öldürdü. Geçen yıl aynı ay bu sayı beş idi. Çocuklardan biri Suriye’den göç etmek zorunda kalmıştı.

Erkekler, üç çocuğu ateşli silahla, bir çocuğun kafasını taşla ezerek öldürdü.

Bir çocuğu annesinin sevgilisi, bir çocuğu kardeşi, bir çocuğu evlerine giden tamirci, bir çocuğu da babası öldürdü.

Erkeklerin çocukları öldürdüğü iller Adana (1), İstanbul (2), Tekirdağ (1).

Erkeklerin öldürdüğü çocuğun ismi Şehrinin O., Dilan Y., Meryem S., Rafet D.

Hukuki Süreç Çocukları öldüren 5 fail vardı. Dört fail tutuklandı, bir fail intihar etti.

Taciz

Ocak’ta erkekler en az 11 kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay iki idi.

Dört taciz sistematikti.

Erkekler, kadınları sokak, cadde gibi ev dışı alanlarda taciz etti.

Bir kadını aynı kurumda çalışan 41 meslektaşı, bir kadını haber müdürü, iki kadını yöneticisi, iki kadını taksici, bir kadını komşusu, bir kadını hastane çalışanı, bir kadını memur, iki kadını taciz eden erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller Ankara (1), Bursa (1), Edirne (1), Kocaeli (2), Zonguldak (2), İstanbul (3), İzmir (1).

Hukuki Süreç Kadınları taciz eden 52 fail vardı. Sadece iki fail tutuklandı, bir fail gözaltına alındı. 41 fail hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Dört fail hakkında soruşturma başlatıldı. İki fail serbest bırakıldı. Bir fail hakkında arama kararı çıkartıldı. Bir fail de açığa alındı.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Ocak’ta en az 13 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti. Geçen yıl aynı ay da bu sayı 11 idi. Üç istismar vakası çocukların hamile kalması sonucu açığa çıktı.

Erkekler, üç çocuğu okul, kuran kursu gibi yerlerde, dört çocuğu ev dışında istismar etti. Erkeklerin dört çocuğu nerede istismar ettiği bilgisi basına yansımadı.

Bir çocuğu öğretmeni, bir çocuğu dans öğretmeni, bir çocuğu müftü, bir çocuğu da annesinin sevgilisi istismar etti. Yedi çocuğu istismar eden erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller Aksaray (1), Dersim (1), Elazığ (1), Eskişehir (3), Kocaeli (1), Zonguldak (4), İstanbul (2).

Hukuki Süreç Çocukları istismar fail eden 13 fail vardı. Yedi fail tutuklandı. Bir fail gözaltına alındı. Dört fail hakkında soruşturma başlatıldı. Bir fail başka bir kente gönderildi.

Cinsel Saldırı/Tecavüz

Ocak’ta erkekler, en az bir kadına tecavüz etti. Geçen yıl aynı bu sayı bir idi.

Erkekler kadına ev dışında tecavüz etti. Kadınlara tecavüz eden iki erkek vardı, kim oldukları bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin kadına tecavüz ettiği iller Ankara (1)

Hukuki Süreç Kadınlara tecavüz eden iki fail vardı. Biri gözaltına alındı, bir fail tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Erkekler, Ocak’ta en az 39 kadına şiddet uyguladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 39 idi.

Kadınlara şiddet uygulayanlar arasında polisler de vardı. Erkeklerin yaraladığı kadınlardan biri transtı. En az dört kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

En az 33 kadına kocası, nişanlısı şiddet uyguladı. Beş kadını yaralayan erkeklerin bilgisi yansımadı. Hentbolcu kadınlara da taraftarlar saldırdı.

Erkekler, en az 22 kadını “barışmak istemediği, ayrılmak istediği” için yaraladı. Erkeklerin, 17 kadını yaralama bahanesi basına yansımadı.

Erkekler, 27 kadını darp etti, altı kadını kesici aletle, altı kadını da ateşli silahla yaraladı.

Erkekler, 32 kadını ev içinde, yedi kadını ev dışında yaraladı.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller Adana (1), Ankara (1), Antalya (1), Bingöl (1), Bursa (2), Edirne (18), Konya (1), Maraş (1), Nevşehir (1), Sakarya (1), Samsun (1), Tekirdağ (1), Uşak (1), İstanbul (5), İzmir (3).

Hukuki Süreç Kadınlara şiddet uygulayan en az 36 fail vardı. Sadece dört fail tutuklandı. 20 fail hakkında soruşturma başlatıldı. Bir fail hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Altı fail gözaltına alındı. Bir fail intihar etti. Dört failin hukuki süreci basına yansımadı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Ocak’ta erkekler, en az 61 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 39 idi. Seks işçiliğine zorlananlar arasında çocuklar da vardı. Seks işçiliğine zorlanan iki kadın Türkiye vatandaşı değildi.

Kadınların seks işçiliğine zorlandığı iller Ankara (20), Antalya (23), Erzincan (5), Konya (11), Urfa (2)

Hukuki Süreç Kadınları seks işçiliğine zorlayan 33 fail vardı. 19 fail tutuklandı, 13 fail gözaltına alındı. Bir fail serbest bırakıldı.

Açıklama bianet'in erkek şiddeti çetelesinde basına yansıyan ve sadece erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlara yer veriyoruz. Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve cinayetleri çeteleye almıyoruz. Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz. Sene sonunda, çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye ekliyoruz. Masumiyet karinesi gereği resmi olarak evli çiftlerde kadının ve erkeğin soyadını kısaltarak yazıyoruz. İntihar ve intihara teşebbüs vakalarını sadece kadın geçmişinde şiddet/sistematik şiddete maruz kaldıysa çeteleye dâhil ediyoruz. Bu intihar vakalarına ayrı bir kategoride yer veriyoruz ve başlığa taşıdığımız sayıya dâhil etmiyoruz. Ayrıca kadının doğrudan hedef olmadığı toplu cinayet haberlerini de, eğer tartışmaya sebep olan konu toplumsal cinsiyet temelli değilse çeteleye dâhil etmiyoruz. Çetelelerde yer alan meslek grupları, sadece şiddet olayının meslekle bağlantılı olduğu durumları kapsıyor. Örneğin, "Kadını, evinde, profesyonel asker olan kocası ateşli silahla öldürdü" gibi. Erkeklerin, çocuklara uyguladığı şiddeti de şiddetin boyutlarının görünür olması açısından çeteleye ekliyoruz.

(EMK)