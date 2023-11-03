Erkekler Ekim’de 21 kadını öldürdü

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Ekim’de en az 21 kadını ve bir çocuğu öldürdü.

Ekim’de en az 25 kadının ölümü basına "şüpheli” olarak yansıdı.

Şüpheli ölüm illeri Ankara (1), Antalya (5), Aydın (1), Bursa (2), Çanakkale (1), İstanbul (5), İzmir (1), Kocaeli (2), Muğla (2), Samsun (5).

Erkekler, en az 69 kadına şiddet uyguladı, en az 13 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, en az 291 kadını taciz etti. Ekim’de erkekler en az üç kadına tecavüz etti.

Ekim 2023’te erkekler, 80 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler, en az beş kadını da “öldürmekle” tehdit etti.

2023- 2022-2021’de basına yansıyan erkek şiddeti 2023’ün ilk on ayında erkekler 268 kadını öldürdü, 347 kadını taciz etti, 110 çocuğu istismar etti, 647 kadına şiddet uyguladı, 15 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 334 kadını seks işçiliğine zorladı. 215 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 19 çocuğu öldürdü. 2022’nin ilk on ayında erkekler, 280 kadını öldürdü, 131 kadını taciz etti, 205 çocuğu istismar etti, 675 kadına şiddet uyguladı, 25 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 386 kadını seks işçiliğine zorladı. 2022'nin ilk on ayında 159 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, yılın ilk on ayında en az 36 çocuğu öldürdü. 2021'in ilk on ayında erkekler, 256 kadını öldürdü, 396 kadını taciz etti, 160 çocuğu istismar etti, 87 kadına tecavüz etti. Erkekler, en az 586 kadını seks işçiliğine zorladı, en az 670 kadına da şiddet uyguladı, yaraladı. 2021'in ilk on ayında 183 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 27 çocuğu öldürdü.

Cinayet

Erkekler, Ekim’de de en az 21 kadını öldürdü; geçen yıl aynı ay bu sayı 32 idi. Erkekler, en az altı kadını koruma kararına rağmen öldürdü. Kadınları öldüren erkeklerden biri “polis”ti. Kadınlardan biri Gürcistan vatandaşıydı. Erkekler, kadınların yanındaki iki erkeği de öldürdü.

Erkeklerin Ekim’de öldürdüğü kadınlar Ayfer Kaya, Aysel G. , Ayşe C., Bahriye Ş., Banesha Mamisheva, Beyzanur Kaya, D.T., Elvin Ö., Fulya Aslan, Hatice D., Münevver A., Nahide Şimşek, Radiye K., Sahra Y., Seda E., Sedanur Güven, Sema D., Serap, Şerife B., Tansu A., Züleyha A.

Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller Adana (3), Ağrı (1), Ankara (2), Antep (1), Bayburt (1), Edirne (1), Hatay (1), İstanbul (1), İzmir (2), Kocaeli (1), Mardin (2), Mersin (1), Muş (1), Sakarya (1), Tekirdağ (1), Trabzon (1).

Erkekler dokuz kadını “ayrılmak istediği, barışmak istemediği”, iki kadını “kıskandığı” için öldürdü. Bir kadını “gasp” etmek için öldürdü. Erkeklerin dokuz kadını öldürme “bahanesi” basına yansımadı.

13 kadını kocası, eski kocası, sevgilisi erkekler, dört kadını baba, abi, oğul gibi aile üyeleri, bir kadını akrabası, bir kadını damadı, bir kadını komşusu erkekler öldürdü. Bir kadını öldüren erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, 15 kadını ateşli silahlarla, üç kadını kesici aletle, iki kadını taşla ezerek öldürdü. Erkekler, bir kadını da boğdu.

Erkekler, üç kadını sokakta, bir kadını metruk binada, 17 kadını da ev içinde öldürdü.

