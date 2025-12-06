ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
bianet
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
ANALİZ
Yayın Tarihi: 6 Aralık 2025 00:00
 ~ Son Güncelleme: 6 Aralık 2025 00:00
3 dk Okuma

Yüceltme, özneler ve sağlamcılık

Oysa belki o kahraman olmak değil, çocuğunun herkesle eşit koşullarda yaşayabildiği bir hayatta kendine vakit ayırmak istiyordur.

Burak Sarı

Burak Sarı

Burak Sarı

Görseli Büyüt
Yüceltme, özneler ve sağlamcılık
Fotoğraf: Vitor Shalom / flickr.com

Bize zorlukları kutsamayı kim öğretti? Ben niye azimli olmak zorundayım? Zorluklara rağmen bir şeyleri başarmak kutsanası bir şey mi? Yoksa çaktırmadan birileri azim ve kahramanlık hikayeleriyle sorumluluğu üzerinden mi atıyor? Sorular birikiyor zihnimde. Oysa bunlar soru olarak bile zihnimde yer almamalı, çoktan aşılmış olmalı diyorum. Sanırım gerçek kahramanlık bu soruları ortadan kaldıracak koşulları toplum olarak yaratmamız olacak. Zaten kahramanlıklar da bireysel değildir.

Biz gelelim sorulara. “Mucizeler yaratmak, kahraman olmak” falan o kadar iyi bir şey olsaydı bize bırakırlar mıydı? Hiç sanmıyorum. Bu hafta bu soru işaretleri zihnimde onlarca çelişkiyi tetikledi.

Herkesin yapabildiği şeyleri yapabilmek için iki kat çaba sarf etmek zorunda kalıyorsam niye başkaları benim ekstradan harcadığım emeği kutsallaştırarak kendine bir “duyarlılık” nedeni yaratıyor ki? Biz engellerin kalkması için hiçbir şey yapmayanların vicdan rahatlatma aracı mıyız?

Senelerce yalnızlaştırılan, bazen gizli bakışlara saklanan suçlamalarla yargılanan, hayatı sürekli zorlaştırılan engelli anneleri kahraman mı? Hayır değil. İnsanları hiç istemedikleri halde yapay engellerle yüz yüze bırakıp o zorluğu aşma çabasına da “azim ve kahramanlık” deniyorsa ben orada bir hinlik sezerim. Çünkü azmimle örnek olmak gibi hatta örnek olmak gibi bir derdim yok. Kimse adına konuşamam ama engelli ailelerinin de böyle bir derdi olduğunu düşünmüyorum.

Çocukları okul kapılarından çevrilmese, yıllarca en temel eğitim hakkı için mücadele etmek zorunda kalmasalar, kimse hayalleri için ekstra çözümler üretmek zorunda kalmasa, ön yargıların oluşturduğu duvarları zorlamak zorunda kalmasa engellilerin kahraman falan da olmalarına gerek kalmayacak.

Demek ki bu işte bir yanlışlık var. Kahramanlık ve azme gerek oluyorsa, birileri sorumluluğunu yerine getirmiyor demektir. Çünkü hiçbirimiz atomu parçalamıyoruz. Bizim için eşitsiz kılınan bir hayatı eşit koşullarda yaşamak için emek veriyoruz. Yani sistem ya da toplum bizim için kahramanlık hikayeleri yazmak yerine çözümü hiç zor olmayan bir şey yapıp yapay engelleri ortadan kaldırsa azme de kahramanlığa da gerek kalmayacak. Yani bu azim ve kahramanlık söylemleri sorumluluğu üzerinden atma gibi de okunabilir.

Bu azim ve kahramanlık hikayelerinin başka bir olumsuz sonucu da özneler için yapay kariyer olanakları oluşturması, şu ya da bu şekilde mücadelede öne çıkan bazı ailelerin öznelere yabancılaşması, özellikle annelerin sarf ettiği ev içi emeği maskelemesi ve en önemlisi de çözümsüzlüğü kronikleştirmesi.

