Erkekler Aralık’ta 30 kadını öldürdü

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Aralık’ta en az 30 kadını ve bir çocuğu öldürdü.

Aralık’ta en az 19 kadının bir de çocuğun ölümü basına "şüpheli” olarak yansıdı.

Şüpheli ölüm illeri Aksaray (1), Antalya (1) Balıkesir (1), Batman (1), Bursa (1), Çorum (1), Denizli (1), Edirne (1), İstanbul (3), Kayseri (1), Manisa (1), Muğla (1), Samsun (3), Trabzon (2), Van (1).

Erkekler, en az 38 kadına şiddet uyguladı, en az beş kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, en az beş kadını taciz etti. Aralık’ta erkekler en az bir kadına tecavüz etti.

Aralık 2023’te erkekler, 35 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler, en az dokuz kadını da “öldürmekle” tehdit etti.

Diyarbakır ve Mardin'de iki kadının ölümü basına "faili belirlenmemiş cinayet" olarak yansıdı.

2023, 2022 ve 2021’de erkek şiddeti 2023’de erkekler, 333 kadını öldürdü, 355 kadını taciz etti, 123 çocuğu istismar etti, 745 kadına şiddet uyguladı, 18 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 371 kadını seks işçiliğine zorladı. 270 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 28 çocuğu öldürdü. 2022’de erkekler 327 kadını öldürdü, 156 kadını taciz etti, 238 çocuğu istismar etti, 793 kadına şiddet uyguladı, 32 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 442 kadını seks işçiliğine zorladı. 2022’de 198 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler 39 çocuğu öldürdü. 2021’de erkekler, 324 kadını öldürdü, 424 kadını taciz etti, 208 çocuğu istismar etti, 96 kadına tecavüz etti. Erkekler, en az 772 kadını seks işçiliğine zorladı, en az 793 kadına da şiddet uyguladı, yaraladı. 2021'de 213 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 34 çocuğu öldürdü. 2020’de erkekler en az 284 kadını öldürdü, 147 kadını taciz etti, 265 çocuğu istismar etti, 96 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 818 kadını seks işçiliğine zorladı, en az 792 kadına şiddet uyguladı.

Cinayet

Erkekler, Aralık’ta en az 30 kadını öldürdü; geçen yıl aynı ayda bu sayı 19 idi.

Ayrıca erkekler, kadınların yanındaki en az iki erkeği de öldürdü.

Kadınlardan biri Kırgızistan’dan gelmişti.

Erkekler, en az dokuz kadını koruma kararına rağmen öldürdü.

Aralık’ta erkeklerin öldürdüğü kadınlar Ayşe Gezer, Ayşe Oruç, Burcu A., Cemile Ş., Çiğdem G., Damira Kozhogulova, Derya D., Dudu U., Dünya Ö., Emine T., Fadime Korkusuz, Fazile Ç., Filiz Çankırıoğlu, Gözde K., Gözdenur D., Gurbet Ayaz, Gülbeyaz S., Gülgün Aytekin, H.A., Havva Ş., Hediye K., İrem Sağlam, M.A., Mediha S., Nursena Kozan, Sibel K., Sultan B., Tülin T., Yasemin Yolcuoğlu, Zehra B.

Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller Adana (1), Afyon (3), Ankara (5), Antalya (1), Aydın (1), Bayburt (1), Bursa (1), İzmir (5), Kocaeli (1), Konya (2), Manisa (1), Mersin (2), Osmaniye (1), Tekirdağ (1), Trabzon (1), Urfa (1), Van (1), Zonguldak (1).

Erkekler yedi kadını “ayrılmak istediği, barışmak istemediği”, iki kadını “kıskandığı” için öldürdü. Bir kadını “arsa tapusunu almak” için öldürdü. Erkekler bir kadını da “kızını korumak istediği” için öldürdü. Erkeklerin 19 kadını öldürme “bahanesi” basına yansımadı.

En az 18 kadını kocası, sevgilisi erkekler, altı kadını baba, torun gibi ailesinden erkekler, üç kadını damadı, üç kadını da arkadaşı erkekler öldürdü.

Erkekler, dokuz kadını ev dışında sokak, ormanlık alan gibi alanlarda, 21 kadını da ev içinde öldürdü.

Erkekler, 21 kadını ateşli silahlarla, altı kadını kesici aletle öldürdü. Erkekler, bir kadını boğarak, öldürdü. Erkekler bir kadını da evde yaktı. Erkeklerin bir kadını nasıl öldürdüğü bilgisi basına yansımadı.

Hukuki Süreç Kadınları öldüren en az 25 fail vardı. Sadece 10 fail tutuklandı. Yedi fail intihar etti. İki failin süreci basına “kaçtı” diye yansırken, en az beş fail gözaltına alındı. İki failin hukuku süreci basına yansımadı.

Çocuk Cinayeti

Erkekler, Aralık’ta bir çocuğu öldürdü. Geçen yıl aynı ay bu sayı üç idi. Çocuk Suriye’den Türkiye’ye göç etmişti.

Çocuk işçiydi ve işvereni öldürdü.

Erkeklerin çocukları öldürdüğü iller Adıyaman (1).

Erkeklerin öldürdüğü çocuğun ismi Abdullah El Hamud

Hukuki Süreç Çocuğu öldüren fail tutuklandı.

