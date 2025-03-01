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Yayın Tarihi: 1 Mart 2025 00:00
 ~ Son Güncelleme: 1 Mart 2025 00:23
3 dk Okuma

Yeni süreci hızla anlamınızı ve adapte olmanızı sağlayacak film önerileri

Kürt komşularına "Kürt ama iyi insan" gözüyle bakanlar için de yeni bir süreç başlıyor aslında. Bu zihin duvarları yıkılmadan, gerçek bir barış mümkün mü?

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Fotoğrafta, Büyük Adam Küçük Aşk filminden bir kare var. Karede yaşlı bir adam küçük bir kızın saçını tarıyor. Adamın yüzünde ciddi ve dikkatli bir ifade var, elinde bir tarak ve saç fırçası tutuyor. Kız çocuğu ise gözlerini aşağıya doğru indirmiş, sakin ve hafif düşünceli bir ifadeyle oturuyor. Saçları iki yandan örülmüş ve düzgün bir şekilde taranıyor. Arka planda, eski tarz bir ev ortamı görülüyor. Duvarlarda çerçeveli siyah-beyaz fotoğraflar var, muhtemelen aile büyüklerine veya tarihi figürlere ait. Mobilyalar klasik ve nostaljik bir hava taşıyor, büyükçe bir sarı işlemeli kanepe ve abajurlu bir lamba dikkat çekiyor.
Fotoğraf: Büyük Adam Küçük Aşk filminden bir kare

1990’lardan bu yana (bu yazıda öyle başlatayım)  (2013-2015 sürecini bir kenara koyarsak) iktidarların sürekli hedef haline getirdiği bir halk var: Kürtler.

"Benim de Kürt arkadaşlarım var."
"Biz Kürtlerden kız aldık, verdik."
"Ev arkadaşı Kürt ama iyi biri."

"Kürt ama güzel güzel Türkçe konuşuyor."
"O normal, sizin bildiğiniz Kürtlerden değil."

Bu cümleleri hayatınızın bir yerinde duymuşsunuzdur. Belki söyleyenler de vardır. Klişe gibi görünse de, her biri insana ince ince iğneyi batıran, aslında derin bir ayrımcılığı yansıtan ifadeler. 

Türkiye devleti ve PKK arasındaki çatışmalara göre, medyaya, siyasete hayata akan cümleler hatta sıradanlaşan nefret cümleleri, ayrımcı ifadeler...

Ancak, bugün ya da bu yazının yazıldığı güne göre dün (27 Şubat Perşembe) işler biraz değişti. Abdullah Öcalan, “PKK kendisini feshetsin” dedi.

Öcalan’ın bu çağrısına verilen tepkiler yıllardır süregelen bir döngüyü de hatırlatıyor. Bir anda Kürt kurumlarına ziyaretler artar, Diyarbakır, Şırnak, Mardin neredeyse bir turizm merkezi haline gelir, hele gazeteciler aman tanrım akın eder "bölge"ye. Kürt meselesi daha fazla konuşulur, yazılır.

Bazıları da en büyük çözüm, barış savunucusu olur. Sanki köşelerinden, ekranlarından, manşetlerinden yıllardır nefret saçmamış, Kürtleri ve değerlelerini hedef göstermemişler gibi... Hepsi birer barış savunucusu olur biz adını yazarken dahi içimiz cız ederken Tahir Elçi'yi unututlar misal...

Sonra... Bir anda ilk kriz anında sahne değişir, çatışmalar başladığında, gözaltılar ve tutuklamalar duyulduğunda ilgi, destek azalır...Maalesef Kürtler, yine yalnız kalır, belki bir kaç dost, yoldaşla yan yana...O da belki. 

Yalnız açık bugün farklı bir eşikteyiz. Bir taraf "amasız, fakatsız" bir adım attı. Hasan Cemal'ın anlatısı ile "Silahlara veda" hayal edilenden de hızlı bir adım. Peki, bunun karşısında hem iktidar hem muhalefetin diğer partileri ne yapacak?

Toplumun önemli bir kısmı sürecin şeffaf yönetilmesini, insan hakları ve demokrasi adına somut adımlar atılmasını bekliyor.

Ancak bir başka önemli mesele daha var: Bu süreç, Kürtlere dair zihinlerde kökleşmiş önyargıları da sarsabilecek mi? Yıllardır medyanın, siyasetin son dönemde sosyal medyanın yaydığı önyargı tohumlarını kök salmadan kurutabilecek mi?

Kürt komşularına "Kürt ama iyi insan" gözüyle bakanlar için de yeni bir süreç başlıyor yani. Asıl süreç ya da eş zamanlı yürütülmesi gereken başka bir süreç diye ifade etmek daha anlamlı olabilir, toplumda, mahallede, sokakta hayatın rutininde başlıyor oysa. Zihin duvarları yıkılmadan, gerçek bir barış mümkün mü?

Çok kıymetli Rizeli bir arkadaşımın “Kürtler neden dağa çıkıyor?” sorusuna verdiği bir yanıtı da buraya iliştireyim: “Diyarbakır Cezaevi’nde olanları anlatıyorum.”

Şimdi size de bir soru:

Siz, bu yeni süreçte halklar arasında yıllardır biriken önyargı ve nefretin zayıflatılması için ne yapabilirsiniz? Ne yapmak istersiniz?

Bu soruya yanıt bulmanıza yardımcı olabilecek birkaç film önereceğim. Barış, yalnızca siyasetin değil, toplumun da inşa etmesi gereken çok uzun, zor, yorucu bir görev. Hepimizin toplumsal bir görevi…

Önemli olanın niyet olduğunu hatırlatayım, yani sanırım insana tüm yönleri ile insan olarak bakabilmek… Yoksa kitap film pek etkili olamaz. Eminim çok daha geniş bir külliyat vardır bu konuda ilk aklıma gelenleri paylaşıyorum...

Origin (2023)

    • Yönetmen: Ava DuVernay
    • Senarist: Ava DuVernay

Duyguların Rengi (The Help) (2011)

    • Yönetmen: Tate Taylor
    • Senarist: Tate Taylor (Kathryn Stockett’in romanından uyarlama)

Min Dît (2010)

    • Yönetmen: Miraz Bezar
    • Senarist: Miraz Bezar, Evrim Alataş

Yol (1982)

    • Yönetmen: Şerif Gören (Yılmaz Güney’in senaryosundan)
    • Senarist: Yılmaz Güney

Kaplumbağalar da Uçar (2004)

    • Yönetmen: Bahman Ghobadi
    • Senarist: Bahman Ghobadi

İki Dil Bir Bavul (2008)

    • Yönetmen: Orhan Eskiköy, Özgür Doğan
    • Senarist: Orhan Eskiköy

Asasız Musa (1983)

    • Yönetmen: Şahin Gök
    • Senarist: Şahin Gök

Büyük Adam Küçük Aşk (2001)

    • Yönetmen: Handan İpekçi
    • Senarist: Handan İpekçi

Gelecek Uzun Sürer (2011)

    • Yönetmen: Özcan Alper
    • Senarist: Özcan Alper

Babamın Sesi (2012)

    • Yönetmen: Orhan Eskiköy, Zeynel Doğan
    • Senarist: Orhan Eskiköy, Zeynel Doğan

Ben Uçtum Sen Kaldın (2012)

    • Yönetmen: Mizgin Müjde Arslan
    • Senarist: Mizgin Müjde Arslan

Sabırsızlık Zamanı (2015)

  • Yönetmen: Aydın Orak
  • Senarist: Aydın Orak

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Kürt sorunu gelecek uzun sürer
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor. 

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