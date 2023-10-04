Erkekler Eylül'de 42 kadını öldürdü

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Eylül'de en az 42 kadını öldürdü.

Eylül'de en az 20 kadının ölümü basına "şüpheli” olarak yansıdı.

Şüpheli ölüm illeri Adana (1), Ağrı (1), Antalya (2), Aydın (1), Diyarbakır (1), İstanbul (3), Kastamonu (1), Kayseri (2), Kocaeli (1), Nevşehir (1), Konya (1), Muğla (1), Niğde (1), Sakarya (2), Urfa (1).

Erkekler, en az 66 kadına şiddet uyguladı, en az dokuz kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, en az 11 kadını taciz etti. Eylül’de erkekler en az dört kadına tecavüz etti.

Eylül 2023’te erkekler, 66 kadını seks işçiliğine zorladı.

2023- 2022-2021’de basına yansıyan erkek şiddeti 2023’ün ilk dokuz ayında erkekler 247 kadını öldürdü, 56 kadını taciz etti, 97 çocuğu istismar etti, 578 kadına şiddet uyguladı, 12 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 254 kadını seks işçiliğine zorladı. 190 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 18 çocuğu öldürdü. 2022’nin ilk dokuz ayında erkekler, 248 kadını öldürdü, 118 kadını taciz etti, 187 çocuğu istismar etti, 605 kadına şiddet uyguladı, 24 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 372 kadını seks işçiliğine zorladı. 2022'nin ilk dokuz ayında 145 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, yılın ilk dokuz ayında en az 32 çocuğu öldürdü. 2021'in ilk dokuz ayında erkekler, 234 kadını öldürdü, 116 kadını taciz etti, 111 çocuğu istismar etti, 78 kadına tecavüz etti. Erkekler, en az 507 kadını seks işçiliğine zorladı, en az 617 kadına da şiddet uyguladı, yaraladı. 2021'in ilk dokuz ayında 170 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 25 çocuğu öldürdü.

Cinayet

Erkekler, Eylül’de en az 42 kadını öldürdü; geçen yıl aynı ay bu sayı 26 idi. Erkeklerin öldürdüğü kadınlardan biri Özbekistanlı, biri Rusya, biri de Azerbaycanlıydı. Erkekler, en az sekiz kadını koruma kararına rağmen öldürdü. Bazı failler ( 2) hapishaneden çıkıp kadınları öldürdü. Kadınları öldüren erkeklerden biri “korucu”, ikisi de “polisti".

Erkeklerin Eylül’de öldürdüğü kadınlar Anastasia Emelianova, Ayfer Akbay, Ayşe A., Berno Adilova, Birsen T., Cansu Dönmez, Cemile G., Çiğdem Demir, Damla D., , Edanur Çoban, Emine Y., Ezgi Gülizar, Fatma Ö., Fatma Y., Fatoş Çetin, Gülseren G., Hatice Abdullah, Kızhanım D., Medine Y., Meliha Uludağ, Mislina Ölmez, Nadire G., Nazife Çetinkök, Nazik Bartan, Nazlı K., Nurgün Demir, Özlem K., Özlem Yürük, Peri D., Rebia Gül Arı, S.G., Saadet Ölmez, Sabriye B., Safiye Vardar, Semra Ö., Sıddıka A., Yeliz K., Zehra A., Zehra G., Zeliha A., Zeliha Ö., Zhala Baghırova.

Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller Afyon (1), Ağrı (1), Ankara (4), Antalya (1), Antep (1), Bursa (3), Çorum (1), Diyarbakır (1), Düzce (1), Erzurum (1), Hatay (1), İstanbul (5), İzmir (2), Karabük (2), Kayseri (1), Kırklareli (2), Kocaeli (1), Konya (5), Manisa (2), Maraş (3), Mersin (1), Samsun (1), Urfa (1).

Erkekler 13 kadını “ayrılmak istediği, barışmak istemediği”, üç kadını “kıskandığı” için öldürdü. Erkekler dört kadını “ekonomik taleplerini karşılamadığı” için öldürdü. Erkeklerin 22 kadını öldürme “bahanesi” basına yansımadı.

29 kadını kocası, eski kocası, sevgilisi erkekler, bir kadını arkadaşı, bir kadını korucu, dokuz kadını oğlu, damadı, kardeşi gibi erkekler öldürdü. İki kadını öldüren erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, 30 kadını ev içinde, dokuz kadını sokakta, bir kadını bahçede, bir kadını parkta, bir kadını da otomobilde öldürdü.

Erkekler, 28 kadını ateşli silahla, iki kadını balkondan atarak, 12 kadını da kesici aletle öldürdü.

Hukuki Süreç Eylül’de kadınları öldüren en az 37 fail vardı. Sadece 14 fail tutuklandı. Yedi fail intihar etti, altı fail gözaltına alındı, dört failin süreci “kaçtı” diye yansıdı. Altı failin hukuki süreci basına yansımadı.

Çocuk Cinayeti

Erkekler, Eylül’de bir çocuğu öldürdü. Geçen yıl aynı ay bu sayı iki idi. Bir çocuğu babası, öldürdü. Erkekler bir çocuğu kesici aletle öldürdü.

Erkeklerin çocukları öldürdüğü iller Mersin (1)

Hukuki Süreç Çocukları öldüren bir fail vardı. Tutuklandı.

Taciz

Eylül’de erkekler en az 11 kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ayda 16 idi. İki taciz sistematikti.

Erkekler, sekiz kadını sözlü ve fiziki yollarla taciz etti. İki kadını da video fotoğraf çekerek taciz etti. Erkekler bir kadını da cinsel organını göstererek taciz etti.

