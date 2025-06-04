Erkekler Mayıs’ta 26 kadını öldürdü

İnfografik: Evrim Kepenek / bianet Görsel:csgorselarsiv.org

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler Mayıs’ta en az 26 kadını ve bir çocuğu çocuğu öldürdü.

Erkekler, Mayıs’ta en az 68 kadına şiddet uyguladı, en az 50 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, 10 kadını taciz etti. Erkekler, 277 kadını seks işçiliğine zorladı.

Meşru Müdafaa: İzmir’de Feride K. (40) isimli kadın uzun süredir kendisine şiddet uygulayan kocası Ö.K. (44) isimli erkeği, evinde tabancayla öldürdü.

bianet erkek şiddeti çetelesi video ve infografikleri

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Mayıs’ta en az 27 kadının ve 21 çocuğunun ölümü basına "şüpheli” olarak yansıdı.

Şüpheli kadın ölümlerinin illeri Ankara (1), Antalya (1), Bilecik (1), Burdur (1), Bursa (2), Çorum (2), Denizli (1), Diyarbakır (2), Isparta (1), İstanbul (2), Kocaeli (1), Konya (1), Mardin (1), Ordu (1), Trabzon (1), Yalova (1), Zonguldak (1), Kilis (1), Diyarbakır (2), Bitlis (1), Urfa (1), İzmir (1), Kırklareli (1).

Şüpheli çocuk ölümlerinin illeri Aksaray (1), Ankara (1), Antalya (1), Aydın (2), Diyarbakır (1), Hatay (1), İstanbul (2), Kayseri (1), Kırşehir (1), Kocaeli (1), Mardin (2), Maraş (2), Tekirdağ (2), Trabzon (1), Urfa (2)

2025-2022 Erkek Şiddeti Verileri 2025’ün ilk beş ayında erkekler 131 kadını öldürdü, 70 kadını taciz etti, 122 çocuğu istismar etti, 261 kadına şiddet uyguladı, dört kadına tecavüz etti. Erkekler en az 563 kadını seks işçiliğine zorladı. 178 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 26 çocuğu öldürdü. 2024’ün ilk beş ayında erkekler 159 kadını öldürdü, 28 kadını taciz etti, 71 çocuğu istismar etti, 214 kadına şiddet uyguladı, altı kadına tecavüz etti. Erkekler en az 178 kadını seks işçiliğine zorladı. 120 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 18 çocuğu öldürdü. 2023’ün ilk beş ayında erkekler 127 kadını öldürdü, 20 kadını taciz etti, 47 çocuğu istismar etti, 295 kadına şiddet uyguladı, altı kadına tecavüz etti. Erkekler en az 132 kadını seks işçiliğine zorladı. 95 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler 13 çocuğu öldürdü. 2022’nin ilk beş ayında erkekler, 131 kadını öldürdü, 45 kadını taciz etti, 105 çocuğu istismar etti, 302 kadına şiddet uyguladı, 15 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 327 kadını seks işçiliğine zorladı. 2022'nin ilk beş ayında 91 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, yılın ilk beş ayında en az 15 çocuğu öldürdü.

Cinayet

Erkekler, Mayıs’ta en az 26 kadını öldürdü, geçen yıl aynı ayda bu sayı 40 idi.

Erkekler, en az altı kadını koruma kararına rağmen öldürdü. Öldürülen kadınlardan biri Suriyeli idi.

Mayıs’ta erkeklerin öldürdüğü kadınlar Adalet M., Aysel S., Asiye B., Bahar Aksu, Deniz Karakaya, Dilruba Elif Çetin, Diyana M., Elmas Ç., Eser Karaca, Esengül Kaya, Fatma Y., Gülseren Kurtman, Hatice Ç., Hatice Yalman, Hatun Ç., Kadriye Abak, Kudret Polat, Neriman Onur, Nura Zemzem, Rana Çavuş Gökçin, Safiye D., Saliha K., Şevval Çiftçi, Yeter A., Yonca Çavuş, Zeynep Z.

Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller Adana (3), Amasya (1), Ankara (2), Antep (1), Balıkesir (2), Çanakkale (1), Giresun (2), Iğdır (2), İstanbul (3), Kastamonu (1), Kırklareli (1), Konya (1), Maraş (1), Osmaniye (2), Tokat (2), Yozgat (1).

Erkekler 12 kadını “ayrılmak istediği, barışmak istemediği” için, öldürdü. Erkeklerin 13 kadını öldürme “bahanesi” basına yansımadı.

16 kadını kocası, sevgilisi erkekler, yedi kadını baba, oğul eski ailesinden erkekler öldürdü. İki kadını komşusu ve ev sahibi erkekler öldürdü. Bir kadını damadı, öldürdü.

Erkekler, 16 kadını ev içinde, 10 kadını ev dışında öldürdü.

Erkekler, 17 kadını ateşli silahla, yedi kadını kesici aletle öldürdü. Erkekler, bir kadını boğdu, bir kadını darp ederek öldürdü.

Hukuki Süreç Kadınları öldüren en az 32 fail vardı. Dört fail intihar etti. 22 fail tutuklandı. İki fail gözaltına alındı. Dört fail kaçtı.

Çocuk Cinayeti

Erkekler, Mayıs’ta bir çocuğu öldürdü. Geçen yıl da aynı ay bu sayı beş idi. Bir çocuğu öldüren kişinin yakınlık derecesi ve nasıl öldürdüğü bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin çocukları öldürdüğü iller Sivas (1)

Erkeklerin öldürdüğü çocukların isimleri Melisa Ş.

Hukuki Süreç Çocukları öldüren bir fail vardı. Gözaltına alındı.

Taciz

Mayıs’ta erkekler en az 16 kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay dört idi. Erkeklerin taciz ettiği kadınlardan biri transtı.

Erkekler, bir kadını ev içinde, 15 kadını hapishane, sokak, cadde gibi ev dışı alanlarda taciz etti.

İki kadını komşusu, bir kadını öğretim üyesi, bir kadını öğretmeni erkek taciz etti. Bir kadını gardiyanlar taciz etti. 11 kadını taciz eden erkeklerin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller Denizli (5), Hatay (3), İstanbul (1), İzmir (2), Kocaeli (1), Mardin (1), Mersin (1), Sakarya (1), Samsun (1).

Hukuki Süreç Kadınları taciz eden 10 fail erkek vardı. Sadece iki fail tutuklandı. Bir fail hakkında dava açıldı. Bir fail kaçtı. Dört fail hakkında soruşturma başlatıldı. Bir fail adli kontrolle serbest bırakıldı. Bir failin hukuki süreci basına yansımadı.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Mayıs’ta en az 50 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti. Geçen yıl aynı ayda bu sayı 29 idi.

Erkekler, yedi çocuğu ev içinde, 43 çocuğu kuran kursu, gibi ev dışı alanlarda istismar etti.

En az 28 çocuğu öğretmenleri, bir çocuğu akrabası erkek istismar etti. En az 21 çocuğu istismar eden erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller Batman (1), Bolu (1), Denizli (11), Erzurum (1), İstanbul (19), Kocaeli (1), Mersin (11), Sakarya (1), Samsun (2), Tokat (1), Zonguldak (1).

Hukuki Süreç Çocukları istismar eden en az 16 fail vardı. Sekiz fail tutuklandı. Bir fail gözaltına alındı. İki fail hakkında soruşturma başlatıldı. Bir fail serbest bırakıldı. Dört failin hukuki süreci basına yansımadı.

Cinsel Saldırı/Tecavüz

Mayıs’ta erkekler bir kadına tecavüz etti. Geçen yıl aynı ay basına yansıyan tecavüz vakası olmadı.

Bir kadına okul arkadaşı tecavüz etti.

