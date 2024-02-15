Yeraltı internetinden haberiniz var mıydı?

Yazı biraz hislerle bağlantılıdır. Mutluluk ve hüzün yazıyı yazdığınız ruh haline bağlıdır. Şimdi size musmutlu, şarkılı, yıldızlı, parlayan bir kitap takdim edeyim; Göknur Birincioğlu’nun “Sofya’nın Mantar Valsi” kitabından sonra keşfetmeye devam ettiği mantarlarla ilgili ikinci kitabı, “Mutluluk Küçük Bir Şeydir” eseri.

Diliyle, kalemiyle, kurgusuyla çocukça bir mutluluk tattıran yazarın, mantarların özelliklerine dair verdiği detaylara şaşıracaksınız. Mantarların dünyasını “muazzam” olarak tanımlayan yazar, sizi ışıklı bir sihirli dünyaya taşıyor. Mantarları kendine yıldız olarak tanımlayan yazar, bu rengârenk dünyayı müzikli bir dil ve hisle paylaşıyor. İlgimi çeken bir diğer ayrıntı ise çizimler oldu. Çizimlerin yaratıcısı Öykü Akarca. Gelin birlikte biraz mantar dünyasında gezinelim.

Masalsı bir yolculuk

Karanlıktan ışığa doğan, çeşit çeşit, rengârenk mantarlar! Yeryüzünün altında incecik ipliklerle birbirine bağlıdır onlar. Yer altı ağını oluşturur, ağaçların birbirleriyle haberleşmesini sağlarlar. Minicik bir mantarın içinde bile koskocaman bir dünya var. Yazarın yarattığı Sofya karakteri bu macerasında doğanın muhteşem uyumunu, farklılıkların güzelliğini ve mutluluğun aslında küçük şeylerde gizli olduğunu keşfedeceği, masalsı bir yolculuğa çıkıyor.

Topraktan doğan kitap

Yazar, mantarlara yıldız adını boşuna koymuyor. Bir masal gibi görüyor onları ve tıpkı yaşamları gibi özetliyor. “Bir varız bir yokuz.” İşte bir var olan ve bir yok olan o mantarlardan bazılarının isimleri şöyle: Kuzugöbeği, porselen mantarları, papağan mantarı, saksağan mürekkep mantarı, yer yıldız mantarı, kuş yuvası mantarı… Bu yıldızlı anlatımda sıklıkla tekrarlanan, “Farklıyız ama hepimiz birbirimize kalpten bağlıyız” sözü mantarların döngüsünü ve ışıklarla bütünleşme zamanlarını özetlese de ben buradan farklılıklarımızla paylaşacağımız bir dünyanın mümkün olduğu sonucunu çıkarıyorum. Dünyamızın zenginlikleri gibi mantarların da zenginliğinin bir insana nasıl mutluluk verdiğine tanıklık edeceksiniz.

Mantarlarla ilgili çok şey duymuştum. Bunlardan biri de birbiriyle konuştuklarını ve 50 kelimelik bir dil hazinesine sahip oldukları varsayımını hatırlatayım. Ancak yerin altında birbiriyle bir ağ gibi bağlandıklarını ilk kez öğrenmiş oldum. Yazar bunu “yeraltı interneti” olarak adlandırıyor. Ben size topraktan doğan bu harika eseri tanıştırmaktan mutlu oldum. Size de mutlu okumalar diliyorum ve yazarın devamla yazacağı mantar hikâyelerini merakla bekliyorum. Kitabı sadece çocuklara değil ebeveynlere de öneriyorum.

Kitap: Mutluluk Küçük Bir Şeydir

Yazar: Göknur Birincioğlu

Resimleyen: Öykü Akarca

Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları

Okuma Yaş Grubu: Okul öncesi – 7 Yaş

(SYZ/AÖ)