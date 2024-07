Zarokên xwe li dijî îstîsmarê ji yên herî nêzîkî xwe jî biparêzin

Îstîsmara zarokan sûcekî ku nayê qebûlkirin e ku bi awayê fizîkî, hestyarî, zayendî yan jî îhmalkirina zarokan pêk tê. Ev sûc dikare zirareke mayînde bide pêşveçûn û tenduristiya derûnî ya zarok.

Hay ji derdora xwe hebin

Destdirêjker pir caran ew kes in ku zarok wan nas dike û pê bawer e. Dibe ku ev kes endamên malbatê, xizmên nêzîk, heval an jî lênihêrker bin. Ji ber vê yekê, hûn hewce ne ku di parastina zarokan de, tevî yên herî nêzê xwe jî, baldar bin. Li vir çend xalên girîng hene ku di vî warî de têne hesibandin:

Zarokê xwe li ser sînorên di derbarê destdana laşê wî an wê de hîn bikin. Ji wî re rave bike ku tu kes bêyî destûr nikare destê xwe li cihên taybet yên laşê wî bide. Bînin bîra xwe, hînkirina sînorên zarokê xwe li dora destdana laşê wî an wê yek ji wan tiştên herî girîng e ku hûn dikarin bikin da ku wî an wê biparêzin û ji wî re bibin alîkar ku mezin bibe kesek tendurist.

Bi zarokê xwe re bi rêkûpêk bipeyivin û bihêlin ku ew hestên xwe bêje. Bi vî rengî, hûn dikarin berê rewşên destdirêjiyê nas bikin û tedbîran bigirin.

Li mirovên li dora zarokê xwe hişyar bin. Hişyar be ji tevgerên bi guman an jî kesên ku zarokê we pê re nerehet e. Li vir çend rewş hene ku divê hûn bala xwe bidin wan:

Ger zarokê we bixwaze pir wext bi mezinek an hevsalek taybetî re derbas bike an ji wan dûr bikeve, heke mezinek zêde bala xwe bide zarokê we an diyariyên taybetî bide, heke zarokê we ji hêla hestyarî an fizîkî ve aciz xuya dike, heke zarokê we pirsgirêkên xewê hebe an nexweşiyên xwarinê, heke zarokê we peyvên zayendî yên eşkere bikar bîne an negunca be tevli tevgera cinsî dibe, di laşê zarokê we de birînên ne diyar hebin, dibe ku zarokê we bibe qurbana destdirêjiyê.

Ger gumanên we li ser kesek li dora zarokê we hebin:

Bi zarokê xwe re bipeyivin û jê bipirsin ka çi bûye.

Zarokê bi mezinekî pêbawer an jî bi pisporek re bişêwirînin.

Ger hewce bike rayedaran agahdar bikin.

Bînin bîra xwe, berpirsiyariya we ye ku hûn ewlehiya zarokê xwe biparêzin. Ger gumanên we hebin, dudilî nebin ku bêdeng bimînin û gavên pêwîst bavêjin.

Hişyariya zarok û malbata xwe di derbarê îstismara zarokan de bilind bikin. Li dibistanê an navendên civakê beşdarî bernameyên perwerdehiyê yên li ser vê mijarê bibin.

Ger gumanbariya îstismara zarokan hebe, alîkariyê ji pisporan bigrin. Bi polîs, xizmetên civakî an ajansên parastina zarokan re têkilî deynin.

Pêşîlêgirtina destdirêjiya zarokan û parastina zarokan erka her endamekî civakê ye. Pêdivî ye ku her dêûbav di derbarê ewlehiya zarokê xwe de çalak be û, ger hewce be, bi xizmên xwe yên herî nêzîk re jî hişyar be. Bînin bîra xwe ku mezinbûna bi tenduristî û ewle ya zarokên me mafê herî bingehîn e ku ew heq dikin.

Di encamê de, têkoşîna li dijî îstîsmara zarokan pêdivî bi hişmendî û baldarî heye. Yek ji erkên me yên herî girîng ew e ku em ewlehiya zarokên xwe dabîn bikin û bi girtina tedbîrên pêwîst ji bo parastina wan piştgirî bikin da ku zarokatîyek xweş derbas bikin.