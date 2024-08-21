"Yol", "yordam" bilmeyen öyküler

Vuslat Çamkerten, 1982 yılında İzmit’te doğmuş. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe bölümünde lisans, İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme (MBA) bölümünde de yüksek lisans eğitimini tamamlamış. 2019 yılında ilk romanı “Ona Çok Benziyorum” yayımlanırken, 2021’de “Sonu Gelmiş Bir Ülkede, Bir Draq Queen” adlı öyküsü “art book” olarak basılmış. Yine aynı ayıl “Görenler Olmuştur” isimli öykü kitabı çıkmış. Yazar ve çizer olarak üretmeye devam eden ve çocuklar için felsefe, yetişkinler için de yaratıcı yazarlık atölyeleri yapan Vuslat Çamkerten’in son kitabı “Tüfekle Vurulacak Şeyler”, kısa süre önce İletişim Yayınları etiketiyle okurla buluştu.

Hayatın olağan akışının dışına çıkarak kendi hikâyesini oluşturan öykülerden mürekkep kitap, ilginç karakterleri, ters köşeleri, sade diliyle olmayacak şeyleri olduran olaylar zincirinden halkaları birer birer önümüze seriyor.

Vuslat Çamkerten, sekiz öyküden oluşan “Tüfekle Vurulacak Şeyler”de, başrolü kadınlara veriyor. Sırları, tutkuları, arzuları, takıntıları olan kadınlar, dahil oldukları hikâyelerin içinde kendi hikâyelerini anlatarak esas meselenin kilit oyuncusu pozisyonuna geçiyorlar. Gizemleri, gizli kalmış karanlık taraflarıyla Çamkerten’in taslağı içinde kendilerine birer yön bulup, mevzuyla istedikleri gibi oynayabiliyorlar, onu eğip bükebiliyor, kafalarına estiği şekle sokabiliyorlar. İçlerinde bir yerde, kilit üstüne kilit vurdukları hezeyanları, o kilitleri açıp çıkmak yerine yerle yeksan ederek ya da üçüncü bir kişinin edilgenliğinin etkene dönüşmesinden faydalanarak uçlarda gezindeki yerlerinden, olayın tam ortasına damlayıveriyorlar. Yaralanmalarına sebep olanları hedef tahtasına oturtup atış mesafesine geçerek onları indirecek doğru zamanı kolluyorlar. Bazen de bizzat kendilerine o tahtada yer vererek bu kez kendileriyle hesaplaşıyorlar. Dur durak bilmeyen hevesleri, oynadıkları oyunun seyrini aniden değiştirip farklı bir renge büründürürken, aynı kadınlar sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya devam ederek okuru bir yanılsamanın içine sokuyorlar.

“Tüfekle Vurulacak Şeyler”, bazen muğlak, bazen mutlak, bazen de müphem taraflarıyla ucu açık öykülerin oluşturduğu bir kitap. Vuslat Çamkerten’in birer başlık niyetiyle açılışını yapan çizimleriyle pekişen kurguları ve yine yazarın sağlam görsel tasvirli anlatımıyla okuru da o ânın içinde bir yerlerde konumlandırıyor. Sapa yollardan ana yollara çıkan metinlerde, hangi yolun nereden geçtiği, nereye varacağı, yolda neler olacağı bir muamma halini alıyor ve bu muammayı çözmek de yine okura kalıyor. Suyunu kendi yaratıp yolunu da kendi bulan öykülerle karşısındakinin kafasını bir hayli kurcalayan “Tüfekle Vurulacak Şeyler”, alışılageldik hikâye formunun dışına çıkarak “zamansız” anlatıları içinde saklıyor.

(BS/VC)