Yasak gelir, nefret konuşur; sen direnişi hatırla

Şubat

İstanbul Trans Onur Haftası Komitesi, özellikle Yeniden Refah Partisi’nin de aralarında bulunduğu bazı politikacılar tarafından yükseltilen nefret söylemlerine tepki göstermek ve 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden yurttaşları anmak için 10 Şubat'ta Süreyya Operası önünde bir araya geldi.

“Sizden korkmuyoruz ve suratınıza bakıyoruz; kentlerimize ve trans varoluşlarımıza sahip çıkıyoruz” diyerek toplanan LGBTİ+ aktivistleri, basın açıklaması yapmak istedi. Ancak polis, herhangi bir uyarıda bulunmadan aktivistlere müdahale etti. 11 kişi biber gazı kullanılarak ve işkenceyle gözaltına alındı. Aktivistler hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten dava açılsa da, dava aktivistlerin lehine sonuçlandı.

23-25 Şubat tarihleri arasında Goethe Institut Ankara, Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi ve Mülkiyeliler Birliği'nde gerçekleşmesi planlanan 12. Pembe Hayat KuirFest, Ankara Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yasaklandı:

“Elimize tutuşturulan bu seri kopya yasak kararını artık ezberledik. Valilik tarafından getirilen yasaklamayla bir dakika bile zaman kaybetmiyor, festival maratonuna küründen online şekilde start veriyoruz! Yapmıştın, yine yaparsın aşkım. Safları en güzel sen doldurursun. Vaktimiz kıymetli. En çok vaktini ve neşeni çalmalarına izin verme, acele et aşkım!”