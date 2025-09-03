ENGLISH KURDÎ
KADIN
Yayın Tarihi: 3 Eylül 2025 09:00
 ~ Son Güncelleme: 3 Eylül 2025 09:39
8 dk Okuma

Erkekler Ağustos’ta 23 kadını öldürdü

Erkekler, Ağustos’ta en az 76 kadını yaraladı, 13 sekiz kız ve oğlan çocuğunu istismar etti.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

İnfografik: Evrim Kepenek/bianet

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler Ağustos’ta en az 23 kadını ve yedi öldürdü.

Erkekler, Ağustos’ta en az 76 kadına şiddet uyguladı, en az 13 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, 27 kadını taciz etti. Erkekler, 33 kadını seks işçiliğine zorladı.

bianet erkek şiddeti çetelesi video ve infografikleri

bianet erkek şiddeti videolarını buradan izleyebilirsiniz.

Ağustos’ta en az 44 kadının ve 15 çocuğunun ölümü basına "şüpheli” olarak yansıdı.

Meşru Müdafaa:

Çorum’da C.D. isimli erkek, oğlunun karısı F.D. isimli kadına cinsel saldırıda bulundu. Kadın, erkeği tabancayla öldürdü. Kadın gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli kadın ölümlerinin illeri

Ankara (1), Antep (1), Aydın (2), Balıkesir (2), Bolu (1), Denizli (1), Elazığ (1), Giresun (1), Isparta (2), Karaman (1), Kayseri (3), Kocaeli (1), Malatya (1), Mardin (2), Muğla (3), Osmaniye (1), Sakarya (1), Samsun (2), Tekirdağ (3), Trabzon (1), Urfa (1), Van (1), Zonguldak (2), Çankırı (1), Çorum (1), İstanbul (3), İzmir (4)

Şüpheli çocuk ölümlerinin illeri

Adıyaman (1), Balıkesir (1), Batman (2), Denizli (1), Giresun (1), Hatay (2), Isparta (1), Manisa (1), Nevşehir (1), Samsun (1), Van (1), İstanbul (2)

Okuma Önerileri

2010-2013 Erkek Şiddeti Çeteleleri ve Düşündürdükleri

İstatistiklerle 2015-2016 Erkek Şiddeti Davalarında Çıkan Kararlar

11 yılın erkek şiddeti sayıları konuşuyor

Çetele üzerine nasıl çalıştık?

Erkek şiddeti ve kadın cinayetlerine nüfus ve SEGE'den bakış

Erkek şiddetinde ne neyi artırıyor, ne neyi düşürüyor?

Prof. Dr. Taşıran: Erkek şiddetinin daha fazla analize ihtiyacı var

2025-2021 Erkek Şiddeti Verileri

2025’in ilk sekiz ayında erkekler 200 kadını öldürdü, 154 kadını taciz etti, 161 çocuğu istismar etti, 490 kadına şiddet uyguladı, yedi kadına tecavüz etti. Erkekler en az 797 kadını seks işçiliğine zorladı. 308 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 42 çocuğu öldürdü.

2024’ün ilk sekiz ayında erkekler 245 kadını öldürdü, 52 kadını taciz etti, 103 çocuğu istismar etti, 398 kadına şiddet uyguladı, sekiz kadına tecavüz etti. Erkekler en az 266 kadını seks işçiliğine zorladı. 190 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 31 çocuğu öldürdü.

2023’ün ilk sekiz ayında erkekler 205 kadını öldürdü, 45 kadını taciz etti, 88 çocuğu istismar etti, 512 kadına şiddet uyguladı, sekiz kadına tecavüz etti. Erkekler en az 188 kadını seks işçiliğine zorladı. 170 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az, 17 çocuğu öldürdü.

2022’nin ilk sekiz ayında erkekler, 222 kadını öldürdü, 102 kadını taciz etti, 175 çocuğu istismar etti, 534 kadına şiddet uyguladı, 21 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 370 kadını seks işçiliğine zorladı. 2022'nin ilk sekiz ayında 132 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, yılın ilk sekiz ayında en az 30 çocuğu öldürdü.

2021'in ilk sekiz ayında erkekler, 208 kadını öldürdü, 106 kadını taciz etti, 98 çocuğu istismar etti, 73 kadına tecavüz etti. Erkekler, en az 429 kadını seks işçiliğine zorladı, en az 552 kadına da şiddet uyguladı, yaraladı. 2021'in ilk sekiz ayında 153 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 21 çocuğu öldürdü.

Cinayet

Erkekler, Ağustos’ta en az 23 kadını öldürdü, geçen yıl aynı ayda bu sayı 27 idi.

Erkeklerin Ağustos’ta öldürdüğü kadınlardan biri Özbekistan, biri de Afganistan göçmeniydi. Faillerden biri polisti.

