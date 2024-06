Zarokên xwe teşwîqî fêrbûnê bikin

Di van demên dawî de meyleke metirsîdar heye ku ciwan ji perwerdeyê dûr dikevin. Dibe ku gelek sedemên vê meylê hebin. Dûrketina ciwanan ji perwerdehiyê ji bo tevahiya civakê windahiyek e. Ji bo çareserkirina vê pirsgirêkê pêwîste hemû alî (dewlet, malbat, perwerdekar û saziyên sivîl) bi hev re tevbigerin. Ji bo siberojê dikare hêvî û baweriya ciwanan bê dayîn. Pêdivî ye ku ew piştrast bin ku ew dikarin serketî bin û piştgirî bikin da ku bigihîjin armancên xwe. Di perwerdehiyê de di teşwîqkirina ciwanan de roleke malbatê pir girîng e. Piştgiriya malbatê ji bo ciwan di perwerdehiyê de serkeftî bin pir girîng e.

Malbat di perwerdekirina ciwanan de xwedî rolek girîng e. Malbat perwerdekarê ciwan ê yekem û herî girîng e û bandorek mezin li ser helwesta wî ya perwerdehiyê dike. Gelek tişt hene ku malbat dikare li ser vê yekê bike.

Çi dibe bila bibe, divê malbat nîşan bide ku ew qîmetê dide perwerdehiyê û fêrbûn pêvajoyek jiyanî ye. Divê dê û bav eleqe nîşanî hînbûna zarokên xwe bidin û piştgirî bidin wan.

Wezîfeya dê û bav ew e ku hewcedariyên fizîkî û hestyarî yên zarok peyda bike, piştgirî bide pêşveçûna wî û wan ji jiyanê re amade bike. Gelek erkên dê û bavan hene û dibe ku ev erk li gor temen, hewcedarî û rewşa zarokan biguhere.

Dê û bavitî ne tenê mezinkirina zarokekî ye, di heman demê de mezinkirina zarokên serkeftî ye. Dema ku zarok ji hêla fîzyolojîkî ve mezin dibe, mezinkirina zarok hewceyê hestyarî, derûnî û psîkomotorî ye (Pêşveçûna derûnî ev e ku guhertinên di avahiya laşî de paralel in û bi pêşkeftina pergala nerva navendî re hevaheng in).

Hevkariya Dibistan- dê û bav yek ji wan faktorên girîng e ku serkeftina xwendekar zêde dike. dê û bav di peydakirina jîngehek dibistanek ewle û birêkûpêk de xwedî rolek mezin in. Armanca sereke ya beşdariya dê û bavan piştgirîkirina mamosteyên ku xebatên perwerdehiyê yên dibistanê birêve dibin, beşdarî xwendina di astên cihêreng de li gorî pîşe û jêhatîbûna xwe, beşdarî pêvajoya perwerdehiya xwendekaran bi danîna têkiliyên nêzîk di navbera dibistan û mal.

Li vir e ku dê û bav divê çi bikin dema ku hezkirina fêrbûnê xurt bikin:

Fêrbûna xweş bikin. Fêrbûn ne neçar û dijwar be. Dê û bav dikarin cûrbecûr çalakî û lîstikan bikar bînin da ku fêrbûna zarokên xwe xweş bikin. Mînakî, xwendina bi zarokan re, çareserkirina puzzleyan, lîstina lîstikan an jî çûna di xwezayê de rêyên xweş in ku fêrbûnê xweş bikin.

Bibin mînak. Zarok dê û bavên xwe teqlîd dikin. Hergê dê û bav dixwazin hizkirina hînbûnê nava zarên xweda bidine kifşê, gerekê ew bi xwe hazir bin ku hîn bin. Dema ku zarok dê û bavên xwe bibînin ku pirtûkek dixwînin, rojname dixwînin an jî li televîzyonê li bernameyên perwerdehiyê temaşe dikin, ew ê girîngiya fêrbûnê nîşanî wan bide. Dema ku hûn wextê xwe bi têlefonê dileyzin, li bendê nebin ku zarokê we bi bandor bixwîne.

Piştgiriya berjewendiyên zarokên xwe bikin. Her zarok xwedî berjewendiyên cuda ne. Dê û bav gerekê piştgirîya berjewendîyên zarên xwe bikin û firsetê bidin wan, ku derheqa wan hê zêde hîn bin. Mînakî, heke zarokê we bi matematîkê re eleqedar e, hûn dikarin lîstik û çalakiyên têkildarî matematîkê pêşkêş bikin.

Bi sebir bin. Zarok nikarin her tiştî di cih de hîn bibin. Divê dê û bav di pêvajoya hînbûna zarokê xwe de bi sebir bin. Zarok dê xeletiyan bikin û carinan aciz bibin. Divê dê û bav di van rewşan de piştgirî û cesaretê bidin zarokên xwe.

Bi şopandina van pêşniyaran, dê û bav dikarin hezkirina hînbûnê di zarokên xwe de çêbikin. Bi nihêrandina şîretên jorîn, dê-bav dikarin zarên xwe teşwîq bikin û alî wan bikin ku ji bo pêşerojê çêtir hazir bin.

Çavkanî: Nivîsên Empatîk, Özdemir, Arslan, Weşanên Sınırsız, 2024