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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 23 Kasım 2024 00:00
 ~ Son Güncelleme: 23 Kasım 2024 00:52
2 dk Okuma

Yeniden TÜYAP’la Diyarbekir

Yazmak büyük çoğunluğumuz için adeta bir sığınak ve neredeyse kendimiz olabildiğimiz hal u ahval işte. Söyleşi ve imza için davet edildiğimiz programlar ile kitap fuarları da bize dair olan keyifli mekânlar.

Şeyhmus Diken

Şeyhmus Diken

Şeyhmus Diken

Görseli Büyüt
Görsel, Diyarbakır’da düzenlenecek olan "Diyarbakır 8. Kitap Fuarı"nı tanıtan bir afiş içeriyor. Afişte şu mesajlar yer alıyor: Üst kısımda: "Yazının Kadim Coğrafyasına Yolculuk Başlıyor.." ifadesi yer alıyor. Orta kısımda, büyük ve dikkat çekici şekilde: "4 yılın ardından şehre geri dönüyor!" yazısı vurgulanmış. Alt kısımda ise fuarın tarih aralığı belirtilmiş: "30 Kasım - 8 Aralık 2024". Afişte turuncu ve beyaz renkler ağırlıkta olup, "Diyarbakır 8. Kitap Fuarı" logosu dikkat çekiyor. Ayrıca arka planda hafifçe görülen tarihi bir yapının suya yansıması bulunuyor. Bu etkinlik, kültürel bir buluşma ve edebiyatseverler için bir fırsat niteliği taşıyor.

TÜYAP epeydir elini ayağını Diyarbakır’dan çekmişti. Halbuki geçmişte şehirde yedi fuar yapılmıştı. Çok da iyi hazırlanmış, yazar-yayıncı-okur birlikteliğinin hayli güçlü temsiliyetleriyle…

Bu yıl Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın girişimiyle yeniden TÜYAP ile  Diyarbakır kitap fuarının yapılması kararlaştırıldı.

“Yazının kadim coğrafyasına yolculuk başlıyor” ne kadar özgün ve hikâyenin asli vatanı ile örtüşen bir slogan.

Biz yazar taifesi bir yanıyla Ercan Kesal’in vurgusuyla “hafızaya iman etmiş” kişileriz. Mekân, coğrafya yoğurur her birimizi. Ve o kadim mekânların ruhuyla hemhal olanların da hikâyeleri üzerinden kurarız metinlerimizi.

Yazmak büyük çoğunluğumuz için adeta bir sığınak ve neredeyse kendimiz olabildiğimiz hal u ahval işte.

Söyleşi ve imza için davet edildiğimiz programlar ile kitap fuarları da bize dair olan keyifli mekânlar.

Hele bir de şehrinizde yapılıyorsa! İşte tam da bu açıdan diğer bütün şehirlerdeki kitap fuarlarından daha çok anlamlı bulduğumu ifade etmeliyim Diyarbakır Kitap Fuarını…

Düşünün şöyle bir; öyle bir coğrafyada yaşıyorsunuz ki: gündemin değişmesi sizin iradeniz dışında şekilleniyor. Adeta an meselesi! Siz keyifli bir kitap fuarı geçireceğinizi tasarlamışken olmadık bir “iş” bütün beklentileri alt-üst edebiliyor.

Yine de ve yeniden dokuz gün süreyle (30 kasım-8 Aralık 2024) kitapların dünyası içinde yoğunlaşmak güzel günlere altyapı oluşturması anlamında çok kıymetli.

Daha bir hafta var fuara; şimdiden kimler geliyor imzaya, söyleşiye soruları erken bilgilenme babından orta yere dökülmeyle başladı bile…

Not: Fuar süresince fuar alanında olacağım.

(ŞD/RT)

Haber Yeri
İstanbul
TÜYAP DİYARBAKIR
Şeyhmus Diken
Şeyhmus Diken
[email protected] tüm yazıları
Diyarbakırlı ve Diyarbakır'da yaşıyor. Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi ve Uluslararası PEN Yazarlar Örgütü Diyarbakır Temsilcisi. Pek çok dile çevrilen 20 kitabı bulunuyor. Ankara Üniversitesi Siyasal...

Diyarbakırlı ve Diyarbakır'da yaşıyor. Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi ve Uluslararası PEN Yazarlar Örgütü Diyarbakır Temsilcisi. Pek çok dile çevrilen 20 kitabı bulunuyor. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. bianet'te yazıyor. 

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