Ağustos’ta erkeklerin öldürdüğü kadınlar

Ayten A. – Burcu D. – Cevahir İnan – Didem Ö.A. – Eşe Adamhasan – F.K. – Fatıma Rahmani – Gonca A. – Kadriye E. – Kezban Süne – Najiba İ. – Nazlı D. – Nazlı S. – Neşe K. – Nıgına Sattarova – S.A. – Semra D. – Sevi̇ Yandık – Sevgül U. – Sinem S. – Songül Perçem – Tuğba S. – Çiğdem K.

Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller

Adana (1), Ankara (1), Antep (1), Aydın (1), Ağrı (1), Balıkesir (1), Bursa (1), Denizli (1), Diyarbakır (1), Edirne (1), Isparta (1), Karabük (1), Kayseri (1), Kocaeli (1), Konya (1), Mersin (2), Muğla (1), Trabzon (2), Urfa (1), İstanbul (2).

Erkekler 15 kadını “ayrılmak istediği, barışmak istemediği” için öldürdü. Erkekler bir kadını “gasp etmek” için öldürdü. Erkeklerin yedi kadını öldürme “bahanesi” basına yansımadı.

20 kadını kocası, sevgilisi erkekler, bir kadını oğlu, bir kadını da komşusu erkek öldürdü. Bir kadını öldüren erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, 14 kadını ev içinde, dokuz kadını ev dışında öldürdü.

Erkekler, 15 kadını ateşli silahla, dört kadını kesici aletle, üç kadını da darp ederek öldürdü. Erkekler bir kadını da yaktı.

Hukuki Süreç

Kadınları öldüren 27 fail erkek vardı. Sekiz fail intihar etti. 16 fail tutuklandı. İki fail kaçtı. Bir fail gözaltına alındı.

Ağustos Ayında Aydınlatılan Cinayet

İzmir’de N.E.T. (41) isimli erkek, annesi Nilüfer Tuzlulu (63) ve beraber yaşadığı Yusuf Yıldırım (78) isimli erkeği evlerinde bıçaklayarak öldürdü. Yapılan soruşturmada erkeğin cinayeti hırsızlık gibi gösterip kadının telefonunu ve cinayet silahını gömerek sakladığı ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınan erkek, tutuklandı. 28 Temmuz’da gerçekleşen olay basına Ağustos ayında yansıdı.

Çocuk Cinayeti

Erkekler, Ağustos’ta en az yedi çocuğu öldürdü. Geçen yıl da aynı ay bu sayı altı idi.

İki çocuğu babası, iki çocuğu akrabası, bir çocuğu eski sevgilisi, bir çocuğu annesinin arkadaşı öldürdü. Bir çocuğu öldüren erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler beş çocuğu ev içinde iki çocuğu ev dışında öldürdü.

Erkekler, dört çocuğu ateşli silahla, iki çocuğu kesici aletle öldürdü. Bir çocuğu da darp ederek öldürdü.

Erkeklerin çocukları öldürdüğü iller

Antalya (1), Aydın (1), Denizli (2), İstanbul (1), Konya (1), Manisa (1).

Erkeklerin öldürdüğü çocukların isimleri

Ali Bulgurcu – Duru 3. – Hatice F. – Hilal Özdemir – Servet K. – Ümit Atar – Yağız S.

Hukuki Süreç

Çocukları öldüren altı fail vardı. İki fail intihar etti. Üç fail tutuklandı. Bir fail aranıyor.

Taciz

Ağustos’ta erkekler en az 27 kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay yedi idi.

Erkekler, altı kadını ev içinde, 12 kadını park, hastane, üniversite, sokak, cadde gibi ev dışı alanlarda taciz etti. Erkeklerin dokuz kadını nerede taciz ettiği bilgisi basına yansımadı.

En az 12 kadını oyuncu/kurgucu/komedyen, bir kadını akademisyen, bir kadını doktor, altı kadını kocası, sevgilisi, iki kadını da komşusu erkekler taciz etti. En az beş kadını taciz eden beş erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller

Ankara (1), Aydın (2), Bursa (2), Erzincan (1), Muğla (1), Urfa (2), İstanbul (18)

Hukuki Süreç

Kadınları taciz eden 18 fail erkek vardı. Sadece bir fail tutuklandı. Bir fail görevinden uzaklaştırıldı. Dört fail gözaltına alındı. Bir fail adli kontrolle serbest bırakıldı. 11 failin süreci “yasal işlem başlatıldı/soruşturma başlatıldı” diye yansıdı.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Ağustos’ta en az 13 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti. Geçen yıl aynı ayda bu sayı 12 idi.

