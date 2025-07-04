Erkekler Haziran’da 14 kadını öldürdü

İnfografik: Evrim Kepenek / bianet

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler Haziran’da en az 14 kadını ve dört çocuğu çocuğu öldürdü.

Erkekler, Haziran’da en az 68 kadına şiddet uyguladı, en az 18 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, 18 kadını taciz etti. Erkekler, 128 kadını seks işçiliğine zorladı.

bianet erkek şiddeti çetelesi video ve infografikleri

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Haziran’da en az 37 kadının ve 9 çocuğunun ölümü basına "şüpheli” olarak yansıdı.

Şüpheli kadın ölümlerinin illeri Adana (2) Adıyaman (1) Ankara (1) Antalya (2) Antep (1) Aydın (3) Batman (1) Bilecik (1) Burdur (2) Bursa (2) Denizli (1) Diyarbakır (1) Düzce (1) Erzurum (1) Giresun (1) Hakkari (1) Kastamonu (1) Kayseri (1) Kocaeli (1) Kütahya (1) Malatya (2) Manisa (1) Mupla (1) Niğde (1) Samsun (1) Sinop (1) Trabzon (1) Urfa (1) Çanakkale (1) İstanbul (1)

Şüpheli çocuk ölümlerinin illeri Adana (1) Antep (1) Aydın (2) Bursa (2) Dersim (1) Konya (1) İstanbul (1)

2025-2022 Erkek Şiddeti Verileri 2025’ün ilk altı ayında erkekler 145 kadını öldürdü, 88 kadını taciz etti, 140 çocuğu istismar etti, 329 kadına şiddet uyguladı, dört kadına tecavüz etti. Erkekler en az 691 kadını seks işçiliğine zorladı. 215 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 30 çocuğu öldürdü. 2024’ün ilk altı ayında erkekler 193 kadını öldürdü, 35 kadını taciz etti, 78 çocuğu istismar etti, 274 kadına şiddet uyguladı, sekiz kadına tecavüz etti. Erkekler en az 199 kadını seks işçiliğine zorladı. 149 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 21 çocuğu öldürdü. 2023’ün ilk altı ayında erkekler 152 kadını öldürdü, 27 kadını taciz etti, 64 çocuğu istismar etti, 357 kadına şiddet uyguladı, altı kadına tecavüz etti. Erkekler en az 173 kadını seks işçiliğine zorladı. 128 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler 13 çocuğu öldürdü. 2022’nin ilk altı ayında erkekler, 163 kadını öldürdü, 72 kadını taciz etti, 146 çocuğu istismar etti, 391 kadına şiddet uyguladı, 15 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 351 kadını seks işçiliğine zorladı. 2022'nin ilk beş ayında 105 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, yılın ilk altı ayında en az 22 çocuğu öldürdü.

Cinayet

Erkekler, Haziran’da en az 14 kadını öldürdü, geçen yıl aynı ayda bu sayı 34 idi.

Haziran’da erkeklerin öldürdüğü kadınlar Elif Nur Tüfekçi, Emir K., Feryal İ., Gülizar Yıldız, Hatice C., Hüsniye M., Leyla D. , Müyesser Kızıloluk, Oya Budak, Sebahat A. , Yaprak Türk , Yasemin B. , Zukaa Mahmoud, Şerife E.

Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller Adana (3), Adıyanan (1), Bilecik (1), Bursa (1), Diyarbakır (1), Hatay (1), İstanbul (2), İzmir (1), Sakarya (1), Urfa (1), Şırnak (1).

Erkekler beş kadını “ayrılmak istediği, barışmak istemediği” için öldürdü. Bir kadını hırsızlık yapmak için öldürdü. Erkeklerin sekiz kadını öldürme “bahanesi” basına yansımadı.

Sekiz kadını kocası, sevgilisi erkekler, bir kadını hırsız erkek, bir kadını oğlu, iki kadını iş arkadaşı öldürdü. İki kadını da akrabası erkekler öldürdü.

Erkekler, sekiz kadını ev içinde, altı kadını ev dışında öldürdü.

Erkekler, 11 kadını ateşli silahla, üç kadını kadını kesici aletle öldürdü.

Haziran'da aydınlatılan cinayet Antalya’da Şubat ayında tüfekle intihar ettiği iddia edilen Düriye Çiğdem K. (33) isimli kadının bıraktığı intihar mektubunda kocası H.K. isimli erkeğin parmak izi çıktı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Antalya’da 7 yıl önce kayıp olan yabancı uyruklu E.B.U. isimli kadını kocası M.E.U. isimli erkeğin öldürdüğü ortaya çıktı. Erkek, tartıştığı karısının arbedede yere düşüp öldüğünü, cesedi de ormana gömdüğünü itiraf etti. Erkek tutuklandı.

Hukuki Süreç Kadınları öldüren en az 16 fail vardı. Yedi fail tutuklandı. Beş fail gözaltına alıntı. Dört fail de intihar etti.

Çocuk Cinayeti

Erkekler, Haziran’da dört çocuğu öldürdü. Geçen yıl da aynı ay bu sayı üç idi. Bir çocuğu babasının arkadaşı, bir çocuğu babası, iki çocuğu da arkadaşı öldürdü.

Erkekler iki çocuğu ev içinde, iki çocuğu da ev dışında öldürdü.

Erkeklerin çocukları öldürdüğü iller Hatay (1) İstanbul (1) Tekirdağ (1) İzmir (1)

Erkeklerin öldürdüğü çocukların isimleri Botan B. İrem İ. Kıvanç A. Yasin Poyraz E.

