Erkekler Ağustos’ta 23 kadını öldürdü

İnfografik: Evrim Kepenek/bianet

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler Ağustos’ta en az 23 kadını ve yedi öldürdü.

Erkekler, Ağustos’ta en az 76 kadına şiddet uyguladı, en az 13 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, 27 kadını taciz etti. Erkekler, 33 kadını seks işçiliğine zorladı.

bianet erkek şiddeti çetelesi video ve infografikleri

bianet erkek şiddeti videolarını buradan izleyebilirsiniz.

Ağustos’ta en az 44 kadının ve 15 çocuğunun ölümü basına "şüpheli” olarak yansıdı.

Meşru Müdafaa: Çorum’da C.D. isimli erkek, oğlunun karısı F.D. isimli kadına cinsel saldırıda bulundu. Kadın, erkeği tabancayla öldürdü. Kadın gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli kadın ölümlerinin illeri Ankara (1), Antep (1), Aydın (2), Balıkesir (2), Bolu (1), Denizli (1), Elazığ (1), Giresun (1), Isparta (2), Karaman (1), Kayseri (3), Kocaeli (1), Malatya (1), Mardin (2), Muğla (3), Osmaniye (1), Sakarya (1), Samsun (2), Tekirdağ (3), Trabzon (1), Urfa (1), Van (1), Zonguldak (2), Çankırı (1), Çorum (1), İstanbul (3), İzmir (4)

Şüpheli çocuk ölümlerinin illeri Adıyaman (1), Balıkesir (1), Batman (2), Denizli (1), Giresun (1), Hatay (2), Isparta (1), Manisa (1), Nevşehir (1), Samsun (1), Van (1), İstanbul (2)

2025-2021 Erkek Şiddeti Verileri 2025’in ilk sekiz ayında erkekler 200 kadını öldürdü, 154 kadını taciz etti, 161 çocuğu istismar etti, 490 kadına şiddet uyguladı, yedi kadına tecavüz etti. Erkekler en az 797 kadını seks işçiliğine zorladı. 308 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 42 çocuğu öldürdü. 2024’ün ilk sekiz ayında erkekler 245 kadını öldürdü, 52 kadını taciz etti, 103 çocuğu istismar etti, 398 kadına şiddet uyguladı, sekiz kadına tecavüz etti. Erkekler en az 266 kadını seks işçiliğine zorladı. 190 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 31 çocuğu öldürdü. 2023’ün ilk sekiz ayında erkekler 205 kadını öldürdü, 45 kadını taciz etti, 88 çocuğu istismar etti, 512 kadına şiddet uyguladı, sekiz kadına tecavüz etti. Erkekler en az 188 kadını seks işçiliğine zorladı. 170 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az, 17 çocuğu öldürdü. 2022’nin ilk sekiz ayında erkekler, 222 kadını öldürdü, 102 kadını taciz etti, 175 çocuğu istismar etti, 534 kadına şiddet uyguladı, 21 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 370 kadını seks işçiliğine zorladı. 2022'nin ilk sekiz ayında 132 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, yılın ilk sekiz ayında en az 30 çocuğu öldürdü. 2021'in ilk sekiz ayında erkekler, 208 kadını öldürdü, 106 kadını taciz etti, 98 çocuğu istismar etti, 73 kadına tecavüz etti. Erkekler, en az 429 kadını seks işçiliğine zorladı, en az 552 kadına da şiddet uyguladı, yaraladı. 2021'in ilk sekiz ayında 153 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 21 çocuğu öldürdü.

Cinayet

Erkekler, Ağustos’ta en az 23 kadını öldürdü, geçen yıl aynı ayda bu sayı 27 idi.

Erkeklerin Ağustos’ta öldürdüğü kadınlardan biri Özbekistan, biri de Afganistan göçmeniydi. Faillerden biri polisti.

Ağustos’ta erkeklerin öldürdüğü kadınlar Ayten A. – Burcu D. – Cevahir İnan – Didem Ö.A. – Eşe Adamhasan – F.K. – Fatıma Rahmani – Gonca A. – Kadriye E. – Kezban Süne – Najiba İ. – Nazlı D. – Nazlı S. – Neşe K. – Nıgına Sattarova – S.A. – Semra D. – Sevi̇ Yandık – Sevgül U. – Sinem S. – Songül Perçem – Tuğba S. – Çiğdem K.

Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller Adana (1), Ankara (1), Antep (1), Aydın (1), Ağrı (1), Balıkesir (1), Bursa (1), Denizli (1), Diyarbakır (1), Edirne (1), Isparta (1), Karabük (1), Kayseri (1), Kocaeli (1), Konya (1), Mersin (2), Muğla (1), Trabzon (2), Urfa (1), İstanbul (2).

Erkekler 15 kadını “ayrılmak istediği, barışmak istemediği” için öldürdü. Erkekler bir kadını “gasp etmek” için öldürdü. Erkeklerin yedi kadını öldürme “bahanesi” basına yansımadı.

20 kadını kocası, sevgilisi erkekler, bir kadını oğlu, bir kadını da komşusu erkek öldürdü. Bir kadını öldüren erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, 14 kadını ev içinde, dokuz kadını ev dışında öldürdü.

Erkekler, 15 kadını ateşli silahla, dört kadını kesici aletle, üç kadını da darp ederek öldürdü. Erkekler bir kadını da yaktı.

Hukuki Süreç Kadınları öldüren 27 fail erkek vardı. Sekiz fail intihar etti. 16 fail tutuklandı. İki fail kaçtı. Bir fail gözaltına alındı.

Ağustos Ayında Aydınlatılan Cinayet

İzmir’de N.E.T. (41) isimli erkek, annesi Nilüfer Tuzlulu (63) ve beraber yaşadığı Yusuf Yıldırım (78) isimli erkeği evlerinde bıçaklayarak öldürdü. Yapılan soruşturmada erkeğin cinayeti hırsızlık gibi gösterip kadının telefonunu ve cinayet silahını gömerek sakladığı ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınan erkek, tutuklandı. 28 Temmuz’da gerçekleşen olay basına Ağustos ayında yansıdı.

Çocuk Cinayeti

Erkekler, Ağustos’ta en az yedi çocuğu öldürdü. Geçen yıl da aynı ay bu sayı altı idi.

İki çocuğu babası, iki çocuğu akrabası, bir çocuğu eski sevgilisi, bir çocuğu annesinin arkadaşı öldürdü. Bir çocuğu öldüren erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler beş çocuğu ev içinde iki çocuğu ev dışında öldürdü.

Erkekler, dört çocuğu ateşli silahla, iki çocuğu kesici aletle öldürdü. Bir çocuğu da darp ederek öldürdü.

Erkeklerin çocukları öldürdüğü iller Antalya (1), Aydın (1), Denizli (2), İstanbul (1), Konya (1), Manisa (1).

Erkeklerin öldürdüğü çocukların isimleri Ali Bulgurcu – Duru 3. – Hatice F. – Hilal Özdemir – Servet K. – Ümit Atar – Yağız S.

Hukuki Süreç Çocukları öldüren altı fail vardı. İki fail intihar etti. Üç fail tutuklandı. Bir fail aranıyor.

Taciz

Ağustos’ta erkekler en az 27 kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay yedi idi.

Erkekler, altı kadını ev içinde, 12 kadını park, hastane, üniversite, sokak, cadde gibi ev dışı alanlarda taciz etti. Erkeklerin dokuz kadını nerede taciz ettiği bilgisi basına yansımadı.

En az 12 kadını oyuncu/kurgucu/komedyen, bir kadını akademisyen, bir kadını doktor, altı kadını kocası, sevgilisi, iki kadını da komşusu erkekler taciz etti. En az beş kadını taciz eden beş erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller Ankara (1), Aydın (2), Bursa (2), Erzincan (1), Muğla (1), Urfa (2), İstanbul (18)

Hukuki Süreç Kadınları taciz eden 18 fail erkek vardı. Sadece bir fail tutuklandı. Bir fail görevinden uzaklaştırıldı. Dört fail gözaltına alındı. Bir fail adli kontrolle serbest bırakıldı. 11 failin süreci “yasal işlem başlatıldı/soruşturma başlatıldı” diye yansıdı.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Ağustos’ta en az 13 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti. Geçen yıl aynı ayda bu sayı 12 idi.