İki çocuğu babası, bir çocuğu uzman çavuş, bir çocuğu teslim edildiği rehabilitasyon müdürü, bir çocuğu da komşusu istismar etti. Sekiz çocuğu istismar eden kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller

Elazığ (1), Erzurum (1), İstanbul (2), Maraş (1), Şırnak (1), Zonguldak (2)

Hukuki Süreç

Çocukları istismar eden 15 fail vardı. Sadece dört fail tutuklandı. Altı fail gözaltına alındı. İki fail kaçtı. Üç failin de hukuki süreci basına yansımadı.

Cinsel Saldırı/Tecavüz

Ağustos’ta erkekle üç kadına tecavüz etti.

Bir kadına kocası, bir kadına emekli imam, bir kadına da akrabası tecavüz etti.

Erkekler üç kadına da ev içinde tecavüz etti.

Erkeklerin kadınlara tecavüz ettiği iller

Uşak (1), Kastamonu (1), Çorum (1).

Hukuki Süreç

Üç fail vardı. İki fail tutuklandı. Bir failin hukuki süreci basına yansımadı.

Şiddet / Yaralama

Erkekler, Ağustos’ta en az 76 kadını yaraladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 63 idi.

En az sekiz kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

En az 51 kadını kocası, eksi kocası, nişanlısı gibi partnerleri, dört kadını akrabası, iki kadını komşusu, bir kadını birlikte iş yaptığı erek, bir kadını taksici, iki kadını siyasetçi yaraladı. En az 15 kadını yaralayan erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, en az 12 kadını “barışmak istemediği, ayrılmak istediği” için yaraladı. Erkeklerin 64 kadını yaralama “bahanesi” basına yansımadı.

Erkekler, 20 kadını ev içinde, 50 kadını ev dışında yaraladı. Erkeklerin altı kadını nerede yaraladığı bilgisi basına yansımadı.

Erkekler 66 kadını darp ederek, altı kadını ateşli silahla, dört kadını kesici aletle yaraladı.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller

Adana (3), Adıyaman (1), Aksaray (2), Ankara (2), Antep (2), Aydın (1), Bursa (3), Denizli (1), Diyarbakır (1), Edirne (29), Eskişehir (1), Hatay (1), Isparta (2), Karaman (1), Kastamonu (1), Kayseri (1), Kocaeli (1), Manisa (1), Muğla (2), Ordu (1), Sakarya (1), Samsun (2), Tokat (1), Urfa (1), Yalova (1), İstanbul (11), İzmir (2)

Hukuki Süreç

Kadınlara şiddet uygulayan en az 76 fail vardı. Bir faile elektronik kelepçe takıldı. En az 9 fail gözaltına alındı. Üç fail kaçtı. Üç fail tutuklandı. En az 54 fail hakkında yasal işlem başlatıldı. Altı failin hukuki süreci basına yansımadı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Ağustos’ta erkekler, en az 33 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 36 idi. Seks işçiliğine zorlananlar arasında çocuklar da vardı.

Kadınların seks işçiliğine zorlandığı iller

İstanbul (1), Iğdır (32)

Hukuki Süreç

Kadınları seks işçiliğine zorlayan sekiz fail vardı. Bir fail kaçtı, yedi fail tutuklandı.

Açıklama

bianet'in erkek şiddeti çetelesinde basına yansıyan ve sadece erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlara yer veriyoruz.

Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve cinayetleri çeteleye almıyoruz.

Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz.

Sene sonunda, çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye ekliyoruz.

Masumiyet karinesi gereği resmi olarak evli çiftlerde kadının ve erkeğin soyadını kısaltarak yazıyoruz.

İntihar ve intihara teşebbüs vakalarını sadece kadın geçmişinde şiddet/sistematik şiddete maruz kaldıysa çeteleye dâhil ediyoruz. Bu intihar vakalarına ayrı bir kategoride yer veriyoruz ve başlığa taşıdığımız sayıya dâhil etmiyoruz.

Ayrıca kadının doğrudan hedef olmadığı toplu cinayet haberlerini de, eğer tartışmaya sebep olan konu toplumsal cinsiyet temelli değilse çeteleye dâhil etmiyoruz.

Çetelelerde yer alan meslek grupları, sadece şiddet olayının meslekle bağlantılı olduğu durumları kapsıyor.

Örneğin, "Kadını, evinde, profesyonel asker olan kocası ateşli silahla öldürdü" gibi.

Erkeklerin, çocuklara uyguladığı şiddeti de şiddetin boyutlarının görünür olması açısından çeteleye ekliyoruz.

(EMK)

erkek şiddeti kadın Erkek Şiddeti Çetelesi Erkekler Ağustos'ta kaç kadını öldürdü kadın cinayetleri
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected]
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