Hukuki Süreç Kadınları öldüren 24 fail erkek vardı. Sadece sekiz fail tutuklandı. Bir fail serbest bırakıldı. Yedi fail gözaltına alındı. Dört fail intihar etti. İki failin süreci basına “kaçtı” diye yansıdı. Ki failin ise hukuki süreci basına yansımadı.

Basına Ekim Ayında Yansıyan Cinayet Antalya’da M.Ç. isimli erkek, A.T. isimli kadını öldürdü, cesedini ormanlık alana bıraktı. Olay 24 Eylül'de gerçekleşti, erkek Tekirdağ'da tutuklandı.

Ekim Ayında Aydınlatılan Cinayet Konya’da T.K. (36) isimli erkek, 4 aydır kayıp olarak aranan karısı Bedriye K.’yi (35) öldürdüğünü itiraf etti. Erkek, “evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp, … dağlık bir alandaki uçuruma attım” dediği bildirildi. Erkek tutuklandı, kadının cesedi henüz bulunamadı.

Çocuk Cinayeti

Erkekler, Ekim’de bir çocuğu öldürdü. Geçen yıl aynı ay bu sayı dört idi. Bir çocuğu babası, öldürdü. Erkekler ateşli silahla öldürdü.

Erkeklerin çocukları öldürdüğü iller Kocaeli (1)

Erkeklerin öldürdüğü çocuğun ismi Oğulcan A.

Hukuki Süreç

Çocukları öldüren bir fail vardı. İntihar etti.

Taciz

Ekim’de erkekler en az 291 kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ayda 13 idi. Üç taciz sistematikti. Erkeklerin taciz ettiği kadınlardan biri Almanyalı biri de Türkmenistanlıydı.

Erkekler, üç kadını sözlü ve fiziki yollarla taciz etti. 288 kadını da video fotoğraf çekerek taciz etti.

Erkekler, kadınları plaj, mağaza, market gibi alanlarda taciz etti.

Bir kadını kocası, bir kadını birlikte yolculuk yaptığı erkek, 287 kadını işyerinde birlikte çalıştığı iki erkek, bir kadını din istismarcısı taciz etti. Bir kadını taciz eden erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller Adana (1), Antalya (1), Edirne (1), İstanbul (287), Osmaniye (1).

Hukuki Süreç Kadınları taciz eden altı fail vardı. Sadece iki tutuklandı. İki fail hakkında yasal süreç başlatıldı, iki fail de gözaltına alındı.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Ekim’de en az 13 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti. Geçen yıl aynı ay bu sayı 18 idi.

Erkekler, dokuz çocuğu baraka, spor salonu, tarikat gibi yerlerde, iki çocuğu okulda istismar etti. Erkeklerin, iki çocuğu da nerede istismar ettiği basına yansımadı.

Bir çocuğu komşusu iki erkek, bir çocuğu taksi şoförü, iki çocuğu öğretmenleri, bir çocuğu tarikat üyesi, iki çocuğu spor antrenörü, bir çocuğu muhtar, bir çocuğu arkadaşı, bir çocuğu da işvereni erkekler istismar etti. Üç çocuğu istismar eden sekiz erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller Adana (1), Antalya (1), Bartın (1), Düzce (1), Iğdır (1), İstanbul (4), Kocaeli (1), Tekirdağ (1), Urfa (1), Zonguldak (1).

Hukuki Süreç Çocukları istismar eden 18 fail erkek var. 12 fail tutuklandı. Üç fail serbest bırakıldı. Bir fail aranıyor. Bir fail de gözaltına alındı.

Cinsel Saldırı/ Tecavüz

Erkekler Ekim’de üç kadına tecavüz etti. Geçen yıl aynı ayda bu sayı bir idi. Bir kadına sevgilisi, bir kadına iş arkadaşı, bir kadına da akrabası tecavüz etti.

Erkekler kadınlara ev içinde tecavüz etti.

Erkeklerin kadına tecavüz ettiği il Düzce (1), İstanbul (2).

Hukuki süreç Kadınlara tecavüz eden üç fail vardı. Bir fail gözaltına alındı. İki fail hakkında yasal süreç başlatıldı.

