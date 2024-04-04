Erkekler Mart’ta 24 kadını öldürdü

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Mart’ta en az 24 kadını ve üç çocuğu öldürdü.

Mart’ta en az 31 kadının ölümü basına "şüpheli” olarak yansıdı.

Erkekler, yılın ilk üç ayında 89 kadını öldürdü.

Şüpheli ölüm illeri Antalya (5), Çorum (1), Burdur (1), Bursa (2), Denizli (1), Edirne (1), Isparta (2), İstanbul (3), Karabük (2), Kayseri (1), Kocaeli (2), Malatya (1), Muğla (1), Samsun (3), Şırnak (1), Trabzon (2), Zonguldak (2).

Erkekler, en az 43 kadına şiddet uyguladı, en az 15 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, en az sekiz kadını taciz etti. Erkekler, 51 kadını seks işçiliğine zorladı.

Mart’ta tecavüz vakası basına yansımadı. Basına yansımaması olmadığı anlamına gelmiyor.

Erkekler, en az 16 kadını da “öldürmekle” tehdit etti.

Adana'da bir kadın meşru müdafaa hakkını kullandı: Kendisini ve oğlunu öldürmekle tehdit eden boşanma aşamasındaki kocası Uğur İ.’yi (29) silahla vurarak öldürdü. Kadın tutuklandı.

Antep'te bir kadının cansız bedeni yol kenarında bulundu.

Cinayet

Erkekler, Mart’ta en az 24 kadını öldürdü; geçen yıl aynı ayda bu sayı 23 idi.

Ayrıca erkekler, kadınların yanındaki en az beş erkeği de öldürdü.

Erkekler, en az dört kadını koruma kararına rağmen öldürdü. Kadınları öldüren erkeklerden biri polis biri de astsubaydı.

Mart’ta erkeklerin öldürdüğü kadınlar Antika A., Asude Helen B., Ayşe İ., Canan K., Derya Ç., Duygu C., Emine Ö., Esra U., Esra Yılmaz, Feray Balkan, Gülhan Esen, Hüsna F., İlayda Alkan, İpek T., İrem Falay, Kadriye B. , Mervegül Bayer , Naile Y., Neşe G., Sabiha Ç., Serap Y., Sibel Kavıllı, Zahide Y., Zeynep B.

Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller Adana (1), Adıyaman (1), Ankara (2), Antalya (1), Batman (1), Bitlis (1), Çanakkale (1), Erzurum (2), İstanbul (7), İzmir (3), Kocaeli (1), Kütahya(1), Mersin (1), Muğla (1).

14 kadını “ayrılmak istediği, barışmak istemediği”, iki kadını “kıskandığı” için öldürdü. Erkeklerin sekiz kadını öldürme bahanesi basına yansımadı.

En az 19 kadını kocası, sevgilisi erkekler, dört kadını baba, torun gibi ailesinden erkekler öldürdü. Bir kadını öldüren erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, 10 kadını kesici aletle, 14 kadını ateşli silahla öldürdü.

Erkekler, altı kadını ev dışında sokak, ormanlık alan gibi alanlarda, 18 kadını da ev içinde öldürdü.

Hukuki Süreç

Kadınları öldüren en az 24 fail erkek vardı. Sadece altı fail tutuklandı. Sekiz fail gözaltına alındı. Altı fail intihar eti. Bir fail “kaçtı”, bir fail hakkında da soruşturma başlatıldı. En az iki failin hukuki süreci basına yansımadı.

Çocuk Cinayeti

Erkekler, Mart’ta üç çocuğu öldürdü. Geçen yıl aynı ay bu sayı dört idi. İki çocuğu babası, bir çocuğu erkek arkadaşı öldürdü.

Erkekler, çocukları ateşli silahla öldürdü.

Erkeklerin çocukları öldürdüğü iller Aydın (1), Kütahya (1), Van (1).

Erkeklerin öldürdüğü çocukların isimler Ömür Arslan, Kadem Can Ç., ismi yansımayan bir bebek.

Hukuki Süreç Çocukları öldüren en az üç fail vardı. Bir fail tutuklandı, iki fail intihar etti.

Taciz

Mart’ta erkekler en az sekiz kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay iki idi.

Erkekler, sekiz kadını sözlü ve fiziki yollarla taciz etti. Tacizlerden ikisi sistematikti.

Erkekler, kadınları sokak, cadde gibi ev dışı alanlarda taciz etti.

Bir kadını okul müdürü, üç kadını akademisyen taciz etti. Dört kadını taciz eden erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller Aydın (1), Çanakkale (3), İstanbul (1), Kırklareli (1), Mardin (1), Sakarya (1).

