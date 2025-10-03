Erkekler Eylül’de 24 kadını öldürdü

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler Eylül’de en az 24 kadını ve dokuz çocuğu öldürdü.

Erkekler, Eylül’de en az 71 kadına şiddet uyguladı, en az sekiz kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, 10 kadını taciz etti. Erkekler, sekiz kadını seks işçiliğine zorladı.

Eylül’de en az kadının 39 ve altı çocuğunun ölümü basına "şüpheli” olarak yansıdı.

Şüpheli kadın ölümlerinin illeri Ankara (1), Aydın (2), Bolu (1), Bursa (1), Denizli (1), Diyarbakır (1), Giresun (2), Karaman (1), Kastamonu (1), Kocaeli (1), Kütahya (1), Malatya (1), Maraş (1), Mardin (1), Mersin (1), Muğla (2), Nevşehir (1), Niğde (1), Ordu (1), Sakarya (3), Samsun (3), Sinop (1), Trabzon (1), Urfa (2), Yalova (1), Çorum (1) İstanbul (2), İzmir (2), Şırnak (1).

Şüpheli çocuk ölümlerinin illeri Ağrı (1), Ankara (2), Antep (1), Mardin (1), Sinop (1)

2025-2021 Erkek Şiddeti Verileri 2025’in ilk dokuz ayında erkekler 224 kadını öldürdü, 164 kadını taciz etti, 169 çocuğu istismar etti, 561kadına şiddet uyguladı, sekiz kadına tecavüz etti. Erkekler en az 805 kadını seks işçiliğine zorladı. 347 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 51 çocuğu öldürdü. 2024’ün ilk dokuz ayında erkekler, 278 kadını öldürdü, 60 kadını taciz etti, 117 çocuğu istismar etti, 443 kadına şiddet uyguladı, 11 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 327 kadını seks işçiliğine zorladı. 211 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 32 çocuğu öldürdü. 2023’ün ilk dokuz ayında erkekler, 247 kadını öldürdü, 56 kadını taciz etti, 97 çocuğu istismar etti, 578 kadına şiddet uyguladı, 12 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 254 kadını seks işçiliğine zorladı. 190 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 18 çocuğu öldürdü. 2022’nin ilk dokuz ayında erkekler, 248 kadını öldürdü, 118 kadını taciz etti, 187 çocuğu istismar etti, 605 kadına şiddet uyguladı, 24 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 372 kadını seks işçiliğine zorladı. 2022'nin ilk dokuz ayında 145 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, yılın ilk dokuz ayında en az 32 çocuğu öldürdü. 2021'in ilk dokuz ayında erkekler, 234 kadını öldürdü, 116 kadını taciz etti, 111 çocuğu istismar etti, 78 kadına tecavüz etti. Erkekler, en az 507 kadını seks işçiliğine zorladı, en az 617 kadına da şiddet uyguladı, yaraladı. 2021'in ilk dokuz ayında 170 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 25 çocuğu öldürdü.

Cinayet

Erkekler, Eylül’de en az 24 kadını öldürdü, geçen yıl aynı ayda bu sayı 33 idi.

Erkeklerin Eylül’de öldürdüğü kadınlardan biri Özbekistan biri de Fas yurttaşıydı.

Eylül’de erkeklerin öldürdüğü kadınlar Azime Ö., Ayşe K., Ayşegül Çankaya, Başak G., Bülbül Ö., Durgül S., Dursune B., Gülşah G., Elvin Karadeniz, Emine K., Fadik P., Fatma G., Gülşah K., Hafie G., Hanım Biçer, İpek Genç, Jawhara Aboucheikh, Kübra Karadeniz, Leyla Ş., Melek Kişen, Müesser Ü., Selin Angun, Zeynep M., Züleyha E.

Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller Afyon (3), Ankara (3), Antalya (1), Denizli (2), Hatay (1), İstanbul (2), İzmir (1), Kırşehir (2), Kocaeli (3), Muğla (1), Osmaniye (1), Samsun (2), Van (1), Tekirdağ (1).

Erkekler altı kadını “ayrılmak istediği, barışmak istemediği” için öldürdü. Erkeklerin 18 kadını öldürme “bahanesi” basına yansımadı.

13 kadını kocası, sevgilisi erkekler, altı kadını oğlu/torunu gibi yakınları, iki kadını damadı erkekler öldürdü. Bir kadını bir grup erkek öldürürken bir kadını öldüren erkeğin yakınlık derecesi yansımadı. Bir kadını da uzman çavuş öldürdü.

Erkekler, 14 kadını ev içinde, 10 kadını ev dışında öldürdü.

Erkekler, 17 kadını ateşli silahla, üç kadını kesici aletle, iki kadını darp ederek öldürdü. Erkekler iki kadını da boğdu.

Hukuki Süreç Kadınları öldüren 27 fail erkek vardı. 22 fail tutuklandı. İki fail gözaltına alındı. İki fail de intihar etti. Bir erkek adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Çocuk Cinayeti

Erkekler, Eylül’de en az dokuz çocuğu öldürdü. Geçen yıl da aynı ay bu sayı bir idi.

Üç çocuğu babası, üç çocuğu arkadaşı, bir çocuğu sevgilisi, bir çocuğu üvey kardeşi, bir çocuğu da komşusu öldürdü.

Erkekler üç çocuğu ev içinde altı çocuğu ev dışında öldürdü.

Erkekler, üç çocuğu ateşli silahla, beş çocuğu kesici aletle öldürdü. Erkekler bir çocuğu da boğdu.

Erkeklerin çocukları öldürdüğü iller Afyon (1), Ankara (1), Antep (1), Kocaeli (1), Malatya (1), Mersin (1), Nevşehir (1), Samsun (1), Zonguldak (1).