Hukuki Süreç Çocukları öldüren dört fail vardı. İkisi gözaltına alındı, ikisi tutuklandı.

Taciz

Haziran’da erkekler en az 18 kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay yedi idi.

Erkekler, bir kadını ev içinde, 17 kadını park, hastane, üniversite, sokak, cadde gibi ev dışı alanlarda taciz etti.

Bir kadını güvenlik görevlisi, bir kadını akademisyen, bir kadını da emekli hakim taciz etti. En az 14 kadını taciz eden erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller Adana (1), Denizli (1), Hatay (1), İstanbul (6), Kocaeli (1), Malatya (1), Manisa (1), Muğla (2), Samsun (1), Şırnak (2)

Hukuki Süreç Kadınları taciz eden 15 fail erkek vardı. İki fail tutuklandı. Altı fail gözaltına alındı. İki fail hakkında yasal süreç başlatıldı. Bir fail ev hapsine alındı. Bir fail serbest bırakıldı. İki failin hukuki süreci basına yansımadı. Bir fail ise sınır dışı edildi.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Haziran’da en az 18 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti. Geçen yıl aynı ayda bu sayı yedi idi.

Erkekler, 18 çocuğu okul, kuran kursu, okul servisi gibi ev dışı alanlarda istismar etti.

En az 11 çocuğu istismar eden 18 erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı. Dört çocuğu öğretmeni, bir bir çocuğu şoför, bir çocuğu temizlik görevlisi ve bir çocuğu da din görevlisi istismar etti.

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller Antalya (2), Bartın (1), Batman (3), Bolu (4), Diyarbakır (1), İstanbul (2), Samsun (1), Şırnak (4).

Hukuki Süreç Çocukları istismar eden en az 17 fail vardı. Sekiz 15 fail tutuklandı. Bir fail gözaltına alındı. Bir fail serbest bırakıldı.

Cinsel Saldırı/Tecavüz

Haziran’da basına cinsel saldırı vakası yansımadı. Yansımaması olmadığı anlamına gelmiyor.

Şiddet / Yaralama

Erkekler, Haziran’da en az 68 kadını yaraladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 60 di.

En az üç kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

En az 51 kadını kocası, eski kocası, nişanlısı yaraladı. Üç kadını komşusu, dört yaraladı. Bir kadını güvenlik görevlisi bir kadını da akrabası yaraladı. En az sekiz kadını öldüren erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkekler, en az 18 kadını “barışmak istemediği, ayrılmak istediği” için bir kadını da gasp etmek için yaraladı. Erkeklerin 49 kadını yaralama bahanesi basına yansımadı.

Erkekler, 34 kadını ev içinde, 34 kadını ev dışında yaraladı.

Erkekler bir kadını balkondan atıp yaraladı. 58 kadını darp ederek, beş kadını ateşli silahla, dört kadını kesici aletle yaraladı.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller Ankara (4), Antalya (1), Aydın (2), Balıkesir (1), Bartın (1), Burdur (1), Bursa (4), Çanakkale (1), Diyarbakır (1), Edirne (31), Erzurum (1), Eskişehir (2), Hatay (1), İstanbul (5), İzmir (4), Kocaeli (1), Konya (2), Ordu (1), Samsun (1), Şırnak (1), Tekirdağ (1), Yalova (1)

Hukuki Süreç Kadınlara şiddet uygulayan en az 69 fail vardı. Sadece dört fail tutuklandı, 13 fail gözaltına alındı. İki fail serbest bırakıldı. Bir fail intihar etti ve bir fail kaçtı. Kadınlara şiddet uygulayan en az 45 fail hakkında “yasal işlem”, “yasal süreç” ya da “adli kontrol” uygulandığı” açıklandı. Üç failin hukuki durumu ise basına yansımadı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Haziran’da erkekler, en az 128 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 21 idi. Seks işçiliğine zorlananlar arasında çocuklar da vardı. 12 kadın Türkiye yurttaşı değildi.

Kadınların seks işçiliğine zorlandığı iller Antep (23), Bursa (23), Eskişehir (11), İzmir (54), Kocaeli (6), Uşak (11)

Hukuki Süreç Kadınları seks işçiliğine zorlayan 52 fail vardı. 25 fail tutuklandı, 23 fail gözaltına alındı. Dört fail adli kontrolle bırakıldı.

Açıklama bianet'in erkek şiddeti çetelesinde basına yansıyan ve sadece erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlara yer veriyoruz. Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve cinayetleri çeteleye almıyoruz. Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz. Sene sonunda, çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye ekliyoruz. Masumiyet karinesi gereği resmi olarak evli çiftlerde kadının ve erkeğin soyadını kısaltarak yazıyoruz. İntihar ve intihara teşebbüs vakalarını sadece kadın geçmişinde şiddet/sistematik şiddete maruz kaldıysa çeteleye dâhil ediyoruz. Bu intihar vakalarına ayrı bir kategoride yer veriyoruz ve başlığa taşıdığımız sayıya dâhil etmiyoruz. Ayrıca kadının doğrudan hedef olmadığı toplu cinayet haberlerini de, eğer tartışmaya sebep olan konu toplumsal cinsiyet temelli değilse çeteleye dâhil etmiyoruz. Çetelelerde yer alan meslek grupları, sadece şiddet olayının meslekle bağlantılı olduğu durumları kapsıyor. Örneğin, "Kadını, evinde, profesyonel asker olan kocası ateşli silahla öldürdü" gibi. Erkeklerin, çocuklara uyguladığı şiddeti de şiddetin boyutlarının görünür olması açısından çeteleye ekliyoruz.

(EMK)