Hukuki Süreç Kadınları taciz eden altı fail vardı. Sadece biri tutuklandı, bir fail gözaltına alındı. İki fail hakkında yasal süreç başlatıldı. İki failin hukuki süreci basına yansımadı.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Mart’ta en az 15 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 14 idi.

Erkekler, iki çocuğu ev dışında, 13 çocuğu da okul, spor salonu gibi ev dışı alanlarda istismar etti.

Üç çocuğu spor hocası, bir çocuğu akrabası, üç çocuğu okul müdürü, bir çocuğu mahallenin sucusu, bir çocuğu imam, bir çocuğu uzman çavuş, bir çocuğu işvereni, bir çocuğu da komşusu istismar etti. En az üç çocuğu istismar eden erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller Adana (2), Çorum (1), İstanbul (2), İzmir (1), Konya (1), Malatya (1), Maraş (3), Mersin (3), Tokat (1).

Hukuki Süreç Çocukları istismar eden 11 fail vardı. On fail tutuklandı. Bir fail gözaltına alındı.

Cinsel Saldırı/Tecavüz

Mart’ta tecavüz vakası basına yansımadı. Basına yansımaması olmadığı anlamına gelmiyor.

Şiddet / Yaralama

Erkekler, Mart’ta en az 43 kadını yaraladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 66 idi. En az altı kadın dört yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. En az altı kadın koruma kararına rağmen erkeklerce yaralandı.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller Antalya (2), Bursa (1), Denizli (1), Edirne (22), İstanbul (6), İzmir (1), Kayseri (4), Mardin (1), Sakarya (1), Samsun (1), Urfa (1), Uşak (1), Van (1).

Erkekler, 18 “barışmak istemediği, ayrılmak istediği”, üç kadını da “kıskandığı” için yaraladı. Erkeklerin 22 kadını neden yaraladığı bilgisi basına yansımadı.

Erkekler, 34 kadını darp ederek, iki kadını ateşli silahla, dört kadını kesici aletle yaraladı. Erkekler, üç kadını da yaktı

Erkekler, 27 kadını ev içinde, 14 kadını, toplu taşıma, park, sokak gibi ev dışı alanlarda yaraladı. Erkeklerin iki kadını nerede yaraladığı bilgisi basına yansımadı.

Hukuki Süreç Kadınları yaralayan en az 40 fail erkek vardı. Sadece dört fail tutuklandı. Üç failin süreci basına “kaçtı” diye yansıdı. 23 failin süreci “yasal süreç” başlatıldı diye yansıdı. Beş fail gözaltına alındı. Üç failin hukuki süreci basına yansımadı, iki fail intihar etti.

Seks İşçiliğine Zorlama

Erkekler, Mart’ta en az 51 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl bu sayı 102 idi. Mart 2024’te seks işçiliğine zorlanan 10 kadın Türkiye yurttaşı değildi. Seks işçiliğine zorlananlar arasında çocuklar da vardı.

Kadınların seks işçiliğine zorlandığı iller Ankara (11), Aydın (4), Antalya (13), Bursa (5), Denizli (2), Edirne (1), Eskişehir (3), İzmir (7), Manisa (3), Osmaniye (2).

Hukuki Süreç Kadınları seks işçiliğine zorlayan 48 fail vardı. 35 fail tutuklandı, 12 fail gözaltına alındı. Bir fail hakkında soruşturma başlatıldı.

Açıklama bianet'in erkek şiddeti çetelesinde basına yansıyan ve sadece erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlara yer veriyoruz. Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve cinayetleri çeteleye almıyoruz., Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz. Sene sonunda, çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye ekliyoruz. Masumiyet karinesi gereği resmi olarak evli çiftlerde kadının ve erkeğin soyadını kısaltarak yazıyoruz., Ruhsal bozuklukları olan kişilerin işledikleri cinayetleri de çeteleye almıyoruz (Şizofreni hastalarının işlediği cinayetler gibi). İntihar ve intihara teşebbüs vakalarını sadece kadın geçmişinde şiddet/sistematik şiddete maruz kaldıysa çeteleye dâhil ediyoruz. Bu intihar vakalarına ayrı bir kategoride yer veriyoruz ve başlığa taşıdığımız sayıya dâhil etmiyoruz. Ayrıca kadının doğrudan hedef olmadığı toplu cinayet haberlerini de, eğer tartışmaya sebep olan konu toplumsal cinsiyet temelli değilse çeteleye dâhil etmiyoruz. Çetelelerde yer alan meslek grupları, sadece şiddet olayının meslekle bağlantılı olduğu durumları kapsıyor. Örneğin, "Kadını, evinde, profesyonel asker olan kocası ateşli silahla öldürdü" gibi. Erkeklerin, çocuklara uyguladığı şiddeti de şiddetin boyutlarının görünür olması açısından çeteleye ekliyoruz.

(EMK)