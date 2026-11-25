Delikanlılığın olmazsa olmazlarından güçlü ve sert erkek imajı takınmak, genelde toplum tarafından kabul edilme ve saygı görmenin bir yolu olarak görülür. Kentlerin bilhassa kenar mahallelerinde mevzubahis imajın belalı kabadayıya dönüşmesi, cemiyetin korktuğu havalı bir şahsiyete evrilmesi daha da makbul sayılır.

Hele de Batı ülkelerinin birinde Müslüman bir azınlık mensubuysanız kendinizi korumak için her fırsatta dayılanmak, mümkün olduğunca isyankâr, öfkeli ve şiddete meyilli bir maço profili çizmek bazen kaçınılmaz bir formul hâline gelir.

Lakin Bu Bir Elma Değildir (This Is Not An Apple) belgeselinin başrollerindeki Yahya ve Reda, Oslo’nun az çok çeteleriyle meşhur Stovner mahallesinde mevzubahis şiddet eğiliminin birebir kurbanı olup intikam yerine affetmeyi tercih etmiş iki genç ve yakışıklı erkek kardeş.

Bilhassa ağabey Yahya’nın ölüm tehlikesi atlatmasına yol açan canciğer arkadaşlarının ihaneti kahramanlarımızı derinden sarsmış olmasına rağmen sağduyulu annelerinin telkinleriyle dinamiğin bir intikam furyasına dönüşmesine mani olunuyor.

Ayrıca karşımızda, gençken mevzubahis güç zehirlenmesinden aynen muzdarip olduğunu tüm samimiyetiyle ifade eden Norveçli Åsmund da var. Elma yetiştiriciliğinde uzmanlaşmış Líf Laga adlı tarım projesinin başındaki bilge yöneticiyle Filistin kökenli kahramanlarımız arasındaki verimli işbirliği yıllara yayılan bir dostluğa, değerli bir yoldaşlığa dönüşüyor.

Gençleri topluma kazandırmak amacıyla başlatılan, her manada bereketi tescillenmiş projenin zamanla hapishanelerde de faydalı olduğu görüldüğünden kapsamı genişliyor, hatta başka ülkelere ihraç edilmesi bile sözkonusu oluyor.

Hayatın zorluklarına göğüs gerenler

Türkiye kökenli Nefise Özkal Lorentzen senelere dayanan tecrübesini uzun zamandır yaşadığı Norveç’in bir yarasına parmak basmak için ustalıkla değerlendiriyor. Erkek evrenine keskin bakışını bir kez daha tenimizde hissettirirken, azınlık olmanın zorlayıcı taraflarını da gayet iyi bildiği şekilde ruhumuza işliyor.

Filmi izlerken sanki biz de kendi meselelerimiz için kefaret ödüyor, dönüşüyor, yaralı ruhumuzu sabır ve dirayetle tedavi ediyoruz.

Ağabey, kardeş arasındaki dayanışmaya hayran olurken sevgi ve empati hususlarında aşırıya kaçmanın gereksizliğini, pragmatik olmayı dramatik olmaya tercih eden kardeş Reda’nın ağzından dinliyoruz. Sık sık dertleşmek için gittikleri ormandaki şirin locada şiddete meyilli delikanlılık hâlinin mazide başlarını belaya sokma ihtimalinden, Norveç’te suçların çoğunun dindaşları tarafından işlendiğinden teessüfle bahsediyorlar.

En başta, bize aile reisi hissini hakkıyla veren anneleri Nehaia ‘nın ağırbaşlı duruşu olmak üzere, yaşından daha olgun görünen kızkardeşleri Maria da, kökleri ananelere dayanan prensipli ve ahlâk sahibi bir aileyle karşı karşıya olduğumuzu ispat ediyor.

Belgeselde şahit olduğumuz sohbetlerde, örselenmiş ve kösteklenmiş insanların sebepsiz yere suç işlemeye meyilli olmalarından, dünya çapındaki bir fenomen ölçeğinde bahsediliyor. Nefret etmenin sevmekten çok daha kolay olduğından da dem vuruluyor.

Elma yetiştirme projesinin çalışanlarına mahsulden çok daha fazlasını kazandırdığını, katılımcıları ruhen zenginleştirdiğini biz de teferruatlı anlatım sayesinde idrak ediyoruz. Norveç’in yüksek güvenlikli statüsünde olan cezaevlerinden Ullersmo dahil edilerek alanı genişleyen tarımsal faaliyet muhakkak ki tutuklulara da iyi geliyor.

Norveç’te adaletin Yahya’yı hayal kırıklığına uğrattığını bilsek de hayat mücadelesi sürerken öfkesine mukayyet olmayı öğrendiğine dair anekdot da zaten ziyadesiyle çarpıcı.

Güven duyguları sarsılınca…

Şiddet ve intikam sarmalına kendilerini kaptırmamakta muvaffak olmuş, tecrübelerinden ders alarak olgunlaşmış; olduğu yerde saymak yerine kendini geliştirmeye adamış bireylerle karşılaşmak bir şans. Sürüden biri olmak çok daha kolayken garipsenme ve dışlanma riskini göze alarak farklılığın ayrıcalığını dolu dolu yaşayacağını tahmin ettiğimiz kahramanlarımız Yahya ve Reda, filmde tanıdığımız tarım projesine dahil olmuş birçok medeni gençten sadece iki tanesi.

Kamera kardeşlerin binbir türlü hâlini, bazen bedenlerinin mahrem sayılabilecek noktalarını bile bize gösterirken aslında kötü niyet taşımayan ruhlarını yakalamamızı hakikaten de mümkün kılıyor. Fakat yanlış anlaşılmasın, mütevazı varlıklarında günümüzün trendlerinden teşhircilik, narsizm veya kibirden eser yok desem yeridir.

2026 Norveç yapımı 84 dakikalık belgesel bir sosyal proje tanıtımı havasını taşısa da seyirciye çok daha fazlasını sunuyor. Dünya prömiyeri İsveç’teki Nordisk Panorama Film Festivalinde yapılan film 6 Kasım’dan itibaren Norveç’ye vizyona girdi.

Belgeselin başında mobese çekimlerinden ayrıntılarını izlediğimiz, iki kardeşin arkadaş bildikleri tarafından saldırıya uğrayıp Yahya’nın hunharca bıçaklanmasının siyah-beyaz ve yavaş çekim görüntüleri tüylerimizi diken diken ediyor.

Pornografiye kaçmadan, bir anlığına da olsa perdede beliren Yahya’nın bağırsaklarının kısmen bedeninin dışında göründüğü fotoğraf ise yeterince manidar. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî’nin “Yara, ışığın içine sızdığı yerdir” cümlesiyle başlayan belgeselin sonlarında Yahya’nın kapanmış yarasını da kısaca görüyoruz. Her ne kadar büyük ihtimalle hayatı boyunca mevzubahis saldırıdan dolayı sağlılğına ekstra dikkat göstermesi gerekecekse de elma yetiştiriciliği ve şefkatli yol gösterici Åsmund’un da desteğiyle Yahya’nın çok büyük mesafe katetmiş olduğu muhakkak.

Líf Laga projesinin, mahpus rehabilitasyonu açısından faydaları da ispatlandığından yanız Norveç’te değil, ABD’de ilk adımlarının atıldığına göre dünya çapında genişlemesinin de önü açık. Gençlere yönelik olarak suç oranını düşürme gücü gözönüne alındığında yapıcı faaliyetin fazla idealist yaftası yapıştırılmadan Türkiye’de de yürürlüğe girmesi hepimizin dileği.

(RL/HA)