ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
bianet
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 29 Haziran 2024 00:00
 ~ Son Güncelleme: 29 Haziran 2024 00:00
2 dk Okuma

Yürüyorum

Gezi’yi kriminalize edenleri ve geldiğimiz noktayı. Osman Kavala’yı, Mine Özerden’i, Çiğdem Materi’i, Tayfun Kahraman’ı, Can Atalay’ı. Ve adaletsizliğin baskısını hissederek. Yürüyorum.

Nilgün Öztunalı
Nilgün Öztunalı

Nilgün Öztunalı
Görseli Büyüt
Yürüyorum
Fotoğraf: Evrim Kepenek / bianet

*Görsel betimleme: Fotoğraf, ormanlık bir alanda çekilmiş bir yol görüntüsü var. Yol, geniş yapraklı ağaçlarla ve yoğun bitki örtüsüyle çevrili. Yürüyüş yolu gibi görünen bu yol, ileride açık bir alana çıkıyor. 

Yürüyorum.

Ne zaman!

Toplumsal yaşam olayları vicdanıma/mıza bastığında! Kendimi hiç iyi hissetmediğimde.

Vicdanıma basan ne, neden iyi değilim?

Şöyle:

Diyarbakır’da yangın çıkıyor. İnsanlar ellerinden geleni yaparken hayatını kaybediyor. Kayıp sadece insan yaşamı olmuyor. Hepimizi besleyen tarım alanları, hayvanları kaybediyoruz. Ve yapabildiğimiz yangın anızdan mı yoksa fi tarihinden kalan elektrik direkleri mi neden oldu, bunu tartışmak oluyor. Odak sorun hep olduğu gibi kayıyor.

Sonra alanın uzağında olan bizler yangın üçgeni kavramını öğrenmek durumunda kalıyoruz. Koruma önlemlerinin alınmamış olması, sıçrama, bilgisizlik, ihmal vs.. öğrenmeye başlıyoruz.

Sonuç ne: Gözleri kan çanağı olmuş bir genç arkadaşımızın görüntüsü ile yeterince canlı kalan hayvanların kesilmesi bunu özetliyor.  Alanın içinde yaşayanlar ile nasıl vicdani bağ kuracağımızı da bilemeden hep okuyoruz bu haberleri. 6 Şubat depremlerinde yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar da olduğu gibi.

Ne yazık! Hepimiz kaybettik. Kaç insan, kaç hayvan, kaç bitki biricik hayatını yitirdi. Biz de yitirdik.

Yürüyorum.

Ne zaman!

Komşum adalarda kültürel yaşamı hiç sayan belediye kararları karşısında olan biten takip ettiğimde.

Ada sakini bir söz söylüyor, bu böyle olmaz. Şöyle olmalı diye. Dinleyen muhatabı kaçak göçek yorum yapıyor. Çok yazık.

Yürüyorum.

Ne zaman!

Vera’nın tutuklu babasına gönderdiği “babalar günü” mektubunu okuyunca, Vera’nın o küçük bedeni ile babasını ziyaret ettiği alanda çekilmiş mini mini fotoğrafına uzun uzun bakınca.

Yürüyorum.

Ne zaman!

HÜDA-PAR’ın, Diyarbakır'da tekbir getirerek yaptığı baskında. Sonrasında bunu meşru imiş gibi gösteren açıklamasını okuduğumda. Birlikte neden yaşayamadığımız üzerine kafa yorarak.

Yürüyorum.

Ne zaman!

Selahattin Demirtaş ile Yiğit Bener’in hiç buluşmadan birlikte hazırladıkları “Arafta Düet” adlı eserin Temmuz’da okurlarla buluşacağı haberini okuduğumda.

Düşünüyorum; belki merhem olur, yeni bir söz öğreniriz diye.

Yürüyorum.

Ne zaman!

Hüda Kaya davası haberlerini okuduğumda. Neden cezaevine konuldu diye düşünerek.