Erkeklerin kadınlara tecavüz ettiği il Eskişehir (1)

Hukuki Süreç Bir fail vardı. Adli kontrolle serbest bırakıldı.

Şiddet / Yaralama

Erkekler, Mayıs’ta en az 68 kadını yaraladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 56 idi. Failler arasında da polisler vardı.

En az iki kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

En az 46 kadını kocası/sevgilisi erkekler, iki kadını komşusu, bir kadını taksici, bir kadını iş arkadaşı yaraladı. En az 18 kadını yaralayan erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkekler, en az 16 kadını “barışmak istemediği, ayrılmak istediği” için yaraladı. Erkeklerin, 52 kadını yaralama bahanesi basına yansımadı.

Erkekler, 49 kadını ev içinde, 17 kadını ev dışında yaraladı. Erkeklerin, iki kadını nerede yaraladığı bilgisi basına yansımadı.

Erkekler 55 kadını darp ederek, 6 kadını ateşli silahla, beş kadını kesici aletle, iki kadını yakarak yaraladı.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller Adana (1), Aksaray (1), Ankara (1), Antalya (2), Antep (1), Burdur (2), Bursa (2), Diyarbakır (1), Edirne (22), Elazığ (1), Gümüşhane (1), Karaman (1), Kayseri (1), Kocaeli (1), Konya (1), Kütahya (1), Kırklareli (1), Muğla (2), Nevşehir (5), Samsun (1), Sivas (1), Tekirdağ (1), Urfa (1), Uşak (1), İstanbul (15), İzmir (1).

Hukuki Süreç Kadınlara şiddet uygulayan en az 62 fail vardı. Sadece sekiz fail tutuklandı. En az 36 fail hakkında soruşturma başlatıldı. Bir fail hakkında adli kontrol kararı verildi. Altı fail gözaltına alındı. Bir fail hakkında da dava açıldı. En az 10 failin hukuki süreci basına yansımadı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Mayıs’ta erkekler, en az 277 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 34 idi. Seks işçiliğine zorlananlar arasında çocuklar da vardı.

Kadınların seks işçiliğine zorlandığı iller Adıyaman (7), Afyon (12), Burdur (6), Diyarbakır (6), Edirne (23), Erzurum (8), Iğdır (107), İstanbul (8), Kocaeli (7), Konya (74), Nevşehir (13), Tekirdağ (6).

Hukuki Süreç Kadınları seks işçiliğine zorlayan 108 fail vardı. 59 fail tutuklandı, 46 fail gözaltına alındı. Bir fail adli kontrolle serbest bırakıldı. İki fail hakkında ev hapsi kararı verildi.

Açıklama bianet'in erkek şiddeti çetelesinde basına yansıyan ve sadece erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlara yer veriyoruz. Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve cinayetleri çeteleye almıyoruz. Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz. Sene sonunda, çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye ekliyoruz. Masumiyet karinesi gereği resmi olarak evli çiftlerde kadının ve erkeğin soyadını kısaltarak yazıyoruz. İntihar ve intihara teşebbüs vakalarını sadece kadın geçmişinde şiddet/sistematik şiddete maruz kaldıysa çeteleye dâhil ediyoruz. Bu intihar vakalarına ayrı bir kategoride yer veriyoruz ve başlığa taşıdığımız sayıya dâhil etmiyoruz. Ayrıca kadının doğrudan hedef olmadığı toplu cinayet haberlerini de, eğer tartışmaya sebep olan konu toplumsal cinsiyet temelli değilse çeteleye dâhil etmiyoruz. Çetelelerde yer alan meslek grupları, sadece şiddet olayının meslekle bağlantılı olduğu durumları kapsıyor. Örneğin, "Kadını, evinde, profesyonel asker olan kocası ateşli silahla öldürdü" gibi. Erkeklerin, çocuklara uyguladığı şiddeti de şiddetin boyutlarının görünür olması açısından çeteleye ekliyoruz.

(EMK)