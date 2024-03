Zarokên Kolanên me

Têkiliyên di navbera endamên malbatê û hawîrdora malbatê de cîhên ku ferdê ku di warê psîkososyal de pêşkeftî tê de herî zêde têkil dike. Ev têkilî dihêle ku ferd ji xwe bawer bike, ji xwe û ji ferdên din hez bike, nasnameyê bi dest bixe, kesayetiyê pêş bixe, jêhatiyên civakî pêş bixe û xwe bi civakê re biguncîne.

Ger malbat erkên xwe yên bingehîn li hember ferd û civakê pêk neyne, pêwîstiyên bingehîn ên ku me weke pêwîstiyên bingehîn ên ferd diyar kirine, nayên bicihanîn. Zarokê ku hewcedariyên wî yên bingehîn ji aliyê malbatê ve nayê peydakirin, ji ber ku nikare pêşkeftina xwe ya psîkososyal nas bike, dibe ku pirsgirêkên civakî bijî.

Îro yek ji pirsgirêkên sereke yên civaka me, zarokên ku li kolanan dijîn (zarokên kolanan), zarokên bi tenik û zarokên bi kêzikan, bi taybetî ji têkçûn an nekarîna malbatê di pêkanîna erkên xwe yên bingehîn de derdikeve.

Malbat zarokê xwe dişîne ser kolanê ji ber ku ew di rewşeke wiha de ne ku nikarin pêdiviyên xwarinê yên zarokê bi cih bînin. Zarokên ku destmalan difroşin, kaxiz berhev dikin, simitan difiroşin, pêlavan dibiriqînin, camên wesayîtan paqij dikin, li kolanan parsekiyê dikin, ji ber ku pir dixwazin û jê hez dikin van karan nakin. Ji aliyê malbatên xwe ve ji bo ku ji bo pêdiviyên xwe yên bingehîn ên xwarinê, nan, pere qezenc bikin ji aliyê malbatên xwe ve têne şandina kolanan. Helbet tu sedem nikare bibe sebebê ku zarok li kolanê bixebite. Heger malbet îmkanên dabînkirina hewcedariyên xwe yên sereke yên xwarinê hebûya, heger haya wan ji xetereyên ku li kolanê li benda zarokê wan e, bi hêsanî zarokê xwe neşandin kolanan.

Di çareseriya vê pirsgirêkê de divê saziyên dewletê yekem berpirsyariya vê pirsgirêkê bigirin ser milê xwe. Ger dewlet zarokên ku li kolanan dixebitin an jî dijîn wekî pirsgirêkek ji bo dewletbûna civakbûnê wek pirsgirêk dibîne, ger dixwaze vê pirsgirêkê ji holê rake, berî her tiştî divê bi malbatên van zarokan re têkilî daynin, lêkolînên pêwîst bên kirin. Ji aliyê pisporan (Civaknas, Kedkarên Civakî, Psîkolog û hwd.) ve çavkaniya pirsgirêkê bê diyarkirin û li gorî encamê, malbat derfetên pêwîst peyda bikin an jî saziyên dewletê derfetên jiyana normal bidin zarok.

Li gorî lêkolînên zanistî, çavkaniya herî girîng a pirsgirêkê nebûna pêwendiya asayî ya di navbera endamên malbatê de an jî malbatê anomîk e (Anomîk: navê bêbandorkirina normên civakê ye. Peyva ku rewşa hilweşînê nîşan dide, tevlihevî an nakokî.. Di nivîsên yewnanî de bi wateya bêqanûnî tê bikaranîn.). Heger di navbera endamên malbatê de têkiliyeke normal ya malbatê çênebe, heke zarok nekare pêşveçûna xwe ya psîkososyal di nav malbatê de biqedîne, ger nekare hezkirina ku jê re lazim e werbigire, ew ê hewl bide ku van hewcedariyên li derveyî malbatê bi cih bîne.

Zarok dikare bi nezanî vê têkiliyê li derveyî malbatê (li kolanê) di nav komên anormal ên ku jê re klîk têne gotin pêk bîne (Klîk: komek kesên ku di nav civatekê de komeke cihê ava dikin û pir caran bi helwestek neyînî têne cem hev). Bi rêya van koman dibe ku ew bibe narkotîk, qaçaxçî û ji hemûyan xerabtir bibe qurbanê îstîsmara zayendî. Îro piraniya zarokên ku li kolanan dixebitin an jî dijîn vê rewşê dijîn. Ev zarok bi giştî dikevin nav komên bi navê komên çete (civakên ku ji bo çalakiyên neqanûnî an tevli tevgerên tundûtûjiyê li hev kirine) û li gorî ku van koman dixwazin di nav tevgerên neyînî de têne kişandin.

Hejmara zarokên ku li kolanan dijîn an jî dixebitin zêde dibe. Her ku jimar zêde dibe, hewldanên ji bo ji nû ve entegrekirina van zarokan di nava civakê de jî têrê nake. Ji ber ku hewldan têrê nake, hejmara zarokên ku li kolanan di nav sûcan de têne derxistin zêde dibe. Zarok çi dike bila bike, zarokê sûcdar tune. Ji bo van zarokan gelek tişt hene ku em dikarin bikin. Em ji bîr nekin ku ev zarok zarokên me ne. Beriya her tiştî divê her kes xwe berpirsyar bibîne. Di vê wateyê de divê armanca sereke bidestxistina wan be, derdorên ku bibin kesên sûdmend ji civakê re bên çêkirin û çi pêwîst be bêyî ku bi ti şert û mercan ve neyê girêdayî bê kirin.

"Zarokên kolanan ne tenê zarokên li kolanan dijîn, di heman demê de zarokên hewcedarê hezkirin û baldariyê ne."

(AO/AY)