Taciz

Aralık’ta erkekler en az beş kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay 16 idi.

İki taciz sistematikti. Erkekler, dört kadını sözlü ve fiziki yollarla, bir kadını da dijital alanda taciz etti.

Erkekler, kadınları sokak, cadde gibi ev dışı alanlarda taciz etti.

En az iki kadını arkadaşı erkekler, iki kadını tarım işçisi bir erkek, bir kadını da şoför taciz etti.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller Denizli (2), İstanbul (1), Kütahya (1), Samsun (1).

Hukuki Süreç Kadınları taciz eden dört fail erkek vardı. İki fail tutuklandı. Bir faile ev hapsi cezası verildi. Bir failin hukuku süreci basına yansımadı.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Aralık’ta en az beş kız ve oğlan çocuğunu istismar etti. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 29 idi.

Erkekler, çocukları ev dışı alanlarda istismar etti.

Bir çocuğu zorla evlendirmek istedikleri erkek, bir çocuğu yedi arkadaşı oğlan istismar etti. Üç çocuğu istismar eden erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller Bursa (1), İstanbul (1), Konya (1), Tokat (2).

Hukuki Süreç Çocukları istismar eden on fail erkek vardı. Dokuz fail tutuklandı, bir fail hakkında soruşturma başlatıldı.

Cinsel Saldırı/Tecavüz

Erkekler, basına yansıyan bilgilere göre, Aralık’ta bir kadına tecavüz etti. Geçen yıl aynı ayda bu sayı altı idi. Bir kadına arkadaşı tecavüz etti. Erkekler bir kadına ev içinde tecavüz etti.

Erkeklerin kadına tecavüz ettiği il İstanbul (1).

Hukuki süreç Kadınlara tecavüz eden bir fail vardı. Tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Erkekler, Aralık’ta en az 38 kadını yaraladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 65 idi. En az dört kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. En az yedi kadın koruma kararına rağmen erkeklerce yaralandı.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller Aksaray (1), Ankara (2), Antep (1), Çanakkale (1), Edirne (14), Hatay (1), İstanbul (12), İzmir (1), Kırklareli (1), Kocaeli (2), Sakarya (1), Samsun (1).

En az 29 kadını kocası, sevgilisi erkekler, bir kadını damadı, dört kadını oğlu, iki kadını da şoför yaraladı. İki kadını da arkadaşı yaraladı.

Erkekler, dört kadını “kıskandığı” için, en az 20 kadını da “barışmak istemediği, ayrılmak istediği” için yaraladı. Erkeklerin 14 kadını neden yaraladığı bilgisi basına yansımadı.

Erkekler, 31 kadını darp etti, üç kadını kesici aletle, üç kadını ateşli silahla yaraladı. Erkekler bir kadını yakıcı madde ile yaktı.

Erkekler, 23 kadını ev içinde, 11 kadını, toplu taşıma, park, sokak gibi ev dışı alanlarda yaraladı. Erkeklerin dört kadını nerede yaraladığı bilgisi basına yansımadı.

Hukuki Süreç Kadınları yaralayan en az 38 fail erkek vardı. Hiçbir fail tutuklanmadı. Üç failin durumu “kaçtı” olarak yansıdı. Bir fail serbest bırakıldı. En az 14 fail hakkında yasal süreç başlatıldı. Altı fail gözaltına alındı. İki fail intihar etti. 12 failin hukuki süreci basına yansımadı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Erkekler, Aralık’ta en az 35 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay sayı, 56 idi. 14 kadın Türkiye yurttaşı değildi.

Kadınların seks işçiliğine zorlandığı iller Antalya (6), Bursa (5), Denizli (5), Kütahya (13), Mersin (4), Rize (2)

Hukuki Süreç Kadınları seks işçiliğine zorlayan 30 fail vardı. 19 fail tutuklandı, 11 fail serbest bırakıldı.

Açıklama bianet'in erkek şiddeti çetelesinde basına yansıyan ve sadece erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlara yer veriyoruz. Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve cinayetleri çeteleye almıyoruz. Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz. Sene sonunda, çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye ekliyoruz. Masumiyet karinesi gereği resmi olarak evli çiftlerde kadının ve erkeğin soyadını kısaltarak yazıyoruz. Ruhsal bozuklukları olan kişilerin işledikleri cinayetleri de çeteleye almıyoruz (Şizofreni hastalarının işlediği cinayetler gibi). İntihar ve intihara teşebbüs vakalarını sadece kadın geçmişinde şiddet/sistematik şiddete maruz kaldıysa çeteleye dâhil ediyoruz. Bu intihar vakalarına ayrı bir kategoride yer veriyoruz ve başlığa taşıdığımız sayıya dâhil etmiyoruz. Ayrıca kadının doğrudan hedef olmadığı toplu cinayet haberlerini de, eğer tartışmaya sebep olan konu toplumsal cinsiyet temelli değilse çeteleye dâhil etmiyoruz. Çetelelerde yer alan meslek grupları, sadece şiddet olayının meslekle bağlantılı olduğu durumları kapsıyor. Örneğin, "Kadını, evinde, profesyonel asker olan kocası ateşli silahla öldürdü" gibi. Erkeklerin, çocuklara uyguladığı şiddeti de şiddetin boyutlarının görünür olması açısından çeteleye ekliyoruz.

(EMK)