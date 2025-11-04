Erkekler Ekim’de 22 kadını öldürdü

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler Ekim’de en az 22 kadını ve üç çocuğu öldürdü.

Erkekler, Ekim’de en az 79 kadına şiddet uyguladı, en az 14 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, 14 kadını taciz etti. Erkekler, 150 kadını seks işçiliğine zorladı.

bianet erkek şiddeti çetelesi video ve infografikleri

bianet erkek şiddeti videolarını buradan izleyebilirsiniz.

Ekim’de en az kadının 35 ve iki çocuğunun ölümü basına "şüpheli” olarak yansıdı.

Şüpheli kadın ölümlerinin illeri Adıyaman (1), Aksaray (1), Antep (1), Antalya (1), Aydın (3), Balıkesir (1), Bartın (1), Bursa (2), Çankırı (1), Denizli (2), Edirne (1), Hakkari (1), Isparta (1), İstanbul (1), Kayseri (1), Konya (1), Malatya (3), Maraş (1), Muğla (1), Nevşehir (2), Ordu (2), Sakarya (1), Samsun (1), Siirt (1), Tekirdağ (1), Uşak (1), Van (1).

Şüpheli çocuk ölümlerinin illeri İzmir (1), Mardin (1).

2025-2021 Erkek Şiddeti Verileri 2025’in ilk on ayında erkekler 246 kadını öldürdü, 178 kadını taciz etti, 183 çocuğu istismar etti, 640 kadına şiddet uyguladı, 10 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 955 kadını seks işçiliğine zorladı. 382 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 54 çocuğu öldürdü. 2024’ün ilk on ayında erkekler, 327 kadını öldürdü, 100 kadını taciz etti, 175 çocuğu istismar etti, 521 kadına şiddet uyguladı, 13 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 376 kadını seks işçiliğine zorladı. 240 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 39 çocuğu öldürdü. 2023’ün ilk on ayında erkekler 268 kadını öldürdü, 347 kadını taciz etti, 110 çocuğu istismar etti, 647 kadına şiddet uyguladı, 15 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 334 kadını seks işçiliğine zorladı. 215 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 19 çocuğu öldürdü. 2022’nin ilk on ayında erkekler, 280 kadını öldürdü, 131 kadını taciz etti, 205 çocuğu istismar etti, 675 kadına şiddet uyguladı, 25 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 386 kadını seks işçiliğine zorladı. 2022'nin ilk on ayında 159 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, yılın ilk on ayında en az 36 çocuğu öldürdü. 2021'in ilk on ayında erkekler, 256 kadını öldürdü, 396 kadını taciz etti, 160 çocuğu istismar etti, 87 kadına tecavüz etti. Erkekler, en az 586 kadını seks işçiliğine zorladı, en az 670 kadına da şiddet uyguladı, yaraladı. 2021'in ilk on ayında 183 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 27 çocuğu öldürdü.

Cinayet

Erkekler, Ekim’de en az 22 kadını öldürdü, geçen yıl aynı ayda bu sayı 49 idi.

Ekim’de erkeklerin öldürdüğü kadınlar Aysel Karakoç, Belgin A., Binnur G., Burçin Rezak A., Ebru Kaya, Fatma Funda Görkem, Gülben Duru, Gülhanım B., Gülistan Görkem, Hakkı Eren, Hasiba A., Hilal B., İlknur Kertlez, İzade T., Keziban P.A, Meliha Keskin, Mine A., Muradiye Gökmen, Nilay Kotan, Serpil G., Suzan E., Şennur Ç.

Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller Adana (1), Ankara (1), Bolu (1), Çankırı (1), Denizli (1), Edirne (1), İstanbul (3), İzmir (4), Kayseri (2), Kocaeli (1), Manisa (1), Maraş (2), Siirt (1), Yalova (1), Zonguldak (1).

Erkekler, yedi kadını ayrılmak/istediği barışmak istemediği için, bir kadını da borç meselesi yüzünden öldürdü. Erkeklerin 14 kadını öldürme bahanesi basına yansımadı.

18 kadını kocası, sevgilisi erkekler, üç kadını oğlu/torunu gibi yakınları, bir kadını da kocasının arkadaşı öldürdü.

Erkekler, 12 kadını ev içinde, 10 kadını ev dışında öldürdü. Erkekler, 16 kadını ateşli silahla, altı kadını kesici aletle öldürdü.

Hukuki Süreç Kadınları öldüren 21 fail erkek vardı. 16 fail tutuklandı. Dört fail intihar etti. Bir fail de kaçtı.

Çocuk Cinayeti

Erkekler, Ekim’de en az üç çocuğu öldürdü. Geçen yıl da aynı ay bu sayı sekiz idi.

Üç çocuğu yakını, bir çocuğu komşusu bir çocuğu da köyde kendisini istismar eden erkek öldürdü.

Erkekler üç çocuğu ev dışında öldürdü. Erkekler, üç çocuğu ateşli silahla öldürdü.

Erkeklerin çocukları öldürdüğü iller Konya (1), Mersin (1), Zonguldak (1).

Erkeklerin öldürdüğü çocukların isimleri Emir Ali A., Hasret Akkuzu, Yıldırım K.

Hukuki Süreç Çocukları öldüren beş fail erkek vardı. Üç fail tutuklandı. Bir fail intihar etti. Bir fail de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Taciz

Erkekler Ekim’de en az 14 kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay 40 idi.

Erkekler bir kadını ev içinde, 13 kadını ev dışı hastane, sokak, otobüs gibi yerlerde taciz etti.