İki çocuğu babası, bir çocuğu uzman çavuş, bir çocuğu teslim edildiği rehabilitasyon müdürü, bir çocuğu da komşusu istismar etti. Sekiz çocuğu istismar eden kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller Elazığ (1), Erzurum (1), İstanbul (2), Maraş (1), Şırnak (1), Zonguldak (2)

Hukuki Süreç

Çocukları istismar eden 15 fail vardı. Sadece dört fail tutuklandı. Altı fail gözaltına alındı. İki fail kaçtı. Üç failin de hukuki süreci basına yansımadı.

Cinsel Saldırı/Tecavüz

Ağustos’ta erkekle üç kadına tecavüz etti.

Bir kadına kocası, bir kadına emekli imam, bir kadına da akrabası tecavüz etti.

Erkekler üç kadına da ev içinde tecavüz etti.

Erkeklerin kadınlara tecavüz ettiği iller Uşak (1), Kastamonu (1), Çorum (1).

Hukuki Süreç Üç fail vardı. İki fail tutuklandı. Bir failin hukuki süreci basına yansımadı.

Şiddet / Yaralama

Erkekler, Ağustos’ta en az 76 kadını yaraladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 63 idi.

En az sekiz kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

En az 51 kadını kocası, eksi kocası, nişanlısı gibi partnerleri, dört kadını akrabası, iki kadını komşusu, bir kadını birlikte iş yaptığı erek, bir kadını taksici, iki kadını siyasetçi yaraladı. En az 15 kadını yaralayan erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, en az 12 kadını “barışmak istemediği, ayrılmak istediği” için yaraladı. Erkeklerin 64 kadını yaralama “bahanesi” basına yansımadı.

Erkekler, 20 kadını ev içinde, 50 kadını ev dışında yaraladı. Erkeklerin altı kadını nerede yaraladığı bilgisi basına yansımadı.

Erkekler 66 kadını darp ederek, altı kadını ateşli silahla, dört kadını kesici aletle yaraladı.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller Adana (3), Adıyaman (1), Aksaray (2), Ankara (2), Antep (2), Aydın (1), Bursa (3), Denizli (1), Diyarbakır (1), Edirne (29), Eskişehir (1), Hatay (1), Isparta (2), Karaman (1), Kastamonu (1), Kayseri (1), Kocaeli (1), Manisa (1), Muğla (2), Ordu (1), Sakarya (1), Samsun (2), Tokat (1), Urfa (1), Yalova (1), İstanbul (11), İzmir (2)

Hukuki Süreç Kadınlara şiddet uygulayan en az 76 fail vardı. Bir faile elektronik kelepçe takıldı. En az 9 fail gözaltına alındı. Üç fail kaçtı. Üç fail tutuklandı. En az 54 fail hakkında yasal işlem başlatıldı. Altı failin hukuki süreci basına yansımadı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Ağustos’ta erkekler, en az 33 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 36 idi. Seks işçiliğine zorlananlar arasında çocuklar da vardı.

Kadınların seks işçiliğine zorlandığı iller İstanbul (1), Iğdır (32)

Hukuki Süreç Kadınları seks işçiliğine zorlayan sekiz fail vardı. Bir fail kaçtı, yedi fail tutuklandı.

Açıklama bianet'in erkek şiddeti çetelesinde basına yansıyan ve sadece erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlara yer veriyoruz. Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve cinayetleri çeteleye almıyoruz. Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz. Sene sonunda, çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye ekliyoruz. Masumiyet karinesi gereği resmi olarak evli çiftlerde kadının ve erkeğin soyadını kısaltarak yazıyoruz. İntihar ve intihara teşebbüs vakalarını sadece kadın geçmişinde şiddet/sistematik şiddete maruz kaldıysa çeteleye dâhil ediyoruz. Bu intihar vakalarına ayrı bir kategoride yer veriyoruz ve başlığa taşıdığımız sayıya dâhil etmiyoruz. Ayrıca kadının doğrudan hedef olmadığı toplu cinayet haberlerini de, eğer tartışmaya sebep olan konu toplumsal cinsiyet temelli değilse çeteleye dâhil etmiyoruz. Çetelelerde yer alan meslek grupları, sadece şiddet olayının meslekle bağlantılı olduğu durumları kapsıyor. Örneğin, "Kadını, evinde, profesyonel asker olan kocası ateşli silahla öldürdü" gibi. Erkeklerin, çocuklara uyguladığı şiddeti de şiddetin boyutlarının görünür olması açısından çeteleye ekliyoruz.

(EMK)