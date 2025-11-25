TÜRKÇE ENGLISH
Dîroka Weşanê: 25 Mijdar 2025 15:40
 ~ Nûkirina Dawî: 25 Mijdar 2025 15:59
3 xulek Xwendin

Xwe veşêrin

Vê nîvêşevê min xwe berda newala vê helbestê. Helbesta ji Monologên Evînên Kedîkirî…

Mizgîn Ronak

Mizgîn Ronak

Mizgîn Ronak

Dîmenê mezin bike
Xwe veşêrin

Tirsa Bêdestûr

roj wê bê

di hembêza xwe de

hûn ê kedî bikin dilbijokîyên xwe

û di xew re wê biçin pirsên bêşîr

bi zikên birçî

pezên kedîkirî yên ku di hembêza we de

wê bibin pezkûvî, xweserî

kuxika kula ên gewrîya we

wê biqumite bi rengekî xeniqokî

peyvên ku bêhna evînê ji wan tên

hun ê giş hilbijêrin ji pirtûkan

ramûsanên ku di tahma birûskan de ne

wê bên bîra we

rûyê we ji bo ewlekarîya we

wê bibe mertaleke bûkalemûnî

roj wê bê

diltengîya we wê stêrkan bijmêre

ev bajar bi bircên xwe yên çarmedor

wê destûr nede ji bo mirina we

tirsa li ser lêvên we

ya zarok û ricifok

wê bibe camêr

Vê nîvêşevê min xwe berda newala vê helbestê. Helbesta ji Monologên Evînên Kedîkirî. Ez û Mem Bawer ê hêja tenê li çend pêşangehan rastê hev hatin heta niha. Lê wê rojê jî panela bi sernavê;

Ji Cîgerxwîn heta Arjen Arî Helbesta Kurmancî me rastê hev anî û rastê vê dîwana wî jî. Bi xebatên xwe yê ji bo zarokan, yanî bi weşanxana Morîyê, jixwe barhilgir û ristlîzek hêja ye. Lê mijar niha ne danasîna vê pirtûkê ne jî behskirina Morîyê ye, Morîya şêrîn. Na. Niha vê şevê mijar nîne. Tenê ev helbest heye, ya ku derket pêşîya min û şevê belawela kir.

Û di xew re biçin pirsên bêşîr

bi zikên birçî

Pirsên bêşîr

Bi zikên birçî

Em xwe li ku veşêrin hahoo. Hatin welle, li derdorê ne. Artêşa pirsên bêşîr, dev ji me bernade. Li serê hemûyan jî kumek heye. Kumek ku ji pirsek çêbûye; çima?

Pirs di nav pirsê de. Pirs li pey pirsê. Pirs ji bo pirsê. Çimayên wehşî. Bo çiyên çavbeloq. Kengê yên dirinde.

Tew navê helbestê bi xwe jî balkêş e.

Tirsa Bêdestûr

Qey tirs dikare bibe bidestûr an jî bêdestûr? Qey tirs dikare destûran fam bike?

Rûyê we ji bo ewlekarîya we

wê bibe mertaleke bûkalemûnî

Rû û mertal, mertal û bûkalemûn. Çiqas ji hev dûr in ne?

Lê vê şevê dewa çi li me dike ev helbest? Bo xewê birevîne çima çi ji destê wê tê dike? Qey helbest neyara xewa me ya îşev e, xewa me ya ku em nizanin dê bê an na?

Monologên Ferhenga Berfê

Lêlav

şêrê welatekî şîrê berfa xav mijand

û di xew re çû li ser pêsîra demsalên qeşagirtî

çi qas wext derbas bû

çi qas berfînan dil da wan

kes pê nizane

bêwextî wekî dargerînkekê xwe li mirovan lefand

dem û demsal her dem bûn zivistan

di qirika min de bayê fetisînok

bi fîyaneke şeqizî

peşkên ritamê li ser cilên min ê çîlspî

di seqema zivistanê de

di sarîya spêdê de

di hembêza min de bêhntengîyên min

di ferhenga berfa berfelîk de

li lêlava lêvên te digerîyam

gerên min gendel

destên min kotî

bi ruhê xwe yê xayîs

bişo hemû dîmenên min ên genî

lêêê…lêlavê….!

Şair niha li ku ye nizanim. Çima van herdû helbestan bera ser ruhê me û şeva hanê daye?

Yek nebes bû, ya din jî da dû me û Monologên Ferhenga Berfê li me barand di cîhê berfê de.

Ka bibezin ber pacan, berf tê an na? Ka ji ferhenga hebûnê bipirsin, poza wê ji ferhenga berfê şewitî an na? Ji ber ku hebûna me jî gelek caran dişibe ya berfê. Bes me ferheng nîne û vê şevê ev herdû helbest ji bo me derba kuştinê ne. Kuştinek bêberf û bi destûr. Loma jî dê ev şev qet neqede, Monologên Kedîkirî jî. Çimkî tiştên kedîkirî nikarin biqedin, ji bo bikaribin biqedin gere azad bin.

De haydê, berîya ku helbestek din jî bo derba kuştinê bide dû we û şevê, lez bikin xwe veşêrin.

*Weşanên Lîsê

Mizgîn Ronak
Mizgîn Ronak
Hemû Nivîsên wî/wê
1973 Diyarbakır doğumlu olan Mizgîn Ronak, 1992’de 18 yaşındayken politik nedenlerle, dönemin Devlet Güvenlik Mahkemeleri tarafından müebbet hapse mahkum edildi. 30 yıl sonra, 10 Ağustos...

1973 Diyarbakır doğumlu olan Mizgîn Ronak, 1992’de 18 yaşındayken politik nedenlerle, dönemin Devlet Güvenlik Mahkemeleri tarafından müebbet hapse mahkum edildi. 30 yıl sonra, 10 Ağustos 2022’de “şartlı salıverilme” gereği tahliye oldu. Ronak, son 15 yıldır makaleler yazıyor. Yayınlanmış kitapları: “Sêv jî Me Dikujin” (Lîs), “Em Bûn Baran” (Aram), “Dilavî” (ar), “Rojhat” (Sîtav),”Nobedarê Gulên Kobanê” (Sîtav), “Gorçi ya ne Em” (Sîtav) ve “Kirasê Heyvê “ (Aram).