Pınar Selek davası nasıl ve neden bu kadar sürebildi diye düşünerek. Aklım tutuluyor.

Yürüyorum.

Ne zaman!

Gezi’yi kriminalize edenleri ve geldiğimiz noktayı. Osman Kavala’yı, Mine Özerden’i, Çiğdem Materi’i, Tayfun Kahraman’ı, Can Atalay’ı. Ve adaletsizliğin baskısını hissederek.

Yürüyorum.

Ne zaman!

2 Haziran’da Küçükçekmece’de çöken bina haberini okuduğumda. Sanki öylesine gibi.

Böyle, böyle yürüyorum. Vicdanım kan kusuyor. Bir karganın, bir kirpinin, bir denizanasının kendini yaşıyor olmasına takılarak.

Üzüntümü, öfkemi, çaresizliğimi hissederek. Dayanışan herkese hayranlık duyarak. 

(NÖ/EMK) 

GEZİ DAVASI çiğdem mater Osman Kavala diyarbakır başsavcılığı orman yangınları orman yangınları 2024
Nilgün Öztunalı
Nilgün Öztunalı
tüm yazıları
Son on beş yıldır sivil toplum kuruluşlarında, mikro örgütlenme yapıları ve kapasiteleri üzerine deneyim edindi. Çocuk, aile ve kadın başta olmak üzere yerel ve yerinden...

Son on beş yıldır sivil toplum kuruluşlarında, mikro örgütlenme yapıları ve kapasiteleri üzerine deneyim edindi. Çocuk, aile ve kadın başta olmak üzere yerel ve yerinden üretim süreçleri, yerel katılım odaklı çeşitli projelerin çeşitli aşamalarında; kolaylaştırıcı olarak rol ve sorumluluk almıştır.  Yerel ve evrensel kaynakların kullanılması, ihtiyaca uygun çözüm pratiklerinin açığa çıkarılması, motivasyonu ve verimliliği arttırıcı uygulamalar, insan kaynağını planlama ve yönetme, gönüllü kaynakların oluşturulması ve yürütülmesi, kurum kimliği ve kültürünün metin tasarımı, kurum içi ve dışı iletişim planları, kampanyalar üretimi ve yönetimi pratiklerine sahiptir. Herkes için temel eşitlik haklarına bağlı farklılıklar içeren çözümlemelerin olduğunu kabul eder ve öncelikle toplulukların ihtiyaçlarını öne alan düşünce yapısının çıkaracağı üretkenliği önemser.  Çalışmalarında eğilim ve ilgi alanını çocukların büyüme süreçlerinin niteliğini arttırmaya ve kadınların örgütlü toplumsal katılımına yönelik hedeflerine katkı üzerine emek dokumaya odaklamıştır.

Devamını Göster
diğer yazıları
Bayram günlerinde derin bir özlem: Mine Özerden’e Açık Mektup
12 Nisan 2024
Bayram günlerinde derin bir özlem: Mine Özerden’e Açık Mektup
Kolsuz budaksız kalmak
16 Eylül 2023
Kolsuz budaksız kalmak
Çalışma yaşamı, “yaka adları” ile örülüyor
29 Temmuz 2023
Çalışma yaşamı, “yaka adları” ile örülüyor
ATEŞ, SU, TOPRAK, HAVA
Depo İstanbul'da etkili bir sergi üzerine: Dağdaki Keçi, Gökteki Ay, Sudaki Balık
16 Temmuz 2023
Depo İstanbul'da etkili bir sergi üzerine: Dağdaki Keçi, Gökteki Ay, Sudaki Balık
Beşeri sermaye olarak “insan” ve “Gesi Bağları” ile ilişkilenerek...
1 Temmuz 2023
Beşeri sermaye olarak “insan” ve “Gesi Bağları” ile ilişkilenerek...
Sayfa Başına Git