Erkekler, iki kadının fotoğrafını çekerek taciz ederken, en az 12 kadını sözlü ve fiziksel olarak taciz etti.

En az 10 kadını taciz eden 13 erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı. İki kadını sevgilisi taciz etti. İki kadını da komşusu erkek taciz etti.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller Ankara (2), Bayburt (1), Bolu (1), Edirne (1), İstanbul (7), Kocaeli (1), Sakarya (1).

Hukuki Süreç Kadınları taciz eden 15 fail vardı. Beş fail hakkında yasal süreç başlatıldı. Dört fail gözaltına alındı. Dört fail kaçtı. İki failin hukuki süreci basına yansımadı.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Ekim’de en az 14 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti. Geçen yıl aynı ayda bu sayı 58 idi.

Bir çocuğu kuzeni, üç çocuğu mağa, kafe çalışanları istismar etti. 10 çocuğu istismar eden erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkekler, 13 çocuğu okul, sokak, belediye binası gibi ev dışı alanlarda istismar etti. Bir çocuğu ev içinde istismar etti.

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller Bursa (1), Düzce (2), Eskişehir (1), İstanbul (2), Konya (1), Manisa (1), Muğla (1), Zonguldak (5).

Hukuki Süreç Çocukları istismar eden 14 fail vardı. Yedi fail gözaltına alındı, yedi fail tutuklandı.

Cinsel Saldırı/Tecavüz

Ekim’de erkekler iki adın tecavüz etti. Geçen yıl aynı ay bu sayı iki idi.

Erkekler iki kadına da ev dışında tecavüz etti.

Erkeklerin kadınlara tecavüz ettiği il Ankara (2)

Hukuki Süreç Bir fail vardı. Tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Erkekler, Ekim’de en az 79 kadını yaraladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı yine aynı idi..

En az sekiz kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller Adana (2), Adıyaman (1), Afyon (1), Aksaray (1), Ankara (2), Antep (2), Antalya (1), Aydın (1), Bartın (1), Bolu (3), Bursa (2), Denizli (1), Edirne (20), Eskişehir (1), Giresun (1), İstanbul (17), İzmir (3), Kars (1), Kayseri (2), Kocaeli (6), Kütahya (1), Manisa (2), Sakarya (1), Samsun (2), Şırnak (1), Trabzon (1), Urfa (1), Uşak (1)

En az 49 kadını kocası, sevgilisi erkekler, yedi trans kadını polisler, iki kadını siyasetçi, sekiz kadını baba, oğul gibi aile üyeleri yaraladı.. Dört kadını da komşusu erkekler yaraladı. Dokuz kadını kimin yaraladığı bilgisi basına yansımadı

Erkekler, en az 18 kadını “barışmak istemediği, ayrılmak istediği” için yaraladı. Erkeklerin 61 kadını yaralama “bahanesi” basına yansımadı.

Erkekler, 57 kadını ev dışında, 22 kadını ev dışında yaraladı.

Erkekler 54 kadını darp ederek, 13 kadını kesici aletle, dokuz kadını da ateşli silahla yaraladı. Erkekler iki kadını yaktı, bir kadını da kaçırmaya çalıştı.

Hukuki Süreç Kadınlara şiddet uygulayan 74 fail vardı. Bu faillerden 28’si hakkında yasal işlem başlatıldı, 22 fail gözaltına alındı, 9’u tutuklandı. 2 fail olayın ardından kaçtı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 failin intihar ettiği, 1 failin de serbest bırakıldığı belirlendi. En az 10 failin hukuki süreci basına yansımadı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Erkekler Ekim’de 150 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 49 idi. Seks işçiliğine zorlananlar arasında çocuklar da vardı. 25 kadın Türkiye vatandaşı değildi.

Kadınların seks işçiliğine zorlandığı iller Adana (20), Aydın (18), Bursa (23), İstanbul (14), İzmir (19), Mersin (14), Muğla (16), Nevşehir (6), Sinop (4), Trabzon (12), Yalova (4)

Hukuki Süreç Kadınları seks işçiliğine zorlayan 96 fail vardı. 61 fail tutuklandı. 27 fail gözaltına alındı. Sekiz fail de serbest bırakıldı.

Açıklama bianet'in erkek şiddeti çetelesinde basına yansıyan ve sadece erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlara yer veriyoruz. Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve cinayetleri çeteleye almıyoruz. Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz. Sene sonunda, çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye ekliyoruz. Masumiyet karinesi gereği resmi olarak evli çiftlerde kadının ve erkeğin soyadını kısaltarak yazıyoruz. İntihar ve intihara teşebbüs vakalarını sadece kadın geçmişinde şiddet/sistematik şiddete maruz kaldıysa çeteleye dâhil ediyoruz. Bu intihar vakalarına ayrı bir kategoride yer veriyoruz ve başlığa taşıdığımız sayıya dâhil etmiyoruz. Ayrıca kadının doğrudan hedef olmadığı toplu cinayet haberlerini de, eğer tartışmaya sebep olan konu toplumsal cinsiyet temelli değilse çeteleye dâhil etmiyoruz. Çetelelerde yer alan meslek grupları, sadece şiddet olayının meslekle bağlantılı olduğu durumları kapsıyor. Örneğin, "Kadını, evinde, profesyonel asker olan kocası ateşli silahla öldürdü" gibi. Erkeklerin, çocuklara uyguladığı şiddeti de şiddetin boyutlarının görünür olması açısından çeteleye ekliyoruz.

(EMK)