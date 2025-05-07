Erkekler Nisan’da 36 kadını öldürdü

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler Nisan’da en az 37 kadını ve iki çocuğu öldürdü.

Erkekler, Nisan’da en az 44 kadına şiddet uyguladı, en 39 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, 15 kadını taciz etti. Erkekler, 59 kadını seks işçiliğine zorladı.

Nisan’da en az 30 kadının ve 13 çocuğunun ölümü basına "şüpheli” olarak yansıdı.

Şüpheli kadın ölümlerinin illeri

Aksaray (1), Antalya (1), Balıkesir (1), Burdur (1), Bursa (1), Çanakkale (1), Giresun (2), Hakkari (1), Hatay (1), İstanbul (2), Kastamonu (1), Kayseri (1), Kırıkkale (1), Konya (3), Malatya (1), Manisa (1), Mardin (1), Maraş (1), Nevşehir (1), Ordu (1), Sakarya (2), Samsun (1), Siirt (1), Tokat (1), Trabzon (1),

Şüpheli çocuk ölümlerinin illeri Ankara (1), Batman (1), Denizli (1), Diyarbakır (1), Giresun (1), Kars (1), Kocaeli (1), Mardin (1), Sakarya (1), Şırnak (1),Trabzon (1), Urfa (2).

2025-2022 Erkek Şiddeti verileri 2025’ün ilk dört ayında erkekler 105 kadını öldürdü, 54 kadını taciz etti, 72 çocuğu istismar etti, 193 kadına şiddet uyguladı, üç kadına tecavüz etti. Erkekler en az 286 kadını seks işçiliğine zorladı. 151 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 25 çocuğu öldürdü. 2024’ün ilk dört ayında erkekler 119 kadını öldürdü, 24 kadını taciz etti, 42 çocuğu istismar etti, 158 kadına şiddet uyguladı, altı kadına tecavüz etti. Erkekler en az 144 kadını seks işçiliğine zorladı. 90 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 13 çocuğu öldürdü. 2023’ün ilk dört ayında erkekler 89 kadını öldürdü, 15 kadını taciz etti, 31 çocuğu istismar etti, 234 kadına şiddet uyguladı, dört kadına tecavüz etti. Erkekler en az 115 kadını seks işçiliğine zorladı. 73 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler 11 çocuğu öldürdü. 2022’nin ilk dört ayında erkekler, 99 kadını öldürdü, 34 kadını taciz etti, 83 çocuğu istismar etti, 238 kadına şiddet uyguladı, 11 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 262 kadını seks işçiliğine zorladı. 2022'nin ilk dört ayında 70 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, yılın ilk dört ayında en az dokuz çocuğu öldürdü

Cinayet

Erkekler, Nisan’da en az 36 kadını öldürdü, geçen yıl aynı ayda bu sayı 30 idi. Ayrıca erkekler, kadınların yanındaki üç erkeği de öldürdü. Kadınlardan biri Özbekistan yurttaşıydı.

Erkekler, en az yedi kadını koruma kararına rağmen öldürdü.

Nisan’da erkeklerin öldürdüğü kadınlar Ayşegül B., Aysun Candan, Bahar Tunalu, Betül A., Beste K., Deniz Oktay, Elif C., Emine A., Gülay I., Hanna D., Hatice A.B., Hatice K., Hatice Ünlü, Hazal M., Hüsne H., Kader Küçükosman, Melike G., Nazmiye B., Nazmiye U., Pınar A., Rabia Ş., Selen Sakın, Sevda G., Sevilay Y., Şenaye A., Şerife K., Sinem Çesim, Süreyya A., Vasılahon Usmanova, Yazgülü Coşkun, Zeliha Çimibuk, Zeliha K., Zeliha Y., Zennur A., Zeynep S., Zöhre Yıldırım.

Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller Adana (1), Afyon (1), Aksaray (1), Denizli (3), Erzurum (1), Eskişehir (1), Hatay (3), İstanbul (11), İzmir (3), Kars (2), Kastamonu (1), Konya (1), Malatya (1), Manisa (1), Samsun (2), Tekirdağ (2), Urfa (1)

Erkekler 16 kadını “ayrılmak istediği, barışmak istemediği” için, dört bir kadını da kıskandığı için öldürdü. Erkeklerin 16 kadını öldürme “bahanesi” basına yansımadı.

24 kadını kocası, sevgilisi erkekler, üç kadını baba, oğul eski ailesinden erkekler öldürdü. Üç kadını komşusu ve ev sahibi erkekler öldürdü. Beş kadını akraba/yakını öldürdü. Bir kadını da kızının arkadaşı öldürdü.

Erkekler, 19 kadını ev içinde, 15 kadını ev dışında öldürdü. Erkeklerin iki kadını nerede öldürdüğü bilgisi basına yansımadı.

Erkekler, 25 kadını ateşli silahla, altı kadını kesici aletle öldürdü. Erkekler, üç kadını boğdu, iki kadını darp ederek öldürdü.

Hukuki Süreç Kadınları öldüren en az 34 fail vardı. Beş fail intihar etti. 25 fail tutuklandı. Üç fail gözaltına alındı. Bir failin hukuki süreci basına yansımadı.

Çocuk Cinayeti

Erkekler, Nisan’da iki çocuğu öldürdü. Geçen yıl da aynı ay bu sayı iki idi. Erkekler bir çocuğu ateşli silahla bir çocuğu kesici aletle öldürdü.

Bir çocuğu kimin öldürdüğü tespit edilemedi, bir çocuğu akranı öldürdü.

Erkeklerin çocukları öldürdüğü iller Antalya (1), Edirne (1).

Erkeklerin öldürdüğü çocukların isimleri Elif Güneş, Gülden Coni.

Hukuki Süreç Çocukları öldüren en az iki fail vardı. Biri tutuklandı biri de intihar etti.

Taciz

Nisan’da erkekler en az 15 kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay 10 idi.

Erkekler, üç kadını ev içinde, 12 kadını sokak, cadde gibi ev dışı alanlarda taciz etti.

Bir kadını yakını, bir kadını ev sahibi, bir kadını işvereni, iki kadını garson, bir kadını siyasetçi, birçok kadını doktorlar, bir kadını öğretim üyesi, bir kadını dans hocası, bir kadını mağaza çalışanı, bir kadını öğretmen taciz etti. En az dört kadını taciz eden erkeklerin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller Ankara (1), Aydın (1), Burdur (1), Bursa (1), Çankırı (1), İstanbul (3), Konya (1), Muğla (1), Samsun (2), Zonguldak (3).

Hukuki Süreç Kadınları 14 fail erkek vardı. Sadece iki fail tutuklandı. İki fail hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Mesleklerinden de men edildiler. Beş fail hakkında yasal süreç başlatıldı. İki fail gözaltına alındı. İki fail delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Bir fail de kaçtı.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Nisan’da en az 39 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti. Geçen yıl aynı ayda bu sayı 20 idi.

Erkekler, beş çocuğu ev içinde, 34 çocuğu kuran kursu, okul gibi ev dışı alanlarda istismar etti.

Sekiz çocuğu istismar eden erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı, bir çocuğu 26 sağlık çalışanı, 17 çocuğu kuran kursu hocası, yedi çocuğu öğretmenleri, çok sayıda çocuğu sporcu, bir çocuğu siyasetçi, bir çocuğu halı saha çalışanı, iki çocuğu kantinci, bir çocuğu da radyocu istismar etti.