Şiddet/Yaralama

Erkekler, Ekim’de 69 kadını yaraladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 70 idi. Altı kadını ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. En az beş kadın koruma kararına rağmen erkeklerce yaralandı.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller Adana (2), Afyon (1), Ankara (1), Antalya (2), Aydın (1), Bursa (2), Denizli (1), Düzce (1), Edirne (32), Erzurum (1), Hatay (1), İstanbul (9), İzmir (1), Kırklareli (1), Kocaeli (1), Konya (1), Mardin (2), Mersin (1), Ordu (1), Sinop (2), Sivas (3), Urfa (1), Uşak (1).

En az 62 kadını kocası, eski sevgilisi yaraladı, bir kadını hasta yakını, iki kadını iş arkadaşı, bir kadını komşusu yaraladı. Üç kadını yaralayan erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, sekiz kadını “kıskandığı” için, en az 44 kadını da “barışmak istemediği, ayrılmak istediği” için yaraladı. Erkeklerin, 17 kadını "yaralama" “bahanesi” basına yansımadı.

Erkekler, 50 kadını darp etti, dokuz kadını kesici aletle, 10 kadını ateşli silahla yaraladı.

Erkekler, 45 kadını ev içinde, 18 kadını, toplu taşıma, park, sokak gibi ev dışı alanlarda yaraladı. Erkeklerin altı kadını nerede yaraladığı basına yansımadı.

Hukuki Süreç Kadınları yaralayan en az 69 fail erkek vardı. Sadece sekiz fail tutuklandı. 33 fail hakkında yasal süreç başlatıldı. Üç fail intihar etti. Dört fail hakkında, hiçbir işlem yapılmadı veya/serbest bırakıldı. En az dört fail gözaltına alındı. Dört failin hukuki süreci basına “kaçtı”, aranıyor” diye yansırken, 13 failin hukuki süreci basına yansımadı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Erkekler, Eylül’de en az 80 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 14 idi.

Seks işçiliğine zorlanan kadınlardan dokuzu Türkiye vatandaşı değildi.

Kadınların seks işçiliğine zorlandığı iller Ankara (30), Bursa (28), İstanbul (5), Kocaeli (4), Trabzon (9), Tekirdağ (4).

Hukuki Süreç Kadınları seks işçiliğine zorlayan 33 fail vardı, sadece dokuz fail tutuklandı. 18 fail hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Üç fail gözaltına alındı. Üç fail serbest bırakıldı.

Açıklama bianet'in erkek şiddeti çetelesinde basına yansıyan ve sadece erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlara yer veriyoruz. Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve cinayetleri çeteleye almıyoruz. Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz. Sene sonunda, çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye ekliyoruz. Masumiyet karinesi gereği resmi olarak evli çiftlerde kadının ve erkeğin soyadını kısaltarak yazıyoruz. Ruhsal bozuklukları olan kişilerin işledikleri cinayetleri de çeteleye almıyoruz (Şizofreni hastalarının işlediği cinayetler gibi). İntihar ve intihara teşebbüs vakalarını sadece kadın geçmişinde şiddet/ sistematik şiddete maruz kaldıysa çeteleye dâhil ediyoruz. Bu intihar vakalarına ayrı bir kategoride yer veriyoruz ve başlığa taşıdığımız sayıya dâhil etmiyoruz. Ayrıca kadının doğrudan hedef olmadığı toplu cinayet haberlerini de, eğer tartışmaya sebep olan konu toplumsal cinsiyet temelli değilse çeteleye dâhil etmiyoruz. Çetelelerde yer alan meslek grupları, sadece şiddet olayının meslekle bağlantılı olduğu durumları kapsıyor. Örneğin, "Kadını, evinde, profesyonel asker olan kocası ateşli silahla öldürdü" gibi. Erkeklerin, çocuklara uyguladığı şiddeti de şiddetin boyutlarının görünür olması açısından çeteleye ekliyoruz.

(EMK)