Birer cümleyle açmaya çalışayım. Engellilere yapay kariyer yaratıyor. Buna aslında kariyer yerine görünürlük demek daha doğru olabilir. Herkesin yaptığı sıradan bir işi engelli birisi yapınca onu aşırı yüceltmek. Bu hem gerçekten başarılı işler yapan engellilerin çabasını silikleştiriyor, engellilerin neyi yapıp yapamayacağı konusundaki sınırı altlara çekiyor, ön yargıları besliyor…

Öznelere yabancılaşma da aslında kimsenin üzerine konuşmadığı, belki dokunmak istemediği bir durum. Sosyal medya da örneklerine rastlayabiliyorum. Özellikle bazı deneyimli ailelerin özneleri de aşan bir yerde durması hatta öznelerle bu konuda tartışma yürütmesi gibi örnekler yaşanabiliyor.

Ev içi emeği maskelemesini anlatmaya bile gerek yok aslında. Genellikle annelere çok aşırı sorumluluk yüklenir. Bunun tek ödülü de yapay kahramanlaştırma olur. Oysa belki o kahraman olmak değil, çocuğunun herkesle eşit koşullarda yaşayabildiği bir hayatta kendine vakit ayırmak istiyordur.

Nihayetinde bu durum çözümün önünü tıkayan, sağlamcı ve eşitsizliği derinleştiren bir rol oynuyor. Bilincimiz sağlamcılık koşullarında şekillendiği için bu çelişkileri derinlemesine yaşıyoruz. Öznelerin, ailelerin ve tüm toplumun anti sağlamcı bir bilinçle hareket etmesi ve güçlü temellerde, ne istediğini bilen bir engelli hareketinin oluşması kritik noktada duruyor. Bunun için de ümitsiz değilim. Bu 3 Aralık’ta klasik engelli haberciliğinin dışında haberler yapan gazeteciler oldu. Toplumda aslında söylediklerimiz bir şekilde yankısını buluyor. Ümitsizliğe kapılmadan yürümek tek çözüm sanırım.

(BS/HA)

Haber Yeri
İstanbul
sağlamcılık
Burak Sarı
Burak Sarı
tüm yazıları
Engelsiz Erişim Derneği’nin kurucu üyeleri arasında yer alıyor. EEEH Dergi’de (Eşit Erişilebilir Engelsiz Hayat) yazar ve editör olarak görev yapıyor. Çeşitli gazete ve dergilerde özellikle...

Engelsiz Erişim Derneği’nin kurucu üyeleri arasında yer alıyor. EEEH Dergi’de (Eşit Erişilebilir Engelsiz Hayat) yazar ve editör olarak görev yapıyor. Çeşitli gazete ve dergilerde özellikle engellilik temalı yazılar yazıyor. Sakatlık üzerine teorik ve pratik çalışmalarda yer alıyor. Bir dönem internetten yayın yapan Radyo Engelsiz Erişim’de “Güneşin Sofrası” ve “Çoban Ateşi” programlarını hazırlayıp sundu. Müzik, edebiyat, sanat, bilişim ve toplumsal konularla ilgileniyor. Çeşitli müzik gruplarında bağlama, gitar, flüt vb. enstrümanlar ile yer aldı. Eğitim hayatına, Bilgisayar Programcılığı bölümünde öğrenci olarak devam ediyor. Tembellik hakkını kullanmayı oldukça sevse de kendisini yeni yeni projeler içinde bulması yaşamının alışılagelmiş bir döngüsü olmuştur. 1986 yılında Ankara’da doğdu.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
Bir haksızlıkla yüzleşmeye ne dersiniz?
29 Kasım 2025
Bir haksızlıkla yüzleşmeye ne dersiniz?
İç dökmenin de ötesinde
22 Kasım 2025
İç dökmenin de ötesinde
Hep yanlış yerde konumlanmak
15 Kasım 2025
Hep yanlış yerde konumlanmak
Yok sayılmanın gülünç halleri
8 Kasım 2025
Yok sayılmanın gülünç halleri
Herkes için tasarlanmadıysa, kimse için değildir
1 Kasım 2025
Herkes için tasarlanmadıysa, kimse için değildir
Sayfa Başına Git