Erkekler, 11 kadını, hastane, market, konfeksiyon, toplu taşıma aracı gibi ev dışı alanlarda aciz etti.

Üç kadını doktor, iki kadını market çalışanı, iki kadını arkadaşı taciz etti. Dört kadını taciz eden erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller Ankara (1), Bursa (2), İstanbul (2), Kocaeli (2), Muğla (2), Rize (2).

Hukuki Süreç Kadınları taciz eden 10 fail vardı. Sadece bir fail tutuklandı. Üç fail gözaltına alındı. Altı failin hukuki süreci basına yansımadı.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Eylül’de en az dokuz kız ve oğlan çocuğunu istismar etti. Geçen yıl aynı ay bu sayı 12 idi. Bazı failler aynı suçu daha önce işlemiş ve yargılanmıştı.

Erkekler, iki çocuğu ev içinde, iki çocuğu sokakta istismar etti. Erkeklerin beş çocuğu istismar ettiği yer bilgisi basına yansımadı.

İki çocuğu üvey babası, bir çocuğu annesinin sevgilisi, bir çocuğu komşusu istismar etti Beş çocuğu istismar eden erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller Bursa (1), Düzce (1), İstanbul (2), İzmir (1), Tokat (1), Zonguldak (3).

Hukuki Süreç Çocukları istismar eden yedi fail erkek vardı. İki fail tutuklandı, iki fail de gözaltına alındı. Bir fail serbest bırakıldı. İki failin hukuki süreci basına yansımadı.

Cinsel Saldırı/ Tecavüz

Erkekler Eylül’de dört tecavüz etti. Geçen yıl aynı ayda bu sayı üç idi.

Bir kadına arkadaşı, bir kadına akrabası tecavüz etti. İki kadına tecavüz eden erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkeklerin kadına tecavüz ettiği il Antep (1), Çanakkale (1), Çorum (1), Muğla (1).

Hukuki süreç Kadınlara tecavüz eden altı fail vardı. Faillerden ikisi tutuklandı. Üç fail serbest bırakıldı. Bir hakkında soruşturma başlatıldı.

Şiddet/Yaralama

Erkekler, Eylül’de 66 kadını yaraladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 71 idi. Sekiz kadını ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. En az dokuz kadın koruma kararına rağmen erkeklerce yaralandı.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller Ankara (2), Antalya (1), Bursa (2), Çanakkale (1), Edirne (34), İstanbul (13), İzmit (2), Kayseri (1), Kocaeli (2), Samsun (2), Trabzon (1), Urfa (1), Yalova (1), Zonguldak (2). Erkeklerin bir kadını öldürdüğü il bilgisi basına yansımadı.

En az 48 kadını kocası, nişanlısı erkekler, bir kadını esnaf, üç kadını abi, oğul gibi aile üyeleri, bir kadını patronu yaraladı. 13 kadını yaralayan15 erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, altı kadını “kıskandığı” için, en az 34 kadını da “barışmak istemediği, ayrılmak istediği” için yaraladı. Bir kadını “dans ettiği” için bir kadını da “içinden şeytan çıkardığını iddia” ederek yararaladı.. Erkeklerin, 24 kadını "yaralama" “bahanesi” basına yansımadı.

Erkekler, 59 kadını darp ederek, dört kadını kesici aletlerle, üç kadını ateşli silahlarla yaraladı.

Erkekler, 37 kadını ev içinde, 22 kadını da sokak, park, hastane gibi ev dışı alanlarda yaraladı. Erkeklerin yedi kadını nerede öldürdüğü bilgisi basına yansımadı.

Hukuki Süreç Kadınları yaralayan en az 66 fail vardı. Sadece altı fail tutuklandı. 37 fail hakkında “yasal süreç” başlatıldı/gözaltına alındı. İki fail de kaçtı. 21 failin hukuki süreci basına yansımadı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Erkekler, Eylül’de en az 66 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, iki idi. Seks işçiliğine zorlanan kadınların tamamı Türkiye vatandaşı değildi.

Kadınların seks işçiliğine zorlandığı il Aydın (66)

Hukuki Süreç Kadınları seks işçiliğine zorlayan 28 fail vardı sadece 17 fail tutuklandı.

Açıklama bianet'in erkek şiddeti çetelesinde basına yansıyan ve sadece erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlara yer veriyoruz. Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve cinayetleri çeteleye almıyoruz. Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz. Sene sonunda, çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye ekliyoruz. Masumiyet karinesi gereği resmi olarak evli çiftlerde kadının ve erkeğin soyadını kısaltarak yazıyoruz. Ruhsal bozuklukları olan kişilerin işledikleri cinayetleri de çeteleye almıyoruz (Şizofreni hastalarının işlediği cinayetler gibi). İntihar ve intihara teşebbüs vakalarını sadece kadın geçmişinde şiddet/ sistematik şiddete maruz kaldıysa çeteleye dâhil ediyoruz. Bu intihar vakalarına ayrı bir kategoride yer veriyoruz ve başlığa taşıdığımız sayıya dâhil etmiyoruz. Ayrıca kadının doğrudan hedef olmadığı toplu cinayet haberlerini de, eğer tartışmaya sebep olan konu toplumsal cinsiyet temelli değilse çeteleye dâhil etmiyoruz. Çetelelerde yer alan meslek grupları, sadece şiddet olayının meslekle bağlantılı olduğu durumları kapsıyor. Örneğin, "Kadını, evinde, profesyonel asker olan kocası ateşli silahla öldürdü" gibi. Erkeklerin, çocuklara uyguladığı şiddeti de şiddetin boyutlarının görünür olması açısından çeteleye ekliyoruz.

(EMK)