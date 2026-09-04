TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
JIYAN
DW: Dîroka Weşanê: 04.09.2026 12:03 4 Îlon 2026 12:03
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 06.09.2026 01:23 6 Îlon 2026 01:23
Xwendin Xwendin:  3 xulek

Veguhezbariya nîkelat a zêde zirav

Superveguhêzbar di bin germahiyeke dîyarkirî de bi rezîsdansa 0(sifir) dixebitin. Pirê caran di germahiyên gelekî kêm de dixebitin. Lêbelê di demeke nêzik de li ser pêvajoya elektronîk a nîkelata di pesteke gelekî zêde de, hetanî germahîyeke 80 K(Kelvîn) sûperveguhêzbariyê nîşan dide xebitîne.

Ayşenur Özel

Ayşenur Özel

Ayşenur Özel

Dîmenê mezin bike
Veguhezbariya nîkelat a zêde zirav
*Pêkhateya elektronîk a nîkelata du qatî
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Di jiyana rojane de gelek tiştên elektronîk hene, em bi kar tînin. ji bo ev tiştên elektronîk bixebitin tiştekî gelekî grîng heye. Ew jî veguhêzbarî ye. Veguhêzbarî di nava amûrên elektronîk de herikîna ceyran(elektrîk)ê ye. Çar cure veguhêzbar hene; hişk, avkî, gaz û sûperveguhêzbar.

Xebata nû ya Zanîngeha Nanjingê, Zanîngeha Teknolojî û Zanistê ya Çînê, Zanîngeha Polîteknîk a Hong Kongê jî li ser sûperveguhêzbaran e.

Superveguhêzbar di bin germahiyeke dîyarkirî de bi rezîsdansa 0(sifir) dixebitin. Pirê caran di germahiyên gelekî kêm de dixebitin. Lêbelê di demeke nêzik de li ser pêvajoya elektronîk a nîkelata di pesteke gelekî zêde de, hetanî germahîyeke 80 K(Kelvîn) sûperveguhêzbariyê nîşan dide xebitîne. Sedema vê yekê jî, li gorî wan dibe ku mekanîzmaya cotbûna elektronan a cuda ya ji cotbûna d-pêl e.

Ji nivîskarên maqaleyê Prof. Donglai Feng dibêje “Keşfa di sûperveguhêzbariyê ya di nîkelatên bi du tewqî(qat) de, ji bo em lêkolîna veguhêzbariyê bikin platformeke nû anî pêşiya me û gelekî bal kişand.” Nivîskarê din Prof. Yuefeng Nie jî dibêje “ Ya pêşîn, Ni 3dz2 (Nîkela di orbîtala 3d`ê ya di koordînata z`ê) a di enerjiya gama de bi rastî jî ji sînora Fermi derbas dibe yan na û rola wê ya di sûperveguhêzbariyê de çi ye? Ya duyan, sîmetriya cotbûna tam a navbera sûperveguhêzbariyê çi ye? Ji bo em bersivên wan pirsan bibînin, pivîna spektroskobîk a momentûmî hewce bû. Ev jî beriya xebata me kêmasiyeke me ya mezin bû.”

ARPES teknîkeke pîvanê ye û ji bo mînakekê ronî bike enerjî û momentûma elektronan derdixîne holê. Prof. Dawei Shen dibêje “Hevkariya me li vir dest pê kiriye. Me bi pêşdaçûyîna Zanîngeha Nanjingê ya dîtina teknîka MBE(Molecular Beam Epitaxy) û berhema me ya bi teknolojiya nû mîkro-ARPES BL-03U ya Damezrîna Radyasyonê ya Senkrotronê ya Şanghayê ku ji aliyê koma me hatiye avakirin, bi xeta tîrêjê ve kirin yek.”

Lêkolînar pêşiyê ji xwe re kirin armanc ku li ser senteza fîlmên La₃Ni₂O₇ (lanhanyûm nîkel oksîd) a stronsîyûma bikalîte tev e, bixebitin. Dibe ku senteza van fîlman zehmet be û ceribandinên hesas û hestiyar hewce bin. Lêkolîner Wenjie Sun û Bo Hao û yên din gelek caran optîmîzeya MBEya oksîd kirine.

Prosedûrên ARPESê baştir kirin û veguhastinên kenar a pêşiyê tesbît kirin. Van veguhastinan îsbat kirin ku fîlm gava derbasî sûperveguhêzbariyê dibin, valahiyeke sûperveguhezbariyê vedibe.

Ji ber ku birêkûpêknebûna rûbayiyan ev veguhastin veşartî bûne. Bi kalîbrekirina senkrotrona ARPESê ev veguhastinên biserûber çareser kirin. Çi qasî çareser bikin jî komên hevkariyê fîlmên hê  baştir sentez dikin. Ev jî dibe ku di derheqa sûperveguhêzbarên nîkelat agahiyên nû bide me.

Veguhastinên ji ber sûperveguhêzbaran çêdibin, çi qasî hatibe çareserkirin jî, birêkûpêknebûna oksîjenê li ser xetên spektral bandor dike. Efsûniya sûperveguhêzbarên nîkelat çi ye, hê karê wê, xebata wê dewam dike. Ev keda wan ji bo em ji sûperveguhêzbarên nîkelat fehm bikin gaveke gelekî mezin e.

(AÖ/AY)

Cihê Nûçeyê
İstanbul
zanist teknolojî
Ayşenur Özel
Ayşenur Özel
Hemû Nivîsên wî/wê
Fîzîknas, edîtora kovarê, nivîskar û podcastera zanistê ye. Li Zanîngeha Stenbolê beşa Fîzîkê xwendiye. Li GazeteDuvar û Nûhev Medyayê nivîskarî kiriye. Li ser fîzîk, astronomî...

Fîzîknas, edîtora kovarê, nivîskar û podcastera zanistê ye. Li Zanîngeha Stenbolê beşa Fîzîkê xwendiye. Li GazeteDuvar û Nûhev Medyayê nivîskarî kiriye. Li ser fîzîk, astronomî û matematîkê dinivîse.

Domahiyê nîşan bide
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê