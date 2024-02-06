Erkekler Ocak’ta 28 kadını öldürdü

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Ocak’ta en az 28 kadını ve beş çocuğu öldürdü.

Ocak’ta en az 25 kadının ve üç çocuğun ölümü basına "şüpheli” olarak yansıdı.

Şüpheli ölüm illeri Afyon (1), Amasya (1), Ankara (1), Antalya (3), Aydın (1), Düzce (5), İstanbul (3), İzmir (1), Karabük (1), Kocaeli (1), Mardin (1), Muğla (2), Siirt (1), Sinop (1), Sivas (1), Urfa (2), Uşak (2).

Erkekler, en az 39 kadına şiddet uyguladı, en az beş kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, en az iki kadını taciz etti. Ocak’ta erkekler en az bir kadına tecavüz etti, 39 kadını seks işçiliğine zorladı.

Erkekler, en az yedi kadını da “öldürmekle” tehdit etti.

Cinayet

Erkekler, Ocak’ta en az 28 kadını öldürdü; geçen yıl aynı ayda bu sayı 31 idi.

Ayrıca erkekler, kadınların yanındaki en az iki erkeği de öldürdü.

Erkekler, en az altı kadını koruma kararına rağmen öldürdü.

Ocak’ta erkeklerin öldürdüğü kadınlar Adile A., Arzu Çınar, Ayşegül Çınar, Ayşegül Oğuz, Bahar K., Bahar E.K., Burcu Gezersoy, Dilek U., Gökçe B., Gülseven D., Kader İrgören, Melike Akpınar, Muradiye A., Nazlı Elmas, Nesrin Ü., Özge Gülenyüz, Pervin B., Petek A., Safinaz Ayten, Seher A.K., Serap B., Shakhnoza Kurbonova, Şafiye B., Şengül Yeşilkaya, Şule Tokel, Tülay Dağaşan, Vatfa Behiye Ecevit, Yüksel Ç.

Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller Ankara (2), Antalya (1), Antep (2), Aydın (1), Bursa (3), Diyarbakır (1), Eskişehir (1), Giresun (1), İstanbul (4), İzmir (1), Kocaeli (2), Manisa (3), Mardin (1), Mersin (1), Sakarya (2), Van (1), Zonguldak (1).

Erkekler, sekiz kadını “ayrılmak istediği, barışmak istemediği”, iki kadını “kıskandığı” için öldürdü. Bir kadını “kızı boşanmak istediği” için bir kadını da “borç para vermediği” için öldürdü. Erkekler bir kadını da “kızını korumak istediği” için öldürdü. Erkeklerin 15 kadını öldürme “bahanesi” basına yansımadı.

En az 21 kadını kocası, sevgilisi erkekler, iki kadını baba, torun gibi ailesinden erkekler, bir kadını damadı, bir kadını komşusu, iki kadını da arkadaşı erkekler öldürdü. Bir kadını öldüren yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, yedi kadını ev dışında sokak, ormanlık alan gibi alanlarda, 20 kadını da ev içinde öldürdü. Erkeklerin bir kadını nerede öldürdüğü bilgisi basına yansımadı.

Hukuki Süreç Kadınları öldüren en az 27 fail vardı. Sadece 15 fail tutuklandı. Sekiz fail intihar etti. En az dört fail gözaltına alındı.

Ocak’ta basına yansıyan cinayet Adana'da tartıştığı karısını öldüren N.K.’nin (40) olay sırasında başından vurduğu annesi Fahriye K. (54), tedavi gördüğü hastanede 54 gün sonra hayatını kaybetti. 26 Kasım 2023’te gerçekleşen olayda, annesi Fahriye K.'nin evinde çıkan tartışmada erkek, belindeki tabanca ile annesi ve karısını vurmuş, motosikletle olay yerinden kaçmış ve tutuklanmıştı.

Çocuk Cinayeti

Erkekler, Ocak’ta beş çocuğu öldürdü. Geçen yıl aynı ay bu sayı dört idi.

İki çocuğu babası, bir çocuğu arkadaşı, iki çocuğu öldüren erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkeklerin çocukları öldürdüğü iller Antep (1), İstanbul (2), İzmir (2).

Erkeklerin öldürdüğü çocukların isimleri Behiye E., Büşra P., Linda, Melek Nur Özgener, S.S.Ç.

Hukuki Süreç Çocukları öldüren beş fail vardı. Sadece biri tutuklandı. Bir fail hakkında yasal süreç başlatıldı. Bir fail gözaltına alındı. Bir fail intihar etti, bir failin hukuki süreci basına yansımadı.

Taciz

Ocak’ta erkekler en az iki kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay yedi idi.

Erkekler, iki kadını sözlü ve fiziki yollarla taciz etti.

Erkekler, kadınları sokak, cadde gibi ev dışı alanlarda taciz etti.

İki kadını taciz eden erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller İstanbul (2)

Hukuki Süreç Kadınları taciz eden bir fail vardı. Hukuki süreci basına yansımadı.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Ocak’ta en az beş kız ve oğlan çocuğunu istismar etti. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 11 idi.

Erkekler, çocukları ev dışı alanlarda istismar etti. Çocukları istismar eden kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller Ankara (5)

Hukuki Süreç Çocukları istismar eden erkek hakkında dava açıldı.

Cinsel Saldırı/Tecavüz

Erkekler, basına yansıyan bilgilere göre, Ocak 2024’te bir kadına tecavüz etti. Geçen yıl aynı ayda bu sayı yine aynıydı.

Bir kadına akrabası tecavüz etti. Erkekler bir kadına ev içinde tecavüz etti.

Erkeklerin kadına tecavüz ettiği il Burdur (1).

Hukuki süreç Kadınlara tecavüz eden bir fail vardı. Gözaltına alındı.

Şiddet / Yaralama

Erkekler, Ocak’ta en az 39 kadını yaraladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 72 idi. En az iki kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. En az üç kadın koruma kararına rağmen erkeklerce yaralandı.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller Adana (2), Aksaray (1), Denizli (1), Edirne (23), İstanbul (8), Manisa (1), Maraş (1), Samsun (1). Erkeklerin bir kadına nerede şiddet uyguladığı bilgisi basına yansımadı.

En az 31 kadını kocası, eski kocası/sevgilisi yaraladı, bir kadını iş arkadaşı, bir kadını şoför yaraladı. Altı kadını yaralayan erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, iki kadını “kıskandığı” için, en az yedi kadını da “barışmak istemediği, ayrılmak istediği” için yaraladı. Erkeklerin 30 kadını neden yaraladığı bilgisi basına yansımadı.

Erkekler, 35 kadını darp ederek, üç kadını kesici aletle yaraladı. Erkekler bir kadının da evini yaktı.

Erkekler, 19 kadını ev içinde, 11 kadını, toplu taşıma, park, sokak gibi ev dışı alanlarda yaraladı. Erkeklerin dokuz kadını nerede yaraladığı bilgisi basına yansımadı.

Hukuki Süreç Kadınları yaralayan en az 39 fail erkek vardı. Sadece iki fail tutuklandı. Bir failin hukuki süreci basına “kaçtı” diye yansıdı. Bir fail intihar etti. 24 fail hakkında yasal süreç başlatıldı. En az 11 fail hakkındaki hukuki süreç basına yansımadı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Erkekler, Ocak’ta en az 39 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay sayı, 13 idi. Ocak 2024’te seks işçiliğine zorlanan 30 kadın Türkiye yurttaşı değildi.

Kadınların seks işçiliğine zorlandığı iller Erzincan (2), Isparta (3), İstanbul (1), İzmir (7), Kocaeli (17), Konya (5), Mersin (4).

Hukuki Süreç

Kadınları seks işçiliğine zorlayan 28 fail vardı. 17 fail tutuklandı, 11 fail gözaltına alındı.

Açıklama bianet'in erkek şiddeti çetelesinde basına yansıyan ve sadece erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlara yer veriyoruz. Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve cinayetleri çeteleye almıyoruz. Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz. Sene sonunda, çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye ekliyoruz. Masumiyet karinesi gereği resmi olarak evli çiftlerde kadının ve erkeğin soyadını kısaltarak yazıyoruz. Ruhsal bozuklukları olan kişilerin işledikleri cinayetleri de çeteleye almıyoruz (Şizofreni hastalarının işlediği cinayetler gibi). İntihar ve intihara teşebbüs vakalarını sadece kadın geçmişinde şiddet/sistematik şiddete maruz kaldıysa çeteleye dâhil ediyoruz. Bu intihar vakalarına ayrı bir kategoride yer veriyoruz ve başlığa taşıdığımız sayıya dâhil etmiyoruz. Ayrıca kadının doğrudan hedef olmadığı toplu cinayet haberlerini de, eğer tartışmaya sebep olan konu toplumsal cinsiyet temelli değilse çeteleye dâhil etmiyoruz. Çetelelerde yer alan meslek grupları, sadece şiddet olayının meslekle bağlantılı olduğu durumları kapsıyor. Örneğin, "Kadını, evinde, profesyonel asker olan kocası ateşli silahla öldürdü" gibi. Erkeklerin, çocuklara uyguladığı şiddeti de şiddetin boyutlarının görünür olması açısından çeteleye ekliyoruz.

(EMK)