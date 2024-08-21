ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 21 Ağustos 2024 00:00
 ~ Son Güncelleme: 21 Ağustos 2024 00:00
2 dk Okuma

"Yol", "yordam" bilmeyen öyküler

Suyunu kendi yaratıp yolunu da kendi bulan öykülerle karşısındakinin kafasını bir hayli kurcalayan “Tüfekle Vurulacak Şeyler”, alışılageldik hikâye formunun dışına çıkarak “zamansız” anlatıları içinde saklıyor.

Burak Soyer

Burak Soyer

Burak Soyer

Görseli Büyüt
"Yol", "yordam" bilmeyen öyküler
*Vuslat Çamkerten (Fotoğraf: edebiyathaber.net)

Vuslat Çamkerten, 1982 yılında İzmit’te doğmuş. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe bölümünde lisans, İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme (MBA) bölümünde de yüksek lisans eğitimini tamamlamış. 2019 yılında ilk romanı “Ona Çok Benziyorum” yayımlanırken, 2021’de “Sonu Gelmiş Bir Ülkede, Bir Draq Queen” adlı öyküsü “art book” olarak basılmış. Yine aynı ayıl “Görenler Olmuştur” isimli öykü kitabı çıkmış. Yazar ve çizer olarak üretmeye devam eden ve çocuklar için felsefe, yetişkinler için de yaratıcı yazarlık atölyeleri yapan Vuslat Çamkerten’in son kitabı “Tüfekle Vurulacak Şeyler”, kısa süre önce İletişim Yayınları etiketiyle okurla buluştu.

Hayatın olağan akışının dışına çıkarak kendi hikâyesini oluşturan öykülerden mürekkep kitap, ilginç karakterleri, ters köşeleri, sade diliyle olmayacak şeyleri olduran olaylar zincirinden halkaları birer birer önümüze seriyor.

Vuslat Çamkerten, sekiz öyküden oluşan “Tüfekle Vurulacak Şeyler”de, başrolü kadınlara veriyor. Sırları, tutkuları, arzuları, takıntıları olan kadınlar, dahil oldukları hikâyelerin içinde kendi hikâyelerini anlatarak esas meselenin kilit oyuncusu pozisyonuna geçiyorlar. Gizemleri, gizli kalmış karanlık taraflarıyla Çamkerten’in taslağı içinde kendilerine birer yön bulup, mevzuyla istedikleri gibi oynayabiliyorlar, onu eğip bükebiliyor, kafalarına estiği şekle sokabiliyorlar. İçlerinde bir yerde, kilit üstüne kilit vurdukları hezeyanları, o kilitleri açıp çıkmak yerine yerle yeksan ederek ya da üçüncü bir kişinin edilgenliğinin etkene dönüşmesinden faydalanarak uçlarda gezindeki yerlerinden, olayın tam ortasına damlayıveriyorlar. Yaralanmalarına sebep olanları hedef tahtasına oturtup atış mesafesine geçerek onları indirecek doğru zamanı kolluyorlar. Bazen de bizzat kendilerine o tahtada yer vererek bu kez kendileriyle hesaplaşıyorlar. Dur durak bilmeyen hevesleri, oynadıkları oyunun seyrini aniden değiştirip farklı bir renge büründürürken, aynı kadınlar sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya devam ederek okuru bir yanılsamanın içine sokuyorlar.

“Tüfekle Vurulacak Şeyler”, bazen muğlak, bazen mutlak, bazen de müphem taraflarıyla ucu açık öykülerin oluşturduğu bir kitap. Vuslat Çamkerten’in birer başlık niyetiyle açılışını yapan çizimleriyle pekişen kurguları ve yine yazarın sağlam görsel tasvirli anlatımıyla okuru da o ânın içinde bir yerlerde konumlandırıyor. Sapa yollardan ana yollara çıkan metinlerde, hangi yolun nereden geçtiği, nereye varacağı, yolda neler olacağı bir muamma halini alıyor ve bu muammayı çözmek de yine okura kalıyor. Suyunu kendi yaratıp yolunu da kendi bulan öykülerle karşısındakinin kafasını bir hayli kurcalayan “Tüfekle Vurulacak Şeyler”, alışılageldik hikâye formunun dışına çıkarak “zamansız” anlatıları içinde saklıyor.

(BS/VC)

Vuslat Çamkerten Tüfekle Vurulacak Şeyler iletişim yayınları kitap tanıtımı
Burak Soyer
Burak Soyer
[email protected] tüm yazıları
Milliyet, Hürriyet, Hürriyet Kitap Sanat, BirGün, BirGün Pazar, BirGün Kitap, Taraf, Cumhuriyet Pazar, T24, Gazete Duvar, sendika.org, solhaber.org'a, siyaset, edebiyat, müzik, sinema, tiyatro yazıları yazdı....

Milliyet, Hürriyet, Hürriyet Kitap Sanat, BirGün, BirGün Pazar, BirGün Kitap, Taraf, Cumhuriyet Pazar, T24, Gazete Duvar, sendika.org, solhaber.org'a, siyaset, edebiyat, müzik, sinema, tiyatro yazıları yazdı. Halen Gazete Pencere ve OT dergisine kültür sanat, Edebiyathaber.net, K24, Oggito, Ne Okuyorum? internet sitelerine edebiyat yazıları yazıyor. Doğan Kitap etiketiyle yayınlanmış Zıvana ve Buji isimli iki romanı, bir kısa film senaryosu var.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
Ay Işığıyla Yıkanan Kadınlar: Bir yüzleşme hikayesi
17 Ağustos 2024
Ay Işığıyla Yıkanan Kadınlar: Bir yüzleşme hikayesi
“Benim için esas olan, sonsuzca hissedebilmek…”
14 Ağustos 2024
“Benim için esas olan, sonsuzca hissedebilmek…”
“Dora Bruder”, “Dora Bruder”, neredesin, neredesin?
10 Ağustos 2024
“Dora Bruder”, “Dora Bruder”, neredesin, neredesin?
'Güneş’in kökleri'nden masallar
7 Ağustos 2024
'Güneş’in kökleri'nden masallar
Nerde benim ‘kufi’li kafam!
3 Ağustos 2024
Nerde benim ‘kufi’li kafam!
Sayfa Başına Git