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Yayın Tarihi: 15 Temmuz 2025 11:48
 ~ Son Güncelleme: 15 Temmuz 2025 12:01
3 dk Okuma

Yapay zekâ ile yapılan belgesel “Gerçek Ötesi” vizyonda

Algılarımızın, kararlarımızın bize ait olup olmadığının sorgulandığı, gerçekliğin yeniden inşa edildiği, manipülasyonlarla savrulduğumuz bu dijital evrenin fotoğrafını veren bir yapım.

Rıza Oylum

Rıza Oylum

Rıza Oylum

Görseli Büyüt
Yapay zekâ ile yapılan belgesel “Gerçek Ötesi” vizyonda
Fotoğraflar: Belgeselden kareler

Yapay zekâ tahmin edilemeyecek kadar hızlı şekilde gerçek yaşamın içine eklemleniyor. Hocalar öğrencilerin ödevlerinin kontrolünü sağlayamıyor.

Doktora tezlerinde yapay zekâ cümleleri tespit ediliyor, Yazarlar kendilerinden kopya edilerek yapılan üretimler olacağını söyleyerek açıklamalar yayımlıyor ve daha neler oluyor neler…

Dünyanın en önemli animasyon sanatçısı Hayao Miyazaki 2016’da yapay zekâ destekli bir animasyonu izledikten sonra bu çalışmayı ‘hayatın kendisine bir hakaret’ olarak tanımlamıştı.

"Bunu kim yaratıyorsa acının ne olduğunu bilmiyor. Çok iğreniyorum. Gerçekten ürkütücü şeyler yapmak istiyorsanız, buyurun yapın. Bu teknolojiyi işime asla dahil etmek istemem. Bunun hayatın kendisine bir hakaret olduğunu düşünüyorum."

Miyazaki’nin 2016’daki açıklamasından neredeyse 10 yıl sonra Miyazaki tarzı görseller üreten yeni bir yapay zekâ uygulaması marifetiyle milyonlarca görsel Miyazaki tarzında yeniden üretildi.

İlk yapay zekâ belgeseli: Gerçek Ötesi

Bu kaotik dönüşüm içinde tamamen yapay zekâ unsurları kullanılarak üretilen görüntü ve seslerin varlığıyla uzun metraj bir belgesel de üretilmiş oldu.

Eski bir sinema yazarı olan yapay zekâ sanatçısı Alkan Avcıoğlu 15 aydan fazla süren yapım sürecinde 200 bin saniyeyi aşan, 55 saatten fazla yapay zekâ destekli görüntü üretmiş ve bu görüntülerin üstüne yazdıkları metinle bütünlüklü bir uzun metraj belgesel ortaya çıkmış.

Anadolu Ajansı’na verdiği röportajda Avcuoğlu:

"Filmin senaryosu ise yurt dışında Vikki Bardot ismi ile tanınan ve kendisi de bir yapay zeka sanatçısı olan eşim Gizem Avcıoğlu ile birlikte kaleme alındı. Senaryo Godfrey Reggio, Adam Curtis ve Chris Marker gibi usta isimlerden ilham alıyor. Bunun dışında filmin kurgusu yapay zeka destekli değil, benim tarafımdan yapıldı" demiş.

"Gerçek Ötesi (Post Truth)" tam da biçim denemesine uygun bir içeriğe sahip. Algılarımızın, kararlarımızın bize ait olup olmadığının sorgulandığı, gerçekliğin yeniden inşa edildiği, manipülasyonlarla savrulduğumuz bu dijital evrenin fotoğrafını veren bir yapım.

100 dakikanın üstünde bir süre içinde hem görsel hem de metin olarak bir bombardımana tutan "Gerçek Ötesi",  takip etmesi yorucu bir seyirlik olmakla birlikte tahammül edilmesi gereken bir yapım olarak bu ilk deneyimin sinema ortamında izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

Kadraja giren bütün görüntülerin sanal olarak üretilmiş olmasının farkındalığı içinde insanevladının geçirdiği evreler içinde bir yolculuğa çıkaran belgesel, tarihe 1518 dans salgını olarak geçen Fransa’da yüzlerce insanın haftalarca şuursuzca dans etmesinin görsel sunumundan günümüzdeki klavye başındaki şuursuzluğumuza uzanarak bir bağ kuran, Körfez savaşı sırasında manipülasyon için kurgulanan ve dönemin TV kanallarında en çok gösterilen Körfez Savaşı materyallerinden olan petrole bulanmış bir kuşun çırpınışlarının sahteliğinden günümüzde yapay zekâyla üretilen yeni gerçekliğin sahteliğinin karşılaştırılmasına uzanan bir çizgide zihin açıcı bir üretim Gerçek Ötesi.

Yakın zamanda farklı yaklaşımlarda üretimlerin çoğalacağı bir dünyada bu ilk üretimin adından uzun süre söz edeceğini düşünmek zor değil. İlk gösterimi Türkiye’de yapılsa da bu İngilizce üretimin, anlattığı gerçekliğin mabeti olan Amerika’da yaygın bir gösterimin olması umarım başarılabilir.

2020 yapımı Andrew Rossi’nin yönettiği HBO belgeseli olan "Gerçek Sonrası: Dezenformasyon ve Sahte Haberlerin Maliyeti"’ni hatırlatan "Gerçek Ötesi"  bu yeni ve henüz tam da bilinmeyen dünyanın nasıl bir seyirde devam edeceğine dair hem biçim hem de içerik olarak fikir veren öncü bir çalışma.

(RO/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
yapay zeka Gerçek Ötesi belgesel Yapay Zeka belgeseli Hayao Miyazaki
Rıza Oylum
Rıza Oylum
tüm yazıları
1984 İstanbul doğumlu. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans, Trakya Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimi aldı. Varlık, Virgül, Agora, RadikalGenç, Birgün,...

1984 İstanbul doğumlu. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans, Trakya Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimi aldı. Varlık, Virgül, Agora, RadikalGenç, Birgün, Cumhuriyet Kitap, Film Arası, Kitapçı, Sendika.org, ve Edebiyathaber.net gibi farklı mecralarda sinema ve edebiyat merkezli metinler yayımladı. Uzakdoğu Sineması, Rus Sineması, Alman Sineması, Ortadoğu Sineması, Dünya Yönetmenlerinden Sinema Dersleri, Doksanlar, Dünya Yazarlarından Yazarlık Dersleri, İran Sineması ve Film Gibi Geçti- Ediz Hun Nehir Söyleşi kitaplarını yazdı. Ulusal ve uluslararası festivallerde jüri, küratör ve yayın editörü görevlerinde bulundu. Türkiye’de ve yurtdışında ülke sinemaları üstüne konferanslar verip workshoplar yaptı. Halihâzırda bir vakıf üniversitesinde sinema tarihi dersleri veriyor. Seyyah Kitap’ın genel yayın yönetmenliğini sürdürüyor.

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