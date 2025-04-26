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Yayın Tarihi: 26 Nisan 2025 00:00
 ~ Son Güncelleme: 26 Nisan 2025 00:00
2 dk Okuma

Yapay zekâ destekli içerik üretimi üzerine etik politika: Bir tutum ve çağrı metni

Bu metinde yer alan anlayış ve ilkelerin, her tür içerikte etik tutumun temel bir gereği olduğuna inanıyorum.

Mustafa Eren
Mustafa Eren

Mustafa Eren
Görseli Büyüt
Bu görsel, yapay zekâ ile insan etkileşimini temsil eden sanatsal ve sembolik bir illüstrasyondur. Nokta tekniğiyle (stippling) çizilmiş.
DALL-E

Dijital içerik üretiminde yapay zekâ tabanlı araçlar (ChatGPT, DALL·E gibi sistemler), insanlar tarafından fikirlerini görselleştirmek, içeriklerini zenginleştirmek ya da üretim sürecini kolaylaştırmak amacıyla giderek artan oranda kullanılmaktadır. Ancak bu araçlarla ortaya çıkan içerikler, en azından şimdilik, salt bir algoritmik üretim değil; yazarların ve diğer yaratıcı aktörlerin yaratıcı katkısı, yönlendirmesi ve eleştirel denetimiyle şekillenen bir sürecin ürünüdür.

Bu çerçevede, yapay zekâ destekli içeriklerde aşağıdaki ilkelere bağlı kalmayı önemsiyorum:

1. Yaratıcı Katkının Görünürlüğü 
Görsel ya da metinsel içeriklerde kullanılan temel fikir, kurgu, yönlendirme ve nihai değerlendirme, yazarın ya da diğer yaratıcı aktörlerin kendisine aittir. Yapay zekâ yalnızca teknik bir araç olarak kullanılmaktadır.

2. Kullanılan Platformun Açıklanması 
İçerik üretiminde hangi yapay zekâ sisteminin kullanıldığı (OpenAI ChatGPT, DALL·E vb.) açıkça belirtilmelidir.

3. Atıf Şeffaflığı 
AI destekli içeriklerde kullanılacak ifade önerim:
“Görsel fikri ve yönlendirme metni (prompt): (Yazarın/yönlendiricinin ismi). Görsel, (kullanılan AI'nin ismi) sistemi kullanılarak oluşturulmuştur.”
İngilizce olarak:
“Visual concept and prompts by (...). Created using (...).”

Bu ifade, hem yaratıcı süreci hem de kullanılan teknolojiyi şeffaf biçimde ortaya koyar. Atıf yalnızca teknik araca değil, fikri oluşturan, yönlendiren ve değerlendiren kişiye de yer vermelidir.

4. Fikrî Emeğin Korunması 
Yalnızca “AI tarafından üretildi” gibi ifadeler, insan katkısını görünmez kılma riski taşır. Bu tür üretimlerde yapay zekâya değil, süreci tasarlayan ve yöneten kişiye atıf yapılması etik olarak gereklidir.

5. Ortak Üretimin Tanımı 
AI ile yapılan üretimlerde nihai çıktının sorumluluğu ve taşıdığı anlam, onu yönlendiren kişiye aittir. Bu nedenle üretim, yardımcı teknolojiler eşliğinde, insan merkezli ve insan yönlendirmeli bir ortaklık olarak tanımlanmalıdır.

Bu politika metni, bir taslak olarak, hem yapay zekâ destekli içerik üretiminde etik ilkeleri tanımlamak hem de dijital üretimde insan emeğinin görünürlüğünü savunmak amacıyla hazırlanmıştır. 

Bu metinde yer alan anlayış ve ilkelerin, her tür içerikte etik tutumun temel bir gereği olduğuna inanıyorum.

(ME/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
yapay zeka biamag
Mustafa Eren
Mustafa Eren
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sosyoloji bölümünden mezun. İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi doktora derslerini...

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sosyoloji bölümünden mezun. İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi doktora derslerini takip etti.

Hapishaneler/kapatılma, emek, sistem karşıtı hareketler, siyasi tarih, “dezavantajlı gruplar” üzerine çalışmalar yürütüyor.

Kanlı Pazar/1960’lar Türkiyesi’nde Milliyetçiler İslamcılar ve Sol (2012), Kapatılmanın Patolojisi/Osmanlı’dan Günümüze Hapishanenin Tarihi (2014), Mahpus Hakları El Kitabı (2015 –Başak Ekinci ile beraber) başta olmak üzere çok sayıda kitabı ve makalesi yayınlandı.

İstanbul Toplumsal Araştırmalar Grubu (İSTAG), Türkiye Hapishane Çalışmaları Merkezi (Turkey’s Center for Prison Studies-TCPS) ve Hapishane Çalışmaları Kütüphanesi’nin kuruluşunda yer aldı. Sosyoloji Mezunları Derneği’nde (SOMDER) yönetim kurulu üyeliği, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nde (CİSST) yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu. Açık Radyo’da, Ayşe Berna Uçarol ile birlikte Emeğin Gündemi programını hazırlıyor ve sunuyor.

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