Erkeklerin öldürdüğü çocukların isimleri Alperen K., Dilara Yıldırım, Emine K., F.A., Fatih Acacı, Havvanur A., Hiranur Nilgün A., İpek K., Remzi Anıl A.

Hukuki Süreç Çocukları öldüren 11 fail erkek vardı. Beş fail tutuklandı, beş fail de gözaltına alındı. Bir fail intihar etti.

Taciz

Erkekler Eylül’de en az 10 kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay sekiz idi.

Erkekler bir kadını ev içinde, dokuz kadını ev dışı hastane, sokak, otobüs gibi yerlerde taciz etti.

Erkekler, bir kadının fotoğrafını çekerek taciz ederken, en az dokuz kadını sözlü ve fiziksel olarak taciz etti.

Bir kadını meslektaşı öğretmen taciz etti, dokuz kadını taciz eden erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller Ağrı (1), Ankara (1), İstanbul (5), Kocaeli (2), Manisa (1)

Hukuki Süreç Kadınları taciz eden sekiz fail vardı. Beş fail tutuklandı. Bir fail hakkında adli kontrol kararı verildi. İki failin hukuki süreci basına yansımadı.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Eylül’de en az sekiz kız ve oğlan çocuğunu istismar etti. Geçen yıl aynı ayda bu sayı 14 idi.

Dört çocuğu ailesinden erkekler, bir çocuğu öğretmeni, üç çocuğu bir belediye çalışanı, iki çocuğu istismar eden erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, çocukları okul, sokak, belediye binası gibi ev dışı alanlarda istismar etti.

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller Adana (1), Antep (1), Antalya (1), Diyarbakır (1), Edirne (3), Eskişehir (1), İstanbul (1), Samsun (1).

Hukuki Süreç Çocukları istismar eden sekiz fail vardı. Üç fail gözaltına alındı, üç fail tutuklandı. Bir failin hukuki süreci basına yansımadı. Bir fail hakkında ev hapsi kararı verildi.

Cinsel Saldırı/Tecavüz

Eylül’de erkekler bir kadın tecavüz etti. Geçen yıl aynı ay bu sayı üç idi.

Erkekler bir kadına ormanda tecavüz etti. Bir kadına arkadaşı tecavüz etti.

Erkeklerin kadınlara tecavüz ettiği il Sakarya (1)

Hukuki Süreç Bir fail vardı. Adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şiddet / Yaralama

Erkekler, Eylül’de en az 71 kadını yaraladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 45 idi.

En az altı kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

En az 36 kadını kocası, sevgilisi erkekler, dokuz kadını babası, oğlu gibi yakını erkekler, bir kadını dernek başkanı, bir kadını iki polis, bir kadını şoför, iki kadını arkadaşı yaraladı.

20 kadına şiddet uygulayan erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, en az sekiz kadını “barışmak istemediği, ayrılmak istediği” için yaraladı. Erkeklerin 63 kadını yaralama “bahanesi” basına yansımadı.

Erkekler, 37 kadını ev içinde, 34 kadını ev dışında yaraladı.

Erkekler 56 kadını darp ederek, yedi kadını ateşli silahla, altı kadını kesici aletle yaraladı. Erkekler bir kadını yaktı, bir kadına da biber gazı sıktı.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller Adana (3), Aksaray (1), Ankara (6), Antalya (1), Aydın (1), Batman (1), Bursa (1), Denizli (1), Diyarbakır (1), Edirne (19), Eskişehir (2), Hatay (1), Kayseri (1), Kocaeli (1), Maraş (1), Mardin (1), Muğla (1), Muş (1), Osmaniye (1), Rize (1), Sakarya (1), Samsun (3), Trabzon (1), Van (1), İstanbul (17), İzmir (2).

Hukuki Süreç Kadınlara şiddet uygulayan en az 73 fail vardı. Sadece altı fail tutuklandı. 57 fail hakkında yasal süreç başlatıldı. Altı fail gözaltına alındı. Bir fail intihar etti. Bir fail kaçtı. Bir fail serbest bırakıldı. Bir fail hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

Seks İşçiliğine Zorlama

Erkekler Eylül’de sekiz kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 61 idi. Seks işçiliğine zorlananlar arasında çocuklar da vardı. İki kadın Türkiye vatandaşı değildi.

Kadınların seks işçiliğine zorlandığı il İstanbul (8)

Hukuki Süreç Kadınları seks işçiliğine zorlayan iki fail vardı. İkisi de tutuklandı.

Açıklama bianet'in erkek şiddeti çetelesinde basına yansıyan ve sadece erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlara yer veriyoruz. Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve cinayetleri çeteleye almıyoruz. Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz. Sene sonunda, çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye ekliyoruz. Masumiyet karinesi gereği resmi olarak evli çiftlerde kadının ve erkeğin soyadını kısaltarak yazıyoruz. İntihar ve intihara teşebbüs vakalarını sadece kadın geçmişinde şiddet/sistematik şiddete maruz kaldıysa çeteleye dâhil ediyoruz. Bu intihar vakalarına ayrı bir kategoride yer veriyoruz ve başlığa taşıdığımız sayıya dâhil etmiyoruz. Ayrıca kadının doğrudan hedef olmadığı toplu cinayet haberlerini de, eğer tartışmaya sebep olan konu toplumsal cinsiyet temelli değilse çeteleye dâhil etmiyoruz. Çetelelerde yer alan meslek grupları, sadece şiddet olayının meslekle bağlantılı olduğu durumları kapsıyor. Örneğin, "Kadını, evinde, profesyonel asker olan kocası ateşli silahla öldürdü" gibi. Erkeklerin, çocuklara uyguladığı şiddeti de şiddetin boyutlarının görünür olması açısından çeteleye ekliyoruz.