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller Ankara (1), Bursa (1), Diyarbakır (19), İstanbul (3), Kocaeli (1), Muğla (2), Sivas (6), Tekirdağ (4), Uşak (2)

Hukuki Süreç Çocukları istismar eden 14 fail vardı. Sadece sekiz fail tutuklandı. Bir fail gözaltına alındı, bir fail serbest bırakıldı. Dört fail hakkında soruşturma başlatıldı.

Cinsel Saldırı/Tecavüz

Nisan’da basına yansıyan tecavüz vakası olmadı. Basına yansımaması olmadığı anlamına gelmiyor.

Şiddet / Yaralama

Erkekler, Nisan’da en az 44 kadına şiddet uyguladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 33 idi. Failler arasında da polisler ve astsubaylar da vardı.

En az 12 kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

En az 27kadını eski kocası, nişanlısı, sevgilisi erkekler yaraladı, dokuz kadını ağabey, oğul gibi aile üyesi erkekler yaraladı. Bir kadını hasta yakını, bir kadını arkadaşı yaraladı. En az altı kadını yaralayan erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkekler, en az 12 kadını “barışmak istemediği, ayrılmak istediği” için yaraladı. Erkeklerin, 32 kadını yaralama bahanesi basına yansımadı.

Erkekler, 42 kadını ev içinde, 15 kadını ev dışında yaraladı. Erkeklerin, iki kadını nerede yaraladığı bilgisi basına yansımadı.

Erkekler en az 5 kadını ateşli silahla, bir kadını ezerek, bir kadını yakarak yaraladı. Erkekler 38 kadını da darp etti.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller Adana (1), Aksaray (3), Ankara (1), Antalya (3), Aydın (1), Balıkesir (1), Bilecik (1), Bursa (1), Çankırı (1), Edirne (10), Elazığ (1), Erzurum (1), İstanbul (10), Karaman (1), Kayseri (2), Konya (2), Samsun (3)

Hukuki Süreç Kadınlara şiddet uygulayan en az 44 fail vardı. Sadece 19 fail tutuklandı. En az 20 fail hakkında soruşturma başlatıldı. Beş failin hukuki süreci basına yansımadı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Nisan’da erkekler, en az 59 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 20 idi. Seks işçiliğine zorlananlar arasında çocuklar da vardı. Seks işçiliğine zorlanan kadınların tamamı Türkiye yurttaşıydı.

Kadınların seks işçiliğine zorlandığı iller Adana (12), Antalya (9), Düzce (3), Edirne (6), İstanbul (6), Kütahya (14), Ordu (9)

Hukuki Süreç Kadınları seks işçiliğine zorlayan 41 fail vardı. 20 fail tutuklandı, 16 fail gözaltına alındı. Beş fail serbest bırakıldı.

Açıklama bianet'in erkek şiddeti çetelesinde basına yansıyan ve sadece erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlara yer veriyoruz. Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve cinayetleri çeteleye almıyoruz. Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz. Sene sonunda, çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye ekliyoruz. Masumiyet karinesi gereği resmi olarak evli çiftlerde kadının ve erkeğin soyadını kısaltarak yazıyoruz. İntihar ve intihara teşebbüs vakalarını sadece kadın geçmişinde şiddet/sistematik şiddete maruz kaldıysa çeteleye dâhil ediyoruz. Bu intihar vakalarına ayrı bir kategoride yer veriyoruz ve başlığa taşıdığımız sayıya dâhil etmiyoruz. Ayrıca kadının doğrudan hedef olmadığı toplu cinayet haberlerini de, eğer tartışmaya sebep olan konu toplumsal cinsiyet temelli değilse çeteleye dâhil etmiyoruz. Çetelelerde yer alan meslek grupları, sadece şiddet olayının meslekle bağlantılı olduğu durumları kapsıyor. Örneğin, "Kadını, evinde, profesyonel asker olan kocası ateşli silahla öldürdü" gibi. Erkeklerin, çocuklara uyguladığı şiddeti de şiddetin boyutlarının görünür olması açısından çeteleye ekliyoruz